करियर के 100वें टेस्ट में शतक लगाने वाले बल्लेबाज, कितने भारतीयों ने किया ऐसा? यहां जानें

बांग्लादेश टीम क्रिकेट में कई दशकों से सक्रिय है, लेकिन अब तक इसे मध्यम दर्जे की टीम माना जाता है. मगर शाकिब अल हसन, मुश्फिकुर रहीम और तमीम इकबाल जैसे दिग्गज खिलाड़ियों ने कई महान उपलब्धियां प्राप्त की हैं. अब मुश्फिकुर रहीम ने एक ऐसी उपलब्धि हासिल की है, जिसे अब तक सिर्फ 10 ही क्रिकेटर हासिल कर पाए थे. दरअसल वो अपने टेस्ट करियर के 100वें मैच में शतक लगाने वाले दुनिया के सिर्फ 11वें बल्लेबाज बने हैं. यहां जानिए अब तक कितने क्रिकेटर अपने 100वें टेस्ट मैच में शतक लगा चुके हैं.

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 100वें टेस्ट मैच में शतक लगाने वाले पहले क्रिकेटर इंग्लैंड के कॉलिन काउड्री थे, जिन्होंने 1968 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 104 रनों की पारी खेल इतिहास रचा था. इस सूची में पाकिस्तान के 2 बल्लेबाज मौजूद हैं, लेकिन भारत का कोई भी क्रिकेटर अब तक ऐसा नहीं कर पाया है.

100वें टेस्ट में शतक लगाने वाले बल्लेबाज

कॉलिन काउड्री (इंग्लैंड)- 104 रन बनाम ऑस्ट्रेलिया

जावेद मियांदाद (पाकिस्तान) - 145 रन बनाम भारत

गॉर्डन ग्रीनिज (वेस्टइंडीज) - 149 रन बनाम इंग्लैंड

एलेक स्टीवर्ट (इंग्लैंड)- 105 रन बनाम वेस्टइंडीज

इंजमाम उल हक (पाकिस्तान)- 184 रन बनाम भारत

रिकी पोंटिंग (ऑस्ट्रेलिया)- 102 और 143 रन बनाम दक्षिण अफ्रीका

ग्रीम स्मिथ (दक्षिण अफ्रीका)- 131 बनाम इंग्लैंड

हाशिम आमला (दक्षिण अफ्रीका)- 134 रन बनाम श्रीलंका

जो रूट (इंग्लैंड)- 218 रन बनाम भारत

डेविड वॉर्नर (ऑस्ट्रेलिया)- 200 रन बनाम दक्षिण अफ्रीका

मुश्फिकुर रहीम (बांग्लादेश)- 106 रन बनाम आयरलैंड

बांग्लादेश बनाम आयरलैंड टेस्ट मैच की बात करें तो पहली पारी में बांग्लादेश टीम ने 476 रनों का स्कोर खड़ा किया. मुश्फिकुर रहीम ने 106 रन और लिटन दास ने भी 128 रनों की शतकीय पारी खेली. दोनों के बीच 108 रनों की पार्टनरशिप हुई. दूसरी ओर इस लेख को लिखे जाने तक आयरलैंड 100 रन के स्कोर से पहले ही 4 विकेट गंवा चुका है.

