ICC ODI Rankings में कौन गेंदबाजी और बल्लेबाजी में टॉप पर, एक क्लिक में जानिए सभी 10 नंबर के प्लेयर्स का नाम
ICC ODI Rankings: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने 16 नवंबर 2025 को ताजा वनडे रैंकिंग जारी कर दी है. इस बार बल्लेबाजी और गेंदबाजी, दोनों लिस्टों में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं. न्यूजीलैंड के डेरिल मिशेल ने दमदार प्रदर्शन के दम पर एक बार फिर दुनिया के नंबर-1 ODI बल्लेबाज का स्थान हासिल कर लिया है. भारत की ओर से बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में शानदार सुधार देखने को मिला है. भारत के ओपनर्स ने लगातार रन बनाकर टॉप 10 खिलाड़ियों में अपनी जगह मजबूत कर ली है. रोहित शर्मा और विराट कोहली बल्लेबाजी रैकिंग में टॉप-10 की लिस्ट में मौजूद हैं, जबकि युवा शुभमन गिल चौथे नंबर पर टिके हुए हैं.
टॉप-10 ODI बल्लेबाज - (ICC रैंकिंग – 16 नवंबर 2025)
1. डेरिल मिशेल (न्यूजीलैंड) - 782 रेटिंग
2. रोहित शर्मा (भारत) - 781 रेटिंग
3. इब्राहिम जादरान (अफगानिस्तान) – 764 रेटिंग
4. शुभमन गिल (भारत) – 745 रेटिंग
5. विराट कोहली (भारत) – 725 रेटिंग
6. बाबर आजम (पाकिस्तान) – 722 रेटिंग
7. हैरी टेक्टर (आयरलैंड) – 708 रेटिंग
8. श्रेयस अय्यर (भारत) – 700 रेटिंग
9. चरिथ असलंका (श्रीलंका) – 690 रेटिंग
10. शाई होप (वेस्टइंडीज) – 689 रेटिंग
गेंदबाजी रैंकिंग: राशिद खान फिर नंबर-1
गेंदबाजों में भी भारतीय स्पिनर्स और पेसर्स दोनों ने मजबूत पकड़ बनाई हुई है. हालांकि, गेंदबाजी की रैंकिंग में इस बार फिर अफगानिस्तान के राशिद खान का जलवा देखने को मिला है. 710 वनडे रेटिंग के साथ वे शीर्ष पर हैं और लगातार अपनी खतरनाक गेंदबाजी से विरोधियों के लिए खतरा बने हुए हैं. देखिए टॉप 10 रैकिंग में कौन-कौन से दिग्गज गेंदबाज शामिल हैं.
टॉप-10 ODI गेंदबाज - (ICC रैंकिंग, 16 नवंबर 2025)
1. राशिद खान (अफगानिस्तान) - 710 रेटिंग
2. जोफ्रा आर्चर (इंग्लैंड) - 670 रेटिंग
3. केशव महाराज (दक्षिण अफ्रीका) - 660 रेटिंग
4. माहीश तीक्षणा (श्रीलंका) - 647 रेटिंग
5. बर्नार्ड स्कॉल्ट्ज (नामीबिया) - 645 रेटिंग
6. कुलदीप यादव (भारत) - 634 रेटिंग
7. मिशेल सैंटनर (न्यूजीलैंड) - 630 रेटिंग
8. जॉश हेजलवुड (ऑस्ट्रेलिया) - 628 रेटिंग
9. अबरार अहमद (पाकिस्तान) - 624 रेटिंग
10. वानिन्दु हसरंगा (श्रीलंका) - 619 रेटिंग
आगे क्या?
इस रैंकिंग अपडेट के बाद भारत की साउथ अफ्रीका के खिलाफ आने वाली ODI सीरीज और भी रोमांचक हो चुकी है. भारत के पास नंबर 1 बनने का सुनहरा मौका है. रैंकिंग की यह ताजा उठापटक आने वाले टूर्नामेंट्स को बेहद दिलचस्प बना देगी.
Source: IOCL