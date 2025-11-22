पहले एशेज टेस्ट में इंग्लैंड की हार के बाद कितनी बदली WTC पॉइंट्स टेबल, होश उड़ा देगा ताजा अपडेट

पहले एशेज टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 8 विकेट से हरा दिया है. यह मुकाबला सिर्फ 2 दिन में ही खत्म हो गया. चौथी पारी में कंगारू टीम को 205 रनों का लक्ष्य मिला था, जिसका पीछा करते हुए ट्रेविस हेड ने अकेले ही 123 रनों की पारी खेल ऑस्ट्रेलिया की जीत सुनिश्चित कर दी. इस मुकाबले के बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल में बड़ा बदलाव हुआ है. ऑस्ट्रेलिया अभी तक मौजूदा WTC चक्र में पहले स्थान पर बना हुआ है.

WTC पॉइंट्स टेबल

ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल में अपना दबदबा बनाया हुआ है. WTC 2025-27 चक्र में ऑस्ट्रेलिया ने अब तक अपने चारों मैच जीते हैं, जिसके बाद उसका पॉइंट्स प्रतिशत 100 है. ऑस्ट्रेलिया अभी बाकी टीमों से बहुत आगे है. दूसरी ओर इंग्लैंड के लिए मुश्किलें बढ़ने लगी हैं, जो अभी तक मौजूदा चक्र में 6 मैच खेलकर सिर्फ 2 जीत दर्ज कर पाया है. इंग्लैंड अभी टेबल में छठे स्थान पर है. इंग्लैंड का पॉइंट्स प्रतिशत अभी मात्र 36.11 है.

पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर अभी दक्षिण अफ्रीका है, जो WTC की गत चैंपियन भी है. श्रीलंका तीसरे और भारत चौथे स्थान पर मौजूद है. पाकिस्तान पांचवें और इंग्लैंड छठे स्थान पर बना हुआ है. बांग्लादेश और वेस्टइंडीज अभी तक कोई जीत दर्ज नहीं कर सके हैं, वो क्रमशः सातवें और आठवें स्थान पर हैं.

ऑस्ट्रेलिया दक्षिण अफ्रीका श्रीलंका भारत पाकिस्तान इंग्लैंड बांग्लादेश वेस्टइंडीज न्यूजीलैंड

सिर्फ 2 दिन चला मैच

ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड पहला एशेज टेस्ट सिर्फ 2 दिन ही चल पाया, जिसके कारण पर्थ की पिच की जमकर आलोचना हो रही है. इंग्लैंड की पहली पारी 172 रनों पर सिमट गई थी, जिसके जवाब में मेजबान ऑस्ट्रेलिया पहली पारी में सिर्फ 132 रन बना पाया था. इंग्लैंड को 40 रनों की बढ़त मिल चुकी थी.

इंग्लैंड की दूसरी पारी भी बल्लेबाजी में फिसड्डी साबित हुई, जिसने सिर्फ 164 रन बनाए लेकिन पहली पारी में 40 रनों की बढ़त के आधार पर उसने ऑस्ट्रेलिया को 205 रनों का लक्ष्य दिया. ऑस्ट्रेलिया ने ट्रेविस हेड की 123 रनों की शतकीय और मार्नस लाबुशेन की 51 रनों की अर्धशतकीय पारी की बदौलत आसानी से मैच जीत लिया.