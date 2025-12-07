हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
शतक भी नहीं आएगा काम, यशस्वी जायसवाल का प्लेइंग इलेवन से बाहर होना तय! ये रही असली वजह

Yashasvi Jaiswal Team India Playing XI: यशस्वी जायसवाल ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में शतक लगाया था, फिर भी उनकी प्लेइंग इलेवन में उनकी जगह पक्की नहीं हुई है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 07 Dec 2025 05:47 PM (IST)
विशाखापट्टनम के मैदान में एक तरफ भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से रौंदा, जिससे उसने सीरीज पर 2-1 से कब्जा जमाया. दूसरी ओर यह मुकाबला यशस्वी जायसवाल के लिए भी बहुत खास साबित हुआ. जायसवाल सीरीज के पहले 2 मैचों में फ्लॉप रहे थे, लेकिन अंतिम वनडे में उन्होंने सब्र का बांध टूटने नहीं दिया और नाबाद 116 रन बनाकर भारतीय टीम की जीत सुनिश्चित की. अब सवाल है कि क्या शतक के बाद जायसवाल की वनडे टीम में जगह पक्की हो जाएगी? शायद नहीं, यहां जानिए क्यों.

यशस्वी जायसवाल होंगे बाहर?

यशस्वी जायसवाल टेस्ट टीम का नियमित हिस्सा रहे हैं, लेकिन वनडे टीम में उनकी जगह पक्की नहीं हो पाई है. ODI टीम के नियमित कप्तान शुभमन गिल के चोटिल होने के कारण जायसवाल को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में जगह मिली थी. जायसवाल ने मौके को भुनाते हुए सीरीज के 3 मैचों में 78 के औसत से 156 रन बनाए.

ऐसे में सवाल उठता है कि जब शुभमन गिल वापस आ जाएंगे, तब जायसवाल को प्लेइंग इलेवन में जगह मिलेगी या नहीं. जायसवाल टॉप ऑर्डर बल्लेबाज हैं, लेकिन भारत की वनडे टीम में टॉप ऑर्डर तो क्या नंबर-5 तक कोई जगह खाली नहीं है.

कप्तान शुभमन गिल काफी समय से रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग कर रहे हैं. वहीं तीसरा बल्लेबाजी क्रम विराट कोहली के पास है. जायसवाल मिडिल ऑर्डर में बैटिंग नहीं करते हैं, लेकिन वहां भी श्रेयस अय्यर और केएल राहुल ने क्रमशः चौथे और पांचवें क्रम पर कब्जा जमाया हुआ है. ऐसे में जायसवाल की टीम में कोई जगह नजर नहीं आ रही है.

कब तक मिल पाएगी परमानेंट जगह?

चूंकि यशस्वी जायसवाल टॉप ऑर्डर बल्लेबाज हैं, ऐसे में उन्हें टीम में जगह खाली होने का इंतजार करना होगा. विराट कोहली और रोहित शर्मा का हालिया प्रदर्शन कहीं ना कहीं संकेत है कि वो 2027 का वर्ल्ड कप जरूर खेलेंगे. हालांकि इसको लेकर अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है. मगर दोनों दिग्गजों की रिटायरमेंट के बाद ही जायसवाल की ODI प्लेइंग इलेवन में जगह बनती दिख रही है.

आयुष म्हात्रे से छिना नंबर-1 का ताज, अभिषेक शर्मा तीसरे पर; सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सबसे ज्यादा रन और विकेट की लिस्ट

नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 07 Dec 2025 05:47 PM (IST)
 India Vs South Africa YASHASVI JAISWAL SHUBMAN GILL
प्राइवेसी पॉलिसी

