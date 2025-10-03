केएल राहुल ने 9 साल बाद घर पर जड़ा शतक, अनोखा सेलिब्रेशन हुआ वायरल

केएल राहुल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अहमदाबाद में खेले जा रहे पहले टेस्ट की पहली पारी में शतक जड़ा, जिसके बाद उन्होंने सीटियां बजाकर एक अनोखा सेलिब्रेशन किया. ये राहुल का टेस्ट करियर का 11वां और भारत में दूसरा टेस्ट शतक है. आज टेस्ट के दूसरे दिन के पहले सेशन का खेल खत्म होने तक राहुल 100 रन बनाकर नाबाद हैं. वेस्टइंडीज ने पहली पारी में 162 रन बनाए थे.

दिसंबर 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ केएल राहुल ने अपना चौथा टेस्ट शतक एम चिदंबरम स्टेडियम में लगाया था, ये उनका घर पर पहला टेस्ट शतक था. उसके बाद पहली बार है जब राहुल ने भारत में टेस्ट शतक लगाया है.

केएल राहुल का अनोखा सेलिब्रेशन

केएल राहुल ने पहले सेशन का खेल खत्म होने से कुछ मिनट पहले ही अपना शतक पूरा किया. 65वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक रन लेकर राहुल ने अपना शतक पूरा किया, जिसके सेलिब्रेशन में उन्होंने ग्राउंड पर ही सीटियां बजाई. कुछ समय पहले ही वह एक बेटी के पिता बने हैं, ये सेलिब्रेशन उनसे जुड़ा हो सकता है.

EMOTIONAL CELEBRATION BY KL RAHUL...!!!



pic.twitter.com/hzxXAkzT3C

केएल राहुल के टेस्ट शतकों की लिस्ट

110: 6 जनवरी, 2015 - बनाम ऑस्ट्रेलिया

6 जनवरी, 2015 - बनाम ऑस्ट्रेलिया 108: 20 अगस्त, 2015 - बनाम ऑस्ट्रेलिया

20 अगस्त, 2015 - बनाम ऑस्ट्रेलिया 158: 30 अगस्त, 2016 - बनाम वेस्टइंडीज

30 अगस्त, 2016 - बनाम वेस्टइंडीज 199: 16 दिसंबर, 2016 - बनाम इंग्लैंड

16 दिसंबर, 2016 - बनाम इंग्लैंड 149: 7 सितंबर, 2018 - बनाम इंग्लैंड

7 सितंबर, 2018 - बनाम इंग्लैंड 129: 12 अगस्त, 2021 - बनाम इंग्लैंड

12 अगस्त, 2021 - बनाम इंग्लैंड 123: 26 दिसंबर, 2021 - बनाम साउथ अफ्रीका

26 दिसंबर, 2021 - बनाम साउथ अफ्रीका 101: 26 दिसंबर, 2023 - बनाम साउथ अफ्रीका

26 दिसंबर, 2023 - बनाम साउथ अफ्रीका 137: 20 जून, 2025 - बनाम इंग्लैंड

20 जून, 2025 - बनाम इंग्लैंड 100: 10 जुलाई, 2025 - बनाम इंग्लैंड

10 जुलाई, 2025 - बनाम इंग्लैंड 100*: 3 अक्टूबर, 2025 - बनाम वेस्टइंडीज

मजबूत स्थिति में टीम इंडिया

इससे पहले वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी थी. पहले दिन के दूसरे सेशन में ही वेस्टइंडीज की पूरी टीम 162 रनों पर ऑलआउट हो गई थी. मोहम्मद सिराज ने 4 और जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट लिए थे. भारत की पहली पारी में कप्तान शुभमन गिल ने भी अर्धशतक जड़ा. खबर लिखे जाने तक भारत के पास 56 रनों की बढ़त है, 7 विकेट हाथ में हैं.