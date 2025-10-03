हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटKL Rahul Century: केएल राहुल ने 9 साल बाद घर पर जड़ा शतक, अनोखा सेलिब्रेशन हुआ वायरल

KL Rahul Century: केएल राहुल ने 9 साल बाद घर पर जड़ा शतक, अनोखा सेलिब्रेशन हुआ वायरल

KL Rahul Century: नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले जा रहे पहले टेस्ट में केएल राहुल ने अपना 11वां टेस्ट शतक जड़ा. ये भारत में उनका दूसरा टेस्ट शतक है.

By : शिवम | Updated at : 03 Oct 2025 11:56 AM (IST)
Preferred Sources

केएल राहुल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अहमदाबाद में खेले जा रहे पहले टेस्ट की पहली पारी में शतक जड़ा, जिसके बाद उन्होंने सीटियां बजाकर एक अनोखा सेलिब्रेशन किया. ये राहुल का टेस्ट करियर का 11वां और भारत में दूसरा टेस्ट शतक है. आज टेस्ट के दूसरे दिन के पहले सेशन का खेल खत्म होने तक राहुल 100 रन बनाकर नाबाद हैं. वेस्टइंडीज ने पहली पारी में 162 रन बनाए थे.

दिसंबर 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ केएल राहुल ने अपना चौथा टेस्ट शतक एम चिदंबरम स्टेडियम में लगाया था, ये उनका घर पर पहला टेस्ट शतक था. उसके बाद पहली बार है जब राहुल ने भारत में टेस्ट शतक लगाया है.

केएल राहुल का अनोखा सेलिब्रेशन

केएल राहुल ने पहले सेशन का खेल खत्म होने से कुछ मिनट पहले ही अपना शतक पूरा किया. 65वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक रन लेकर राहुल ने अपना शतक पूरा किया, जिसके सेलिब्रेशन में उन्होंने ग्राउंड पर ही सीटियां बजाई. कुछ समय पहले ही वह एक बेटी के पिता बने हैं, ये सेलिब्रेशन उनसे जुड़ा हो सकता है.

केएल राहुल के टेस्ट शतकों की लिस्ट

  • 110: 6 जनवरी, 2015 - बनाम ऑस्ट्रेलिया
  • 108: 20 अगस्त, 2015 - बनाम ऑस्ट्रेलिया
  • 158: 30 अगस्त, 2016 - बनाम वेस्टइंडीज
  • 199: 16 दिसंबर, 2016 - बनाम इंग्लैंड
  • 149: 7 सितंबर, 2018 - बनाम इंग्लैंड
  • 129: 12 अगस्त, 2021 - बनाम इंग्लैंड
  • 123: 26 दिसंबर, 2021 - बनाम साउथ अफ्रीका
  • 101: 26 दिसंबर, 2023 - बनाम साउथ अफ्रीका 
  • 137: 20 जून, 2025 - बनाम इंग्लैंड
  • 100: 10 जुलाई, 2025 - बनाम इंग्लैंड
  • 100*: 3 अक्टूबर, 2025 - बनाम वेस्टइंडीज

मजबूत स्थिति में टीम इंडिया

इससे पहले वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी थी. पहले दिन के दूसरे सेशन में ही वेस्टइंडीज की पूरी टीम 162 रनों पर ऑलआउट हो गई थी. मोहम्मद सिराज ने 4 और जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट लिए थे. भारत की पहली पारी में कप्तान शुभमन गिल ने भी अर्धशतक जड़ा. खबर लिखे जाने तक भारत के पास 56 रनों की बढ़त है, 7 विकेट हाथ में हैं.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 03 Oct 2025 11:41 AM (IST)
Tags :
IND Vs WI 1st Test KL Rahul Century India Vs West Indies KL RAHUL
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
नीतीश, तेजस्वी और पीके के बाद इस चौथे शख्स को बिहार बनाना चाहता है मुख्यमंत्री, सर्वे ने चौंकाया!
नीतीश, तेजस्वी और पीके के बाद इस चौथे शख्स को बिहार बनाना चाहता है मुख्यमंत्री, सर्वे ने चौंकाया!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हत्या या हादसा... पत्रकार राजीव प्रताप की मौत की वजह क्या? SIT रिपोर्ट में खुलासा
हत्या या हादसा... पत्रकार राजीव प्रताप की मौत की वजह क्या? SIT रिपोर्ट में खुलासा
इंडिया
लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की रिहाई के लिए पत्नी पहुंची सुप्रीम कोर्ट, NSA हिरासत को अवैध बताया
लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की रिहाई के लिए पत्नी पहुंची सुप्रीम कोर्ट, NSA हिरासत को अवैध बताया
क्रिकेट
KL Rahul Century: केएल राहुल ने 9 साल बाद घर पर जड़ा शतक, अनोखा सेलिब्रेशन हुआ वायरल
केएल राहुल ने 9 साल बाद घर पर जड़ा शतक, अनोखा सेलिब्रेशन हुआ वायरल
Advertisement

वीडियोज

Sunny Sanskari's Tulsi Kumari Review: वरुण धवन जान्हवी कपूर रोहित सराफ सान्या मल्होत्रा
POK Protests: POK में Pakistan Army की फायरिंग, 18 की मौत, लोगों का सिस्टम से भरोसा उठा
Bareilly Violence: पुलिसवालों को मारने की 'साजिश', FIR में Nadeem का नाम
पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का नाम आते ही वरुण धवन के अंदर का भोजपुरी फैन जाग उठा।
Asia Cup Trophy Row: BCCI-PCB विवाद गहराया, कानूनी सलाह जारी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नीतीश, तेजस्वी और पीके के बाद इस चौथे शख्स को बिहार बनाना चाहता है मुख्यमंत्री, सर्वे ने चौंकाया!
नीतीश, तेजस्वी और पीके के बाद इस चौथे शख्स को बिहार बनाना चाहता है मुख्यमंत्री, सर्वे ने चौंकाया!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हत्या या हादसा... पत्रकार राजीव प्रताप की मौत की वजह क्या? SIT रिपोर्ट में खुलासा
हत्या या हादसा... पत्रकार राजीव प्रताप की मौत की वजह क्या? SIT रिपोर्ट में खुलासा
इंडिया
लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की रिहाई के लिए पत्नी पहुंची सुप्रीम कोर्ट, NSA हिरासत को अवैध बताया
लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की रिहाई के लिए पत्नी पहुंची सुप्रीम कोर्ट, NSA हिरासत को अवैध बताया
क्रिकेट
KL Rahul Century: केएल राहुल ने 9 साल बाद घर पर जड़ा शतक, अनोखा सेलिब्रेशन हुआ वायरल
केएल राहुल ने 9 साल बाद घर पर जड़ा शतक, अनोखा सेलिब्रेशन हुआ वायरल
बॉलीवुड
मूंछों और आर्मी यूनिफॉर्म में डैशिंग दिखे Salman Khan, 'बैटल ऑफ गलवान' के सेट से फिर वायरल हुई एक्टर की तस्वीर, फैंस ने यूं किया रिएक्ट
'बैटल ऑफ गलवान' के सेट से फिर वायरल हुई सलमान खान की तस्वीर, फैंस ने यूं किया रिएक्ट
हेल्थ
Early Stroke In Young Adults: ब्लड ग्रुप ही बता देगा 60 की उम्र से पहले ब्रेन स्ट्रोक पड़ेगा या नहीं, जानें किन लोगों को ज्यादा खतरा?
ब्लड ग्रुप ही बता देगा 60 की उम्र से पहले ब्रेन स्ट्रोक पड़ेगा या नहीं, जानें किन लोगों को ज्यादा खतरा?
नौकरी
UP में पंचायत सहायक को हर महीने मिलते हैं कितने रुपये? जानकर रह जाएंगे हैरान
UP में पंचायत सहायक को हर महीने मिलते हैं कितने रुपये? जानकर रह जाएंगे हैरान
ट्रेंडिंग
Video: इंसान के रूप में मदद करते भगवान! चलती गाड़ी में लगी आग तो शख्स ने किया ऐसा काम, देखें वीडियो
Video: इंसान के रूप में मदद करते भगवान! चलती गाड़ी में लगी आग तो शख्स ने किया ऐसा काम, देखें वीडियो
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
ENT LIVE
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
ENT LIVE
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
ENT LIVE
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
ENT LIVE
Kantara Chapter 1 Review: : ऋषभ शेट्टी का कमाल का काम, कुछ सीन आपको चौंका देंगे
Kantara Chapter 1 Review: : ऋषभ शेट्टी का कमाल का काम, कुछ सीन आपको चौंका देंगे
Embed widget