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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटकीरोन पोलार्ड ने टी20 में बनाया 'वर्ल्ड रिकॉर्ड'; क्रिस गेल को पछाड़ रच डाला इतिहास

कीरोन पोलार्ड ने टी20 में बनाया 'वर्ल्ड रिकॉर्ड'; क्रिस गेल को पछाड़ रच डाला इतिहास

Kieron Pollard Breaks Chris Gayle Record: कीरोन पोलार्ड ने टी20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 21 Jun 2026 02:44 PM (IST)
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टी20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने का क्रिस गेल का रिकॉर्ड ध्वस्त हो गया है. यह ऐतिहासिक रिकॉर्ड अब कीरोन पोलार्ड ने अपने नाम कर लिया है. पोलार्ड ने यह मुकाम MLC 2026 के वाशिंगटन फ्रीडम बनाम एमआई न्यूयॉर्क मैच में किया. MI न्यूयॉर्क के लिए उन्होंने शतकीय पारी खेलकर टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने का कीर्तिमान स्थापित किया.

कीरोन पोलार्ड के अब 14582 रन हो गए हैं, जबकि क्रिस गेल ने अपने करियर में 14562 रन बनाए थे. पोलार्ड टी20 क्रिकेट के इतिहास में ऐसे पहले खिलाड़ी भी हैं, जिन्होंने इस फॉर्मेट में 700 से अधिक मैच खेले हैं. पोलार्ड अब तक 736 टी20 मैच खेल चुके हैं और चौंकाने वाला तथ्य यह है कि क्रिस गेल ने केवल 463 मुकाबलों में 14 हजार से अधिक रन बनाए थे.

करियर का दूसरा शतक

कीरोन पोलार्ड ने अपने 736 मैचों के टी20 करियर में केवल 2 शतक बनाए हैं. मेजर लीग क्रिकेट के मैच में वाशिंगटन फ्रीडम के खिलाफ उन्होंने अपने करियर का दूसरा शतक लगाया. इसके अलावा उन्होंने 67 फिफ्टी भी लगाई हैं.

दुर्भाग्यपूर्ण बात यह रही कि पोलार्ड की 100 रनों की शतकीय पारी के बावजूद एमआई न्यूयॉर्क को वाशिंगटन फ्रीडम के खिलाफ 30 रनों की हार झेलनी पड़ी. इस मुकाबले में वाशिंगटन की टीम के लिए मिचेल ओवेन ने 68 गेंद में 155 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली थी. इस तरह वाशिंगटन ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 245 रन बनाए थे, इसके जवाब में एमआई की टीम 215 रन ही बना सकी.

टी20 में सबसे ज्यादा रन

  • 14582 रन - कीरोन पोलार्ड
  • 14562 रन - क्रिस गेल
  • 14449 रन - एलेक्स हेल्स
  • 14371 रन - जोस बटलर
  • 14284 रन - डेविड वॉर्नर
  • 14218 रन - विराट कोहली

अब तक केवल 6 बल्लेबाज ही टी20 क्रिकेट के इतिहास में 14 हजार से अधिक रन बना पाए हैं. इन सभी 6 बल्लेबाजों के बीच केवल 364 रनों का अंतर है. विराट कोहली इस लिस्ट में अभी छठे पायदान पर हैं.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 21 Jun 2026 02:44 PM (IST)
Tags :
Kieron Pollard Cricket Records Chris Gayle T20 CRICKET
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