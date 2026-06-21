हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटविराट-गिल को पछाड़ नंबर-1 बने यशस्वी जायसवाल, शतकों का बनाया नया महारिकॉर्ड

विराट-गिल को पछाड़ नंबर-1 बने यशस्वी जायसवाल, शतकों का बनाया नया महारिकॉर्ड

Yashasvi Jaiswal Creates History: अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में शतक लगाते ही यशस्वी जायसवाल ने इतिहास रच दिया. यह उनके वनडे करियर का दूसरा शतक रहा.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 21 Jun 2026 08:05 AM (IST)
Preferred Sources

जब वनडे टीम में खेलने की बात आती है, तब यशस्वी जायसवाल सबसे दुर्भाग्यपूर्ण खिलाड़ियों में से एक होते हैं. कप्तान शुभमन गिल ने भी यह बात स्वीकारी है. जायसवाल अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में 110 रन बनाकर नाबाद लौटे. अपने वनडे करियर का दूसरा शतक लगाकर जायसवाल ने इतिहास रच दिया है.

यशस्वी जायसवाल सबसे कम पारी खेलकर वनडे करियर में पहले 2 शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने यह कारनामा अपने करियर की छठी पारी में किया. इस मामले में उन्होंने विराट कोहली और शुभमन गिल को भी पीछे छोड़ दिया है.

सबसे तेज 2 शतक

वनडे करियर में सबसे तेज 2 शतक लगाने का भारतीय रिकॉर्ड अब यशस्वी जायसवाल के नाम जुड़ गया है. उन्होंने अपनी छठी वनडे पारी में यह कमाल किया. उनसे पहले यह रिकॉर्ड शिखर धवन के नाम था, जिन्होंने 7 पारियों में 2 शतक लगाए थे. केदार जाधव भी इस लिस्ट में शामिल हैं, उन्होंने 9 पारियों में पहले दो शतक लगाए थे.

विराट कोहली और शुभमन गिल इस सूची में काफी पीछे हैं. विराट ने 17वीं पारी में अपना दूसरा वनडे शतक लगाया था, जबकि गिल ने 18वीं पारी में यह मुकाम हासिल किया था.

  • 6 पारी - यशस्वी जायसवाल
  • 7 पारी - शिखर धवन
  • 9 पारी - केदार जाधव
  • 17 पारी - विराट कोहली
  • 18 पारी - शुभमन गिल

यशस्वी जायसवाल ने अब तक अपने 6 मैचों के छोटे से वनडे करियर में दो शतकीय पारी समेत 285 रन बना लिए हैं. वनडे मैचों में उनका औसत 71.25 का है जायसवाल उन भारतीय खिलाड़ियों में से एक हैं, जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में कम से कम एक शतक जरूर लगाया हो.

तीसरे वनडे मैच की बात करें तो अफगानिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 218 रन बना पाई थी. कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी ने अपने वनडे करियर का सबसे पहला शतक लगाकर इतिहास रचा. जवाब में टीम इंडिया ने 28.4 ओवर में ही लक्ष्य को हासिल कर लिया. यशस्वी जायसवाल ने 110 रन बनाए और रोहित शर्मा ने 79 रनों का योगदान दिया.

यह भी पढ़ें:

टीम इंडिया में रोहित शर्मा के भविष्य पर बोले कप्तान शुभमन गिल, कहा - यह सिरदर्द...

क्या वैभव सूर्यवंशी को टारगेट कर रही है श्रीलंकाई टीम? फाइनल से पहले SL से मिल गया जवाब

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 21 Jun 2026 08:05 AM (IST)
Tags :
India Cricket Team VIRAT KOHLI YASHASVI JAISWAL SHUBMAN GILL
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
विराट-गिल को पछाड़ नंबर-1 बने यशस्वी जायसवाल, शतकों का बनाया नया महारिकॉर्ड
विराट-गिल को पछाड़ नंबर-1 बने यशस्वी जायसवाल, शतकों का बनाया नया महारिकॉर्ड
क्रिकेट
टीम इंडिया में रोहित शर्मा के भविष्य पर बोले कप्तान शुभमन गिल, कहा - यह सिरदर्द...
टीम इंडिया में रोहित शर्मा के भविष्य पर बोले कप्तान शुभमन गिल, कहा - यह सिरदर्द
क्रिकेट
क्या वैभव सूर्यवंशी को टारगेट कर रही है श्रीलंकाई टीम? फाइनल से पहले SL से मिल गया जवाब
क्या वैभव सूर्यवंशी को टारगेट कर रही है श्रीलंकाई टीम? फाइनल से पहले SL से मिल गया जवाब
क्रिकेट
जो रूट ने रचा इतिहास, टेस्ट क्रिकेट में पूरे किए 14 हजार रन; अब सचिन तेंदुलकर से इतने रन पीछे
जो रूट ने रचा इतिहास, टेस्ट क्रिकेट में पूरे किए 14 हजार रन; अब सचिन तेंदुलकर से इतने रन पीछे
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Bharat Tiwari Encounter Case | Bhojpur: एनकाउंटर या Murder?
Tej Pratap Yadav murder conspiracy Abp Report: तेज प्रताप यादव की हत्या की साजिश?
Tej Pratap Yadav murder conspiracy | Lalu Yadav | Abp Report: तेज प्रताप यादव की हत्या की साजिश?
Ram Mandir Donation Scam | Chanda Chori | Sandeep Chaudhary: रामलला के खजाने पर किसने मारी सेंध?
Ram Mandir Daan Chori | Ayodhya | Shastrarth: रामलला के दरबार में किसने की आस्था से सौदेबाजी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
न्यूज़
फिर होगा युद्ध? लेबनान में इजरायल के हमले से भड़का ईरान, बंद कर दिया होर्मुज
फिर होगा युद्ध? लेबनान में इजरायल के हमले से भड़का ईरान, बंद कर दिया होर्मुज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
वाराणसी की इस सीट पर सपा का बड़ा दांव! BJP-सुभासपा की 'टक्कर' के बीच नए समीकरण की तैयारी
वाराणसी की इस सीट पर सपा का बड़ा दांव! BJP-सुभासपा की 'टक्कर' के बीच नए समीकरण की तैयारी
क्रिकेट
क्या वैभव सूर्यवंशी को टारगेट कर रही है श्रीलंकाई टीम? फाइनल से पहले SL से मिल गया जवाब
क्या वैभव सूर्यवंशी को टारगेट कर रही है श्रीलंकाई टीम? फाइनल से पहले SL से मिल गया जवाब
बॉलीवुड
Cocktail 2 Box Office Day 2: शाहिद कपूर की 'कॉकटेल 2' की बॉक्स ऑफिस सुनामी में बह गई ये फिल्में, दूसरे दिन फिल्म ने तोड़े ये रिकॉर्ड
शाहिद कपूर की 'कॉकटेल 2' की बॉक्स ऑफिस सुनामी में बह गई ये फिल्में, दूसरे दिन फिल्म ने तोड़े ये रिकॉर्ड
इंडिया
TMC में फूट के बीच बंगाल में कांग्रेस ने किया विधायक दल के नेता- उपनेता का ऐलान, इन्हें सौंपी जिम्मेदारी
TMC में फूट के बीच बंगाल में कांग्रेस ने किया विधायक दल के नेता- उपनेता का ऐलान, इन्हें सौंपी जिम्मेदारी
धर्म
Yoga Day 2026: क्या सूर्य नमस्कार से मजबूत होता है सूर्य? जानिए 12 योग मुद्राएं और स्वास्थ्य लाभ
क्या सूर्य नमस्कार से मजबूत होता है सूर्य? जानिए 12 योग मुद्राएं और स्वास्थ्य लाभ
ट्रेंडिंग
आपदा में अवसर, कोलकाता की बाढ़ में शख्स बना टैक्सी, लोगों को कंधे पर बैठा पार कराई सड़क- वीडियो वायरल
आपदा में अवसर, कोलकाता की बाढ़ में शख्स बना टैक्सी, लोगों को कंधे पर बैठा पार कराई सड़क
ब्यूटी
Face Mask Side Effect: चेहरे पर लगाया नकली फेस मास्क तो लग जाएगी लंका, जानिए इनसे क्या-क्या होते हैं साइड इफेक्ट्स?
चेहरे पर लगाया नकली फेस मास्क तो लग जाएगी लंका, जानिए इनसे क्या-क्या होते हैं साइड इफेक्ट्स?
ABP NEWS
मेरठ में बुलडोज़र की कार्रवाई शुरू हो गई है।
मेरठ में बुलडोज़र की कार्रवाई शुरू हो गई है।
ABP NEWS
राफ्टिंग खत्म हुई, फिर लड़ाई शुरू हो गई!
राफ्टिंग खत्म हुई, फिर लड़ाई शुरू हो गई!
ABP NEWS
पत्नी के साथ बर्बरता, इंसानियत शर्मसार।
पत्नी के साथ बर्बरता, इंसानियत शर्मसार।
ABP NEWS
मांस व्यापारी अनवर हुसैन गिरफ्तार।
मांस व्यापारी अनवर हुसैन गिरफ्तार।
ABP NEWS
"मौका है तो उठा लो"—मुफ़्त ऑफ़र की ख़बर सुनकर हंगामा मच गया।
Embed widget