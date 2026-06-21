टूटते-टूटते बचा क्रिस गेल का 175 रनों का रिकॉर्ड, इस बल्लेबाज ने मचाया कोहराम; 68 गेंद में ठोके 155 रन
Mitchell Owen Highest Score in MLC: मेजर क्रिकेट लीग में मिचेल ओवेन ने इतिहास रच दिया है. उन्होंने ताबड़तोड़ चौके और छक्के लगाते हुए 155 रन बनाए.
मेजर लीग क्रिकेट में खासतौर पर बल्लेबाजों ने धूम मचाई हुई है. अब मिचेल ओवेन ने ऐसा कहर बरपाया कि 68 गेंद में 155 रन बना डाले. मिचेल ने यह कारनामा वाशिंगटन फ्रीडम के लिए खेलते हुए MI न्यूयॉर्क के खिलाफ किया. उन्होंने 155 रन की पारी के दौरान 11 चौके और 13 छक्के लगाए. इसी के साथ मिचेल ने MLC के इतिहास का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर अपने नाम कर लिया है.
मिचेल ओवेन की ताबड़तोड़ बैटिंग ने क्रिस गेल की उस पारी की याद दिलाई, जब उन्होंने IPL में कोहराम मचाते हुए 175 रन बनाए थे. 41 गेंद में मिचेल ने अपना शतक पूरा कर लिया था और 17वें ओवर में आउट होने से पहले 155 रन बना चुके थे. वाशिंगटन की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 245 रन बनाए.
टूटने से बचा क्रिस गेल का रिकॉर्ड
टी20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड आज भी क्रिस गेल के नाम है. उन्होंने यह सबसे बड़ी पारी IPL 2013 में RCB के लिए खेली थी. पुणे वॉरियर्स के खिलाफ उस मुकाबले में गेल ने 30 गेंदों में शतक पूरा कर दिया था, जो आज भी आईपीएल का सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड बना हुआ है. उस पारी में गेल ने 13 चौके और 17 छक्के लगाए थे.
अब मेजर क्रिकेट लीग में मिचेल ओवेन इस रिकॉर्ड से केवल 20 रन दूर रह गए. उन्होंने 41 गेंदों में शतक पूरा किया था. करीब 228 के स्ट्राइक रेट से खेली गई इस पारी में उनके बल्ले से 11 चौके और 13 छक्के निकले. मिचेल 21 रन और बना लेते तो टी20 क्रिकेट में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज बन जाते.
एक ओवर में 4 छक्के
इस दौरान मिचेल ओवेन ने एक ही ओवर में 4 छक्के समेत 28 रन बटोरे. यह कमाल उन्होंने नोशतुष केन्जिगे के ओवर में किया. ओवेन ऐसे केवल दूसरे बल्लेबाज हैं, जिन्होंने MLC के इतिहास में 150 या उससे ज्यादा रनों की पारी खेली हो. उनसे पहले फिन एलन ने ऐसा किया था. पिछले सीजन उन्होंने वाशिंगटन फ़्रीडम के खिलाफ ऐसा किया था.
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