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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटफाइनल में पहुंची संजीव गोयनका की टीम, एलिमिनेटर में सनराइजर्स को हराया

फाइनल में पहुंची संजीव गोयनका की टीम, एलिमिनेटर में सनराइजर्स को हराया

The Hundred 2026 Eliminator Highlights: संजीव गोयनका की टीम मैंचेस्टर सुपर जायंट्स ने द हंड्रेड 2026 के फाइनल में जगह बना ली है. हेनरिक क्लासेन ने दमदार अर्धशतक लगाया.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 15 Aug 2026 07:53 AM (IST)
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मैंचेस्टर सुपर जायंट्स (MSG) ने द हंड्रेड 2026 टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बना ली है. एलिमिनेटर मुकाबले में सुपर जायंट्स ने सनराइजर्स लीड्स को 20 रनों से मात दी. मैंचेस्टर की टीम तीसरी बार फाइनल में पहुंची है, लेकिन इसे पहले मैंचेस्टर ऑरिजिनल्स के नाम से जाना जाता था. खैर अब हेनरिक क्लासेन और पॉल वॉल्टर के तूफान की बदौलत MSG टीम ने फाइनल में प्रवेश पा लिया है.

क्लासेन, वॉल्टर का कहर

बताते चलें कि मैंचेस्टर सुपर जायंट्स का मालिकाना हक संजीव गोयनका के RPSG ग्रुप के पास है. 14 अगस्त को खेले गए एलिमिनेटर मुकाबले में एमएसजी की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 186 रनों का स्कोर खड़ा किया था. सलामी बल्लेबाज टिम साइफर्ट 'जीरो' पर आउट हो गए थे, लेकिन पॉल वॉल्टर और हेनरिक क्लासेन गेंदबाजों पर कहर बनकर टूटे.

पहले वॉल्टर ने 46 गेंद में 80 रनों की तूफानी पारी खेली और उनके बाद क्लासेन ने महज 26 गेंद में 63 रन कूट डाले. कहर बरपाने में जोस बटलर भी पीछे नहीं रहे, जिन्होंने 33 रनों का योगदान दिया था. दूसरी ओर सनराइजर्स लीड्स के लिए रायन रिकल्टन (54 रन) और हैरी ब्रूक (49 रन) के अलावा कोई बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया. खासतौर पर जोश टंग की घातक गेंदबाजी के आगे सनराइजर्स के बल्लेबाज पानी भरते नजर आए.

तीसरी बार फाइनल में मैंचेस्टर

इस टीम को पहले मैंचेस्टर ऑरिजिनल्स के नाम से जाना जाता था. उसने 2022 और 2023 में फाइनल तक का सफर तय किया था, लेकिन दोनों बार उसे क्रमशः ट्रेंट रॉकेट्स और ओवल इन्विंसिबल्स के हाथों हार झेलनी पड़ी. MSG की टीम ने 2026 के पूरे सीजन में दमदार प्रदर्शन किया है. लीग मुकाबलों में उसने 8 मैचों में 5 जीत दर्ज करते हुए टॉप-2 में फिनिश किया था. टिम साइफर्ट और जोस बटलर ने मैंचेस्टर के लिए इस सीजन 300 से भी अधिक रन बनाए हैं.

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वहीं गेंदबाजी में जोश टंग और गस एटकिंसन ने मिलकर विरोधी बल्लेबाजों को लगातार धूल चटाने का काम किया है. ये दोनों टॉप विकेट टेकर की लिस्ट के टॉप-3 में शामिल हैं. टंग ने 13 और एटकिंसन ने अब तक 12 विकेट चटकाए हैं.

किसके साथ होगा फाइनल?

द हंड्रेड 2026 का फाइनल 16 अगस्त को लॉर्ड्स मैदान पर खेला जाएगा. इस मुकाबले में मैंचेस्टर सुपर जायंट्स की टक्कर ट्रेंट रॉकेट्स से होगी, जो लगातार दूसरी बार फाइनल में पहुंची है. 2025 के फाइनल में उसे ओवल इन्विंसिबल्स से शिकस्त मिली थी. सैम बिलिंग्स की कप्तानी में ट्रेंट रॉकेट्स ने 24 अंकों के साथ टेबल में टॉप किया, जिसके बलबूते उसे सीधे फाइनल में एंट्री मिली थी.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 15 Aug 2026 07:53 AM (IST)
Tags :
The Hundred League Sunrisers Leeds The Hundred 2026 Manchester Super Giants
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