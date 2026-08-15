गॉल टेस्ट में भारत की पहले बैटिंग, सरफराज को मौका नहीं, देखें प्लेइंग XI

गॉल टेस्ट में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी है. सरफराज खान लंबे समय बाद टीम इंडिया में वापस आए थे, लेकिन उन्हें प्लेइंग इलेवन में चांस नहीं दिया गया है. वहीं टीम इंडिया उम्मीद के अनुसार 3 स्पिनरों की रणनीति के साथ मैदान में उतरेगी. श्रीलंका ने केशारा नुवंता को डेब्यू का मौका दिया है. गॉल की पिच पर बड़े-बड़े स्कोर बनते रहे हैं और यहां भी पहली पारी में टीम इंडिया एक विशालकाय स्कोर खड़ा करना चाहेगी.

भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग का फैसला लेने के पीछे वजह बताते हुए कहा, "अच्छी पिच दिख रही है और मौसम भी अच्छा है. उम्मीद है कि यह हमारे लिए अच्छा दिन साबित होगा. हम उसी प्लेइंग इलेवन के साथ उतर रहे हैं, जो पिछले मैच (अफगानिस्तान) में खेली थी. "

भारत की प्लेइंग इलेवन: यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, शुभमन गिल (कप्तान), देवदत्त पडिक्कल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा, ध्रुव जुरेल, कुलदीप यादव, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा

श्रीलंका की प्लेइंग इलेवन: लाहिरू उदारा, निशान मदुश्का, दिनेश चंडीमल, कामिन्दु मेंडिस, धनंजय डी सिल्वा (कप्तान), सोनल दिनुशा, निरोशन डिकवेला (डब्ल्यू), केशरा नुवांथा, प्रभात जयसूर्या, लाहिरू कुमारा, असिथा फर्नांडो

5 गेंदबाज, 3 स्पिनर

भारतीय टीम तीन स्पेशलिस्ट गेंदबाज और दो ऑलराउंडर विकल्प लेकर मैदान में उतरी है. मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा तेज गेंदबाज का भार संभाल रहे होंगे. फिलहाल के लिए गुरनूर बराड़ को टेस्ट डेब्यू का मौका नहीं मिला है. वहीं कुलदीप यादव टीम के मुख्य स्पिनर होंगे. रवींद्र जडेजा और मानव सुथार स्पिन गेंदबाजी के साथ-साथ बल्लेबाजी में भी योगदान दे सकते हैं.

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गिल ने जताया गर्व

शुभमन गिल ने गर्व जताया कि उन्हें 15 अगस्त यानी भारतीय स्वतंत्रता दिवस के मौके पर टीम इंडिया की कप्तानी करने का मौका मिल रहा है. उन्होंने कहा कि नेशनल टीम को लीड करना अपने आप में गौरव का क्षण होता है, लेकिन 15 अगस्त के मौके पर ऐसा करना वाकई खास है. उन्होंने सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भेजीं और खुशी जताई कि भारत ने 600 टेस्ट मैच पूरे कर लिए हैं.

केशरा नुवंता का डेब्यू

25 वर्षीय केशरा नुवंता आज अपना इंटरनेशनल डेब्यू कर रहे हैं. उन्होंने वॉर्मअप मैच में केएल राहुल, शुभमन गिल और ऋषभ पंत का विकेट चटकाया था. वो दायें हाथ से ऑफ-स्पिन गेंदबाजी करते हैं और जरूरत पड़ने पर बढ़िया बैटिंग करना भी जानते हैं. अब तक अपने 15 मैचों के फर्स्ट-क्लास करियर में उन्होंने 64 विकेट लिए हैं.

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