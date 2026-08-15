LIVE: भारत ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी का फैसला; इस खिलाड़ी को मिली डेब्यू कैप

LIVE: भारत ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी का फैसला; इस खिलाड़ी को मिली डेब्यू कैप
IND vs SL 1st Test Live Score: भारत और श्रीलंका के बीच पहला टेस्ट आज से गॉल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच 10 बजे शुरू होगा. टॉस आधे घंटे पहले 9:30 बजे होगा.
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Background
भारत बनाम श्रीलंका पहला टेस्ट गॉल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. टॉस महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस स्टेडियम में शुरूआती 2 दिनों में बल्लेबाजी अंतिम के 3 दिनों के मुकाबले आसान रहने की उम्मीद है. ऐसे में टॉस जीतने वाले कप्तान पहले बल्लेबाजी का फैसला ले सकते हैं. टॉस भारतीय समयनुसार 9:30 बजे होगा. मैच 10 बजे से शुरू होगा.
भारतीय स्क्वॉड
शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उप-कप्तान), यशस्वी जयसवाल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार, देवदत्त पडिक्कल, सारांश जैन, आकिब नबी, सरफराज खान.
श्रीलंका स्क्वॉड
धनंजय डी सिल्वा (कप्तान), कामिंदु मेंडिस (उपकप्तान), लाहिरू उदारा, निशान मदुष्का, दिनेश चंडीमल, पसिंदु सोरियाबंदरा, सोनल दिनुशा, निरोशन डिकवेला (विकेटकीपर), रमेश मेंडिस, प्रभात जयसूर्या, केशरा नुवंता, मिलन रथनायके, असिथा फर्नांडो, लाहिरू कुमार, विश्व फर्नांडो, दिलशान मदुशंका.
भारत बनाम श्रीलंका हेड टू हेड
भारत और श्रीलंका ने इससे पहले एक दूसरे के खिलाफ 46 टेस्ट खेले हैं, जिसमें टीम इंडिया का दबदबा रहा. भारत ने 22 मैच जीते और श्रीलंका ने 7, हालांकि श्रीलंका ने सभी 7 मैच अपने होम ग्राउंड पर जीते हैं. ऐसे में एक बार फिर टीम अपने होम ग्राउंड पर हावी रह सकती है. दोनों के बीच 17 टेस्ट ड्रा रहे.
भारत बनाम श्रीलंका मैच का लाइव प्रसारण कहां?
भारत बनाम श्रीलंका पहले टेस्ट मैच का लाइव प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर हो रहा है.
किस एप पर देखें भारत बनाम श्रीलंका मैच की लाइव स्ट्रीमिंग?
मोबाइल यूजर्स और लैपटॉप पर फैंस सोनी लिव एप और वेबसाइट पर लाइव मैच देख सकेंगे.
इसके अलावा आप भारत बनाम श्रीलंका पहले टेस्ट का लाइव स्कोर, हर छोटी बड़ी अपडेट एबीपी लाइव पर देख सकते हैं.
IND vs SL 1st Test India Playing 11: भारत की प्लेइंग 11
शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, देवदत्त पडिक्कल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल, कुलदीप यादव, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा.
Captain Shubman Gill wins the toss and elects to bat first at Galle.— BCCI (@BCCI) August 15, 2026
A look at our Playing XI for the game.
Live - https://t.co/bg2q0J2x1f #SLvIND pic.twitter.com/ll2Xa9sTm3
IND vs SL 1st Test Toss Result: भारत ने जीता टॉस
भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया.