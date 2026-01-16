सूर्यकुमार यादव विवाद में नया मोड़, खुशी मुखर्जी पर 100 करोड़ के मानहानि का केस हुआ दर्ज

भारतीय क्रिकेट टीम के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव को लेकर दिया गया एक बयान अब अभिनेत्री खुशी मुखर्जी के लिए बड़ी मुसीबत बनता नजर आ रहा है. सोशल मीडिया पर वायरल हुए उनके इंटरव्यू के बाद यह मामला अब कानूनी लड़ाई तक पहुंच गया है. सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैजान अंसारी ने खुशी मुखर्जी के खिलाफ 100 करोड़ रुपये का मानहानि का दावा ठोक दिया है.

यह पूरा मामला तब सामने आया, जब खुशी मुखर्जी ने एक इंटरव्यू में दावा किया था कि सूर्यकुमार यादव उन्हें बार-बार मैसेज किया करते थे. यह बयान सामने आते ही सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया और क्रिकेट फैंस ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी.

शिकायत दर्ज, पुलिस तक पहुंचा मामला

फैजान अंसारी, जो मुंबई के रहने वाले हैं, ने इस मामले में गाजीपुर पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दी है. अंसारी का कहना है कि खुशी मुखर्जी के आरोप पूरी तरह बेबुनियाद हैं और इससे एक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर की छवि को नुकसान पहुंचा है. उन्होंने दावा किया कि ऐसे बयान सिर्फ सुर्खियों में आने और पब्लिसिटी पाने के मकसद से दिए गए.

अंसारी ने बताया कि वह इस शिकायत को दर्ज कराने के लिए खुद मुंबई से गाजीपुर पहुंचे. उनका कहना है कि इस तरह के आरोप किसी खिलाड़ी की निजी और पेशेवर छवि दोनों को प्रभावित करते हैं, जो किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जा सकता.

कड़ी कार्रवाई की मांग

मीडिया से बातचीत में फैजान अंसारी ने कहा कि वह इस मामले में सख्त कानूनी कदम उठाना चाहते हैं. उनके मुताबिक, खुशी मुखर्जी के खिलाफ गंभीर धाराओं में FIR दर्ज होनी चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि अगर आरोप साबित नहीं होते हैं, तो दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए. अंसारी ने यह भी दावा किया कि सोशल मीडिया पर उनकी बड़ी पहुंच है और वह इस मुद्दे को हर प्लेटफॉर्म तक ले जाएंगे. उनका कहना है कि यह सिर्फ सूर्यकुमार यादव की नहीं, बल्कि पूरे देश के एक सम्मानित खिलाड़ी की प्रतिष्ठा का सवाल है.

100 करोड़ का मानहानि केस

फैजान अंसारी ने साफ किया कि वह अभिनेत्री के खिलाफ 100 करोड़ रुपये का मानहानि मुकदमा दायर करा चुके हैं. उन्होंने यह भी कहा कि अगर खुशी मुखर्जी अपने दावों को सबूतों के साथ साबित कर देती हैं, तो वह सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को तैयार हैं. हालांकि जब तक ऐसा नहीं होता, वह पीछे हटने वाले नहीं हैं.

खुशी मुखर्जी का बयान

खुशी मुखर्जी ने अपने इंटरव्यू में यह जरूर कहा था कि उनके और सूर्यकुमार यादव के बीच कभी कोई निजी या रोमांटिक रिश्ता नहीं रहा. हालांकि, उनके मैसेज वाले बयान ने ही पूरे विवाद को जन्म दिया.