सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोगों की आंखें भर आ रही हैं. यह वीडियो महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले का है, जहां एक मेहनती मां और उसके बेटे की कहानी लाखों दिलों को छू रही है. इस वीडियो में एक युवक अपनी मां को बताता है कि उसका चयन देश की सुरक्षा बल CRPF में हो गया है. लेकिन यह खबर वह घर में नहीं, किसी मंच पर नहीं, बल्कि सड़क किनारे उसी जगह देता है, जहां उसकी मां रोज सब्जी बेचकर परिवार का पेट पालती है. वीडियो देखकर आपके भी आंसू निकल आएंगे.

सड़क पर फूल बेचने वाली महिला का बेटा बना CRPF जवान

दावा किया जा रहा है कि युवक का नाम गोपाल सावंत है. गोपाल सिंधुदुर्ग जिले के पिंगुली गांव के शेतकर वाड़ी इलाके का रहने वाला है. उसकी मां कई सालों से फुटपाथ पर सब्जी बेचती आ रही हैं. धूप हो, बारिश हो या ठंड, मां हर दिन उसी जगह बैठती थी ताकि उसका बेटा पढ़-लिखकर कुछ बड़ा कर सके. मां की यही मेहनत और त्याग आज रंग ले आया. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि गोपाल अपनी मां के पास आता है और बड़े सादे तरीके से बताता है कि उसका चयन CRPF में हो गया है. मां पहले तो शांति से उसकी बात सुनती है. कुछ पल तक वह कुछ नहीं कहती, लेकिन फिर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं. मां कहती है, “मैं तो बस यही चाहती थी कि मेरा बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो जाए.”

View this post on Instagram A post shared by Vilas Kudalkar (@vilas.kudalkar.52)

गले लग गई मां फिर लोगों ने बरसाया गुलाल

इसके बाद मां और बेटा एक-दूसरे को गले लगा लेते हैं. आसपास मौजूद परिवार के लोग और दोस्त इस खुशी के पल को रंग लगाकर और मिठाई खिलाकर मनाते हैं. वह छोटा सा फुटपाथ, जहां कभी संघर्ष था, उसी जगह खुशियों की बारिश हो जाती है. लोग मां और बेटे पर गुलाल डालते हैं और उनकी खुशियों में शामिल हो जाते हैं. वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसे लेकर लोग अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में दे रहे हैं.

यह भी पढ़ें: "कयामत है कयामत" इन हसीनाओं के ठुमके देख दिल हार बैठेंगे आप, यूजर्स बोले, कोई तो रोक लो- वीडियो वायरल

यूजर्स की आंखों में आए आंसू

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर विलास कुडलकर नाम के यूजर ने शेयर किया है. उन्होंने लिखा कि गोपाल सावंत का CRPF में चयन हो गया है और वह अपनी मां को यह खुशखबरी उसी जगह दे रहा है, जहां मां सड़क किनारे सब्जी बेचती है. वीडियो के वायरल होते ही लाखों लोग इससे जुड़ गए. अब तक इस वीडियो को करोड़ों बार देखा जा चुका है. एक यूजर ने लिखा...एक मां ने तो इसी दुनिया में जन्नत देख ली. एक और यूजर ने लिखा...मां का कर्ज कभी नहीं उतारा जा सकता.

यह भी पढ़ें: Viral Video: शराब पीकर बाइक पर झूम रहा था शख्स, अचानक सामने आया ट्रक और हो गया खेल- डरा देगा वीडियो