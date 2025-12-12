टी20 वर्ल्ड कप से पहले शुभमन गिल की फॉर्म बनी चिंता का कारण, इरफान पठान ने उठाए सवाल

भारत के युवा बल्लेबाज शुभमन गिल की T20 फॉर्म लगातार सवालों के घेरे में है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे T20 में पहली गेंद पर आउट होना उनकी कठिनाई को और बढ़ा गया है. लंबे समय बाद T20 टीम में वापसी करने वाले गिल को उप-कप्तान की जिम्मेदारी भी सौंपी गई, लेकिन रन न बनने से दबाव अब साफ दिखाई देने लगा है. उनकी इस गिरती हुई फॉर्म को लेकर पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान ने भी चिंता जताई है.

इरफान पठान ने उठाए सवाल

एशिया कप 2025 से पहले गिल ने एक साल से ज्यादा समय तक T20 टीम से बाहर रहने के बाद दमदार वापसी की थी. हालांकि तब से लेकर अब तक 14 मैचों में वह सिर्फ 263 रन ही बना पाए हैं. इस दौरान उनका औसत भी 24 के आसपास रहा. यही नही उनका सबसे बड़ा स्कोर भी सिर्फ 47 रन ही है.

उनकी गिरती फॉर्म देखकर टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने साफ कहा कि गिल की ये फॉर्म आने वाले T20 वर्ल्ड कप से पहले “बहुत बड़ी चिंता” है. इरफान ने सोशल मीडिया पर लिखा, “शुभमन गिल की फॉर्म T20 फॉर्म वर्ल्ड कप से पहले चिंता का विषय है. उम्मीद है वह जल्द लय में आएंगे, वरना टीम इंडिया मुश्किल में फंस सकती है.”

संजू सैमसन को बाहर कर मिली जिम्मेदारी

गिल की वापसी ने टीम के कॉम्बिनेशन में बड़ा बदलाव कराया था. गिल को जगह देने के लिए संजू सैमसन, जो बढ़िया ओपनिंग कर रहे थे, उनको नीचे भेजा गया और बाद में प्लेइंग इलेवन से ही बाहर कर दिया गया. टीम मैनेजमेंट ने गिल पर भरोसा जताया, लेकिन अब यही फैसला कहीं इंडिया पर भारी न पड़ जाए. अभिषेक शर्मा और सैमसन की ओपनिंग जोड़ी पहले अच्छा कर रही थी, ऐसे में गिल को लगातार मौके मिलना अब चर्चा का विषय बन चुका है.

एंकर रोल बनाम अटैकिंग एप्रोच

यह भी साफ है कि गिल “धुआंधार” बल्लेबाजी नहीं कर सकते जैसे अभिषेक शर्मा करते हैं. वहीं भारत की नई T20 फिलॉसफी पूरी तरह फियरलेस अटैक पर आधारित है, जहां हर ओवर में बड़े शॉट की उम्मीद की जाती है. गिल एंकर जैसा रोल निभा सकते हैं, जो पहले कोहली किया करते थे. हालांकि टीम के पास अब नंबर 8 तक बैटिंग होने की वजह से इस रोल की अहमियत कम हो गई है.

T20 वर्ल्ड कप में समय कम

भारत को टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले कुल 10 मैच खेलने हैं. ऐसे में खिलाड़ियों को आजमाने और सही संयोजन खोजने के लिए टीम के पास समय कम है. गिल की खराब फॉर्म टीम की रणनीति के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है.