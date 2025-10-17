इरफान पठान ने पहले वनडे के लिए चुनी भारत की प्लेइंग इलेवन, 8 नंबर के लिए खास प्लेयर को दी जगह

19 अक्टूबर को पर्थ में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे मैच खेला जाएगा. शुभमन गिल पहली बार भारत की वनडे टीम की कप्तानी कर रहे होंगे, वहीं रोहित शर्मा और विराट कोहली पर भी सबकी नजरें टिकी होंगी. भारत के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने पहले वनडे के लिए भारतीय प्लेइंग इलेवन (India Playing 11 For Australia) की भविष्यवाणी की है. उन्होंने हर्षित राणा को भी अपनी अंतिम-11 में जगह दी है.

इरफान पठान ने चुनी प्लेइंग इलेवन

इरफान पठान ने अपने यूट्यूब चैनल पर विश्लेषण करते हुए रोहित शर्मा और शुभमन गिल को बतौर ओपनर चुना. नंबर-3 पर विराट कोहली को चुना है, जो वनडे इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में कुमार संगाकारा (14234 रन) को पीछे छोड़ने से सिर्फ 54 रन दूर हैं. इरफान पठान ने चौथे क्रम पर उपकप्तान श्रेयस अय्यर, वहीं पांचवां क्रम और विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी केएल राहुल को सौंपी है.

तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर नितीश कुमार रेड्डी होंगे. अगर नितीश को प्लेइंग इलेवन में मौका मिलता है तो वो ODI डेब्यू कर रहे होंगे. दूसरी ओर स्पिन गेंदबाजी ऑलराउंडर की भूमिका अक्षर पटेल को दी है. ऑस्ट्रेलिया की तेज और बाउंस वाली पिचों के लिए इरफान पठान ने प्लेइंग इलेवन में 3 मुख्य तेज गेंदबाजों को रखा है. उन्होंने अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज पर भरोसा दिखाया, जबकि मुख्य स्पिनर कुलदीप यादव को चुना. कुलदीप जो एशिया कप में 17 विकेट लेकर टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे थे. वहीं तीसरे गेंदबाज के रूप में उन्होंने हर्षित राणा को चुना है.

इरफान पठान की प्लेइंग इलेवन: रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा

हर्षित राणा को खिलाना चाहिए

इरफान पठान ने हर्षित राणा को प्लेइंग इलेवन में रखने की बात करते हुए कहा, "मुझे लगता है कि हर्षित खेलेंगे. वो इस टीम में अकेले गेंदबाज हैं जो बैटिंग भी कर सकते हैं. मुझे लगता है कि उन्हें नंबर-8 पर खिलाया जा सकता है. मैं उन्हें बतौर तीसरे तेज गेंदबाज के रूप में इस पोजीशन पर देखता हूं. ये उनके लिए अच्छा करने का बड़ा अवसर होगा."

