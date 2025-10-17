हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटइरफान पठान ने पहले वनडे के लिए चुनी भारत की प्लेइंग इलेवन, 8 नंबर के लिए खास प्लेयर को दी जगह

इरफान पठान ने पहले वनडे के लिए चुनी भारत की प्लेइंग इलेवन, 8 नंबर के लिए खास प्लेयर को दी जगह

India Playing 11: 19 अक्टूबर को पर्थ में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे मैच खेला जाएगा. इरफान पठान ने भारत की प्लेइंग इलेवन चुनी है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 17 Oct 2025 10:35 PM (IST)
Preferred Sources

19 अक्टूबर को पर्थ में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे मैच खेला जाएगा. शुभमन गिल पहली बार भारत की वनडे टीम की कप्तानी कर रहे होंगे, वहीं रोहित शर्मा और विराट कोहली पर भी सबकी नजरें टिकी होंगी. भारत के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने पहले वनडे के लिए भारतीय प्लेइंग इलेवन (India Playing 11 For Australia) की भविष्यवाणी की है. उन्होंने हर्षित राणा को भी अपनी अंतिम-11 में जगह दी है.

इरफान पठान ने चुनी प्लेइंग इलेवन

इरफान पठान ने अपने यूट्यूब चैनल पर विश्लेषण करते हुए रोहित शर्मा और शुभमन गिल को बतौर ओपनर चुना. नंबर-3 पर विराट कोहली को चुना है, जो वनडे इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में कुमार संगाकारा (14234 रन) को पीछे छोड़ने से सिर्फ 54 रन दूर हैं. इरफान पठान ने चौथे क्रम पर उपकप्तान श्रेयस अय्यर, वहीं पांचवां क्रम और विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी केएल राहुल को सौंपी है.

तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर नितीश कुमार रेड्डी होंगे. अगर नितीश को प्लेइंग इलेवन में मौका मिलता है तो वो ODI डेब्यू कर रहे होंगे. दूसरी ओर स्पिन गेंदबाजी ऑलराउंडर की भूमिका अक्षर पटेल को दी है. ऑस्ट्रेलिया की तेज और बाउंस वाली पिचों के लिए इरफान पठान ने प्लेइंग इलेवन में 3 मुख्य तेज गेंदबाजों को रखा है. उन्होंने अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज पर भरोसा दिखाया, जबकि मुख्य स्पिनर कुलदीप यादव को चुना. कुलदीप जो एशिया कप में 17 विकेट लेकर टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे थे. वहीं तीसरे गेंदबाज के रूप में उन्होंने हर्षित राणा को चुना है.

इरफान पठान की प्लेइंग इलेवन: रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा

हर्षित राणा को खिलाना चाहिए

इरफान पठान ने हर्षित राणा को प्लेइंग इलेवन में रखने की बात करते हुए कहा, "मुझे लगता है कि हर्षित खेलेंगे. वो इस टीम में अकेले गेंदबाज हैं जो बैटिंग भी कर सकते हैं. मुझे लगता है कि उन्हें नंबर-8 पर खिलाया जा सकता है. मैं उन्हें बतौर तीसरे तेज गेंदबाज के रूप में इस पोजीशन पर देखता हूं. ये उनके लिए अच्छा करने का बड़ा अवसर होगा."

यह भी पढ़ें:

वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाले देश, भारत टॉप पर नहीं; पाकिस्तान नंबर-3; देखें पूरी लिस्ट

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 17 Oct 2025 10:35 PM (IST)
Tags :
Irfan Pathan India Playing 11 IND VS AUS INDIA VS AUSTRALIA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मवेशी चुराने आए थे...', त्रिपुरा में 3 बांग्लादेशियों की मौत पर मचा हल्ला, भारत ने दिया दो टूक जवाब
'मवेशी चुराने आए थे...', त्रिपुरा में 3 बांग्लादेशियों की मौत पर मचा हल्ला, भारत ने दिया दो टूक जवाब
दिल्ली NCR
दिल्ली से लेकर गुरुग्राम तक ट्रैफिक का बुरा हाल, दिवाली से पहले NCR में 'महाजाम'
दिल्ली से लेकर गुरुग्राम तक ट्रैफिक का बुरा हाल, दिवाली से पहले NCR में 'महाजाम'
इंडिया
भारत आएगा भगोड़ा मेहुल चोकसी! बेल्जियम की अदालत ने दी प्रत्यर्पण की मंजूरी
भारत आएगा भगोड़ा मेहुल चोकसी! बेल्जियम की अदालत ने दी प्रत्यर्पण की मंजूरी
क्रिकेट
RCB For Sale! अडानी ग्रुप को इस बिजनेसमैन से मिल रही सीधी टक्कर, IPL 2026 से पहले बदल जाएगा बेंगलुरु का मालिक!
RCB For Sale! अडानी ग्रुप को इस बिजनेसमैन से मिल रही सीधी टक्कर, IPL 2026 से पहले बदल जाएगा बेंगलुरु का मालिक!
Advertisement

वीडियोज

चुनाव बाद सीएम कौन...कब तक मौन?
Ashley Tellis की गिरफ्तारी से भारत में भूचाल क्यों? | ABPLIVE
पंकज त्रिपाठी बने कूल डूड, बदला अपना लुक तो क्या बोले परितोष त्रिपाठी?
आम्रपाली दुबे ने सोल्फा वर्ड म्यूजिक के जरिए भोजपुरी म्यूजिक को नया ग्लोबल अंदाज दिया
पापा, लेखन, परिवार के महत्व और अन्य विषयों पर परितोष त्रिपाठी की वायरल शायरी | सुपर डांसर टीआरपी मामा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 126 / litre -15
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 88 / litre -57
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मवेशी चुराने आए थे...', त्रिपुरा में 3 बांग्लादेशियों की मौत पर मचा हल्ला, भारत ने दिया दो टूक जवाब
'मवेशी चुराने आए थे...', त्रिपुरा में 3 बांग्लादेशियों की मौत पर मचा हल्ला, भारत ने दिया दो टूक जवाब
दिल्ली NCR
दिल्ली से लेकर गुरुग्राम तक ट्रैफिक का बुरा हाल, दिवाली से पहले NCR में 'महाजाम'
दिल्ली से लेकर गुरुग्राम तक ट्रैफिक का बुरा हाल, दिवाली से पहले NCR में 'महाजाम'
इंडिया
भारत आएगा भगोड़ा मेहुल चोकसी! बेल्जियम की अदालत ने दी प्रत्यर्पण की मंजूरी
भारत आएगा भगोड़ा मेहुल चोकसी! बेल्जियम की अदालत ने दी प्रत्यर्पण की मंजूरी
क्रिकेट
RCB For Sale! अडानी ग्रुप को इस बिजनेसमैन से मिल रही सीधी टक्कर, IPL 2026 से पहले बदल जाएगा बेंगलुरु का मालिक!
RCB For Sale! अडानी ग्रुप को इस बिजनेसमैन से मिल रही सीधी टक्कर, IPL 2026 से पहले बदल जाएगा बेंगलुरु का मालिक!
Celebrities
Diwali 2025: ये फेस्टिव सीजन होगा इन सितारों के लिए एक्स्ट्रा स्पेशल, पार्टनर्स संग मनाएंगे पहली दिवाली
ये फेस्टिव सीजन होगा इन सितारों के लिए एक्स्ट्रा स्पेशल, पार्टनर्स संग मनाएंगे पहली दिवाली
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
क्या NDA की तरफ से नीतीश कुमार ही CM फेस? पटना पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य बोले- 'इस बार...'
क्या NDA की तरफ से नीतीश कुमार ही CM फेस? पटना पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य बोले- 'इस बार...'
हेल्थ
Kids Health during Diwali: पटाखों के शोर और पॉल्यूशन में न हो जाए आपके बेबी की तबीयत खराब, अपनाएं ये टिप्स
पटाखों के शोर और पॉल्यूशन में न हो जाए आपके बेबी की तबीयत खराब, अपनाएं ये टिप्स
शिक्षा
पकौड़े बेचने वाले पिता की बेटी बनी IAS, छोटे कमरे से निकलकर दीपेश कुमारी बनीं अफसर
पकौड़े बेचने वाले पिता की बेटी बनी IAS, छोटे कमरे से निकलकर दीपेश कुमारी बनीं अफसर
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
ENT LIVE
Bhagavad Gita Chapter 1 - Rakshasa Review: : जितेंद्र कुमार ने डरने में कसर नहीं छोड़ी, अरशद का शानदार काम
Bhagavad Gita Chapter 1 - Rakshasa Review: : जितेंद्र कुमार ने डरने में कसर नहीं छोड़ी, अरशद का शानदार काम
ENT LIVE
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
Embed widget