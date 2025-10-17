Most Wins In ODI Cricket By Team: वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा मैच जीतने के मामले में ऑस्ट्रेलिया टॉप पर है. भारत इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है, वहीं पाकिस्तान तीसरे पायदान पर है. यह रिकॉर्ड दर्शाता है कि ऑस्ट्रेलिया ने किस तरह से एकदिवसीय क्रिकेट में अपना दबदबा बनाए रखा है. हालांकि भारत के पास भी भविष्य में इस रिकॉर्ड को अपने नाम करने का मौका है, क्योंकि भारतीय टीम साल दर साल वनडे क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है. आइए जानते हैं कि वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाले टॉप-5 देश कौन-कौन से हैं?

वनडे में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाले टॉप-5 देश

1. ऑस्ट्रेलिया - 615 जीत

वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाले टॉप-5 देशों की लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पर है. ऑस्ट्रेलिया ने अब तक 1016 वनडे मैच खेले हैं, जिनमें वो 615 मैच जीती और उसे 357 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है. साल 2000 के दशक में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने वनडे क्रिकेट में लंबे समय से तक राज किया था. ऑस्ट्रेलिया के नाम सबसे ज्यादा ICC वनडे वर्ल्ड कप जीतने का रिकॉर्ड है और अब तक 6 बार खिताब अपने नाम किया है.

2. भारत - 567 जीत

भारत वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाले देशों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर है. भारत ने अब तक 1066 मैच खेले हैं, जिनमें वो 567 मैच जीती और 445 मैचों में शिकस्त मिली. भारतीय टीम ने वनडे क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है और टीम इंडिया दो बार वनडे वर्ल्ड कप 1983 और 2011 में जीत चुकी है.

3. पाकिस्तान - 521 जीत

वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाले देशों की लिस्ट में पाकिस्तान तीसरे नंबर पर है. पाकिस्तान ने अब तक 990 मैच खेले हैं, जिसमें उसे 521 मैचों में जीत मिली और उसे 439 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है. पाकिस्तानी टीम अपनी तेज गेंदबाजी के लिए जानी जाती है और पाकिस्तान 1992 में वनडे वर्ल्ड कप को जीत चुकी है.

4. श्रीलंका - 434 जीत

श्रीलंका वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाले देशों की लिस्ट में चौथे नंबर पर है. श्रीलंका ने अब तक 937 मैच खेले हैं, जिसमें वो 434 मैच जीती और उसे 456 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है. श्रीलंका ने 1996 में अपनी पहली और इकलौती वनडे वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीती थी.

5. वेस्टइंडीज - 429 जीत

वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाले देशों की लिस्ट में वेस्टइंडीज पांचवें नंबर पर है. वेस्टइंडीज ने अब तक 891 मैच खेले हैं, जिनमें उसे 429 मैचों में जीत मिली और 420 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है. वेस्टइंडीज ने वनडे वर्ल्ड कप के पहले दो संस्करण 1975 और 1979 का वर्ल्ड कप जीता था.