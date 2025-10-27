Irfan Pathan Birthday: पाकिस्तान कोच ने इरफान पठान को बताया था गली का बॉलर, फिर आई शामत; पहले ओवर में ली हैट्रिक
Irfan Pathan Birthday: पाकिस्तान दौरे से पहले इरफान पठान छा चुके थे, इसलिए उन्हें खतरनाक माना जा रहा था. तब पाकिस्तान के हेड कोच ने उन्हें गली का बॉलर कहकर उनका मजाक उड़ाया था.
इरफान पठान आज 41वां जन्मदिन मना रहे हैं. ऑलराउंडर इरफान ने अपने छोटे से क्रिकेट करियर में बहुत कुछ हासिल किया. आपको जानकार हैरानी होगी कि इरफान ने 28 साल की उम्र में अपना आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था, उन्होंने 2003 में इंटरनेशनल डेब्यू किया था. वह आज कमेंटरी करते हैं और समय-समय पर पाकिस्तान की टांग खिंचाई भी करते हैं. लेकिन जब वह क्रिकेट खेलते थे, तब भी उन्होंने पाकिस्तान को खूब परेशान किया.
बड़ौदा से आने वाले इरफान पठान ने 2003-2004 ऑस्ट्रेलिया दौरे से अपने इंटरनेशनल करियर की शुरुआत की थी. इस दौरे पर पठान ने खूब प्रभावित किया, उनकी स्विंग, रफ़्तार ने लोगों का ध्यान उनकी तरफ खींचा. इस सीरीज के बाद इरफान की जगह टीम इंडिया में पक्की हो गई थी. इसके बाद सभी को पाकिस्तान दौरे का इंतजार था, जो काफी समय बाद हो रहा था.
पाकिस्तान ने उड़ाया था इरफान पठान का मजाक
2004 में भारतीय टीम पाकिस्तान दौरे पर वनडे और टेस्ट सीरीज खेलने गई थी तब सभी को इरफान पठान के प्रदर्शन का इंतजार था, क्योंकि तब वह छा चुके थे. इरफान को तब पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा बताया जा रहा था. लेकिन उस समय पाकिस्तान टीम के कोच जावेद मियांदाद थे, जो अपने बड़बोले पन के लिए मशहूर थे. उन्होंने मीडिया से बात करते हुए इरफान पठान का मजाक उड़ाया था, उन्होंने कहा था कि इरफान जैसे गेंदबाज तो पाकिस्तान की गलियों में मिल जाते हैं.
इरफान पठान ने बरपाया पाकिस्तान पर कहर
मियांदाद को जल्द ही जवाब मिल गया, क्योंकि पाकिस्तान में इरफान पठान ने कहर बरपाया. पठान ने 3 वनडे मैचों में 8 विकेट चटकाए. इसके बाद उन्होंने 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में 12 विकेट लिए. इसके बाद इरफान 2006 में फिर पाकिस्तान दौरे पर आए, तब कराची में उन्होंने टेस्ट के पहले ही ओवर में हैट्रिक लेकर इतिहास रचा था. वह टेस्ट में पहले ओवर में हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज बने थे.
इरफान पठान का क्रिकेट करियर
9 साल के इंटरनेशनल करियर में इरफान पठान ने 29 टेस्ट, 120 वनडे और 24 टी20 मैच खेले. इसके आलावा उन्होंने 122 फर्स्ट क्लास और 181 टी20 मैच खेले. इरफान पठान आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स, पंजाब किंग्स, सनराइजर्स हैदराबाद और राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स टीम का हिस्सा रहे हैं.
- 29 टेस्ट: 1105 रन, 100 विकेट
- 120 वनडे: 1544 रन, 173 विकेट
- 24 टी20 इंटरनेशनल: 172 रन, 28 विकेट
Source: IOCL