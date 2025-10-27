हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIrfan Pathan Birthday: पाकिस्तान कोच ने इरफान पठान को बताया था गली का बॉलर, फिर आई शामत; पहले ओवर में ली हैट्रिक

Irfan Pathan Birthday: पाकिस्तान कोच ने इरफान पठान को बताया था गली का बॉलर, फिर आई शामत; पहले ओवर में ली हैट्रिक

Irfan Pathan Birthday: पाकिस्तान दौरे से पहले इरफान पठान छा चुके थे, इसलिए उन्हें खतरनाक माना जा रहा था. तब पाकिस्तान के हेड कोच ने उन्हें गली का बॉलर कहकर उनका मजाक उड़ाया था.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शिवम | Updated at : 27 Oct 2025 08:46 AM (IST)
Preferred Sources

इरफान पठान आज 41वां जन्मदिन मना रहे हैं. ऑलराउंडर इरफान ने अपने छोटे से क्रिकेट करियर में बहुत कुछ हासिल किया. आपको जानकार हैरानी होगी कि इरफान ने 28 साल की उम्र में अपना आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था, उन्होंने 2003 में इंटरनेशनल डेब्यू किया था. वह आज कमेंटरी करते हैं और समय-समय पर पाकिस्तान की टांग खिंचाई भी करते हैं. लेकिन जब वह क्रिकेट खेलते थे, तब भी उन्होंने पाकिस्तान को खूब परेशान किया.

बड़ौदा से आने वाले इरफान पठान ने 2003-2004 ऑस्ट्रेलिया दौरे से अपने इंटरनेशनल करियर की शुरुआत की थी. इस दौरे पर पठान ने खूब प्रभावित किया, उनकी स्विंग, रफ़्तार ने लोगों का ध्यान उनकी तरफ खींचा. इस सीरीज के बाद इरफान की जगह टीम इंडिया में पक्की हो गई थी. इसके बाद सभी को पाकिस्तान दौरे का इंतजार था, जो काफी समय बाद हो रहा था.

पाकिस्तान ने उड़ाया था इरफान पठान का मजाक

2004 में भारतीय टीम पाकिस्तान दौरे पर वनडे और टेस्ट सीरीज खेलने गई थी तब सभी को इरफान पठान के प्रदर्शन का इंतजार था, क्योंकि तब वह छा चुके थे. इरफान को तब पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा बताया जा रहा था. लेकिन उस समय पाकिस्तान टीम के कोच जावेद मियांदाद थे, जो अपने बड़बोले पन के लिए मशहूर थे. उन्होंने मीडिया से बात करते हुए इरफान पठान का मजाक उड़ाया था, उन्होंने कहा था कि इरफान जैसे गेंदबाज तो पाकिस्तान की गलियों में मिल जाते हैं.

इरफान पठान ने बरपाया पाकिस्तान पर कहर

मियांदाद को जल्द ही जवाब मिल गया, क्योंकि पाकिस्तान में इरफान पठान ने कहर बरपाया. पठान ने 3 वनडे मैचों में 8 विकेट चटकाए. इसके बाद उन्होंने 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में 12 विकेट लिए. इसके बाद इरफान 2006 में फिर पाकिस्तान दौरे पर आए, तब कराची में उन्होंने टेस्ट के पहले ही ओवर में हैट्रिक लेकर इतिहास रचा था. वह टेस्ट में पहले ओवर में हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज बने थे.

इरफान पठान का क्रिकेट करियर

9 साल के इंटरनेशनल करियर में इरफान पठान ने 29 टेस्ट, 120 वनडे और 24 टी20 मैच खेले. इसके आलावा उन्होंने 122 फर्स्ट क्लास और 181 टी20 मैच खेले. इरफान पठान आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स, पंजाब किंग्स, सनराइजर्स हैदराबाद और राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स टीम का हिस्सा रहे हैं.

  • 29 टेस्ट: 1105 रन, 100 विकेट
  • 120 वनडे: 1544 रन, 173 विकेट
  • 24 टी20 इंटरनेशनल: 172 रन, 28 विकेट
Published at : 27 Oct 2025 08:46 AM (IST)
Tags :
Happy Birthday Irfan Pathan Irfan Pathan News INDIAN CRICKET TEAM Cricketer Birthday
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Bihar Election 2025 Vote Vibe Survey: तेजस्वी यादव का ये दांव नीतीश कुमार पर पड़ेगा भारी? सामने आए नए सर्वे में हो गया बड़ा खुलासा
तेजस्वी यादव का ये दांव नीतीश कुमार पर पड़ेगा भारी? सामने आए नए सर्वे में हो गया बड़ा खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में सर्दी के साथ हवा में बढ़ा प्रदूषण, सांस लेना मुश्किल, आज इन जिलों में बारिश का अलर्ट
यूपी में सर्दी के साथ हवा में बढ़ा प्रदूषण, सांस लेना मुश्किल, आज इन जिलों में बारिश का अलर्ट
इंडिया
Cyclonic storm Montha: करीब आ रहा चक्रवाती तूफान 'मोंथा', दिल्ली-यूपी और बिहार में फिर बदलेगा मौसम, जानें कहां-कहां होगी बारिश?
करीब आ रहा चक्रवाती तूफान 'मोंथा', दिल्ली-यूपी और बिहार में फिर बदलेगा मौसम, जानें कहां-कहां होगी बारिश?
क्रिकेट
Ab De Villiers Son: डिविलियर्स से भी खतरनाक उनका 10 साल का बेटा, जड़ी अपनी पहली हाफ सेंचुरी!
डिविलियर्स से भी खतरनाक उनका 10 साल का बेटा, जड़ी अपनी पहली हाफ सेंचुरी!
Advertisement

वीडियोज

दमघोंटू गैंग के बदमाशों का कहर
Bihar Election 2025: Tej Pratap का बयान.. 'लोभ' में फंसे Tejashwi | RJD
Bihar Election 2025: Tejashwi की चुनावी वादों वाली 'मेगा सेल'! | Janhit With Chitra Tripathi
Tejashwi Yadav के नए एलान...बिहार में सियासी घमासान
छठ पर बिहारियों को लुभाएंगे...दिल्ली में 'नकली' यमुना बनाएंगे?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Bihar Election 2025 Vote Vibe Survey: तेजस्वी यादव का ये दांव नीतीश कुमार पर पड़ेगा भारी? सामने आए नए सर्वे में हो गया बड़ा खुलासा
तेजस्वी यादव का ये दांव नीतीश कुमार पर पड़ेगा भारी? सामने आए नए सर्वे में हो गया बड़ा खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में सर्दी के साथ हवा में बढ़ा प्रदूषण, सांस लेना मुश्किल, आज इन जिलों में बारिश का अलर्ट
यूपी में सर्दी के साथ हवा में बढ़ा प्रदूषण, सांस लेना मुश्किल, आज इन जिलों में बारिश का अलर्ट
इंडिया
Cyclonic storm Montha: करीब आ रहा चक्रवाती तूफान 'मोंथा', दिल्ली-यूपी और बिहार में फिर बदलेगा मौसम, जानें कहां-कहां होगी बारिश?
करीब आ रहा चक्रवाती तूफान 'मोंथा', दिल्ली-यूपी और बिहार में फिर बदलेगा मौसम, जानें कहां-कहां होगी बारिश?
क्रिकेट
Ab De Villiers Son: डिविलियर्स से भी खतरनाक उनका 10 साल का बेटा, जड़ी अपनी पहली हाफ सेंचुरी!
डिविलियर्स से भी खतरनाक उनका 10 साल का बेटा, जड़ी अपनी पहली हाफ सेंचुरी!
बॉलीवुड
Box Office: 'थामा' का बिग बजट बना राह का रोड़ा, अभी तक नहीं बनी 100 करोड़ी, फिर भी 'जाट' को धोया!
'थामा' का बिग बजट बना राह का रोड़ा, अभी तक नहीं बनी 100 करोड़ी, फिर भी 'जाट' को धोया!
ट्रेंडिंग
या तो लहंगा दिलाओ या गड्ढे में गाढ़ दो! बच्ची की मासूम जिद ने जीता पूरे इंटरनेट का दिल- वीडियो देख बन जाएगा दिन
या तो लहंगा दिलाओ या गड्ढे में गाढ़ दो! बच्ची की मासूम जिद ने जीता पूरे इंटरनेट का दिल- वीडियो देख बन जाएगा दिन
हेल्थ
वर्क फ्रॉम होम जॉब में ऐसे करें अपनी बॉडी और आंखों की सुरक्षा, नहीं तो हो जाएगी बड़ी मुसीबत
वर्क फ्रॉम होम जॉब में ऐसे करें अपनी बॉडी और आंखों की सुरक्षा, नहीं तो हो जाएगी बड़ी मुसीबत
ट्रेंडिंग
कई बार रिजेक्शन के बाद मिला भारत का वीजा तो खुशी से झूम उठी विदेशी महिला! वीडियो वायरल
कई बार रिजेक्शन के बाद मिला भारत का वीजा तो खुशी से झूम उठी विदेशी महिला! वीडियो वायरल
ABP NEWS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
ABP NEWS
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
ABP NEWS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Embed widget