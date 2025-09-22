रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें संस्करण (IPL 2026) में डिफेंडिंग चैंपियन बनकर खेलने उतरेगी. रजत पाटीदार की कप्तानी में टीम ने पिछले संस्करण में पंजाब किंग्स किंग्स को फाइनल में हराकर अपना पहला आईपीएल खिताब जीता था. अब आईपीएल 2026 से एक मिनी ऑक्शन होगा, जिसमें सभी टीमें अपने स्क्वाड में कुछ बदलाव करना चाहेंगी. टीमें ऑक्शन से पहले कुछ प्लेयर्स को रिलीज़ करेंगी. चलिए जानते हैं कि आरसीबी किन 4 प्लेयर्स को रिलीज़ कर सकती है.

लियाम लिविंगस्टोन (इंग्लैंड)

इंग्लैंड के ऑलराउंडर लियाम लिविंगस्टोन को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल 2025 से पहले 8.75 करोड़ रुपये में खरीदा था. इससे पहले वह 2022 से 2024 तक 11.50 करोड़ रुपये में (प्रत्येक वर्ष) पंजाब किंग्स टीम का हिस्सा थे. आईपीएल 2025 के प्रदर्शन की बात करें उन्होंने निराश किया, वह उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए. उन्होंने 8 पारियों में 112 रन बनाए, वह गेंदबाजी में भी कुछ ख़ास नहीं कर पाए. उन्होंने सिर्फ 2 विकेट लिए. आईपीएल 2026 के लिए होने वाली नीलामी से पहले आरसीबी लिविंगस्टोन को रिलीज़ कर सकती है.

लियाम लिविंगस्टोन के आईपीएल करियर की बात करें तो उन्होंने 49 मैचों में 1051 रन बनाए हैं, इसमें 7 अर्धशतकीय पारियां शामिल हैं. उनका स्ट्राइक रेट 158.76 का है. उनके नाम 13 विकेट भी हैं.

मयंक अग्रवाल (भारत)

पिछले सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मयंक अग्रवाल को अपने चोटिल खिलाड़ी देवदत्त पडिक्कल के रिप्लेसमेंट के रूप में शामिल किया था. वह आरसीबी के लिए 2025 में 4 मैच खेले थे, जिसमें उन्होंने 148.43 की स्ट्राइक रेट से 95 रन बनाए. पडिक्कल अगले सीजन के लिए उपलब्ध रहेंगे तो ऐसे में ऑक्शन में अपने पर्स में अधिक धनराशि रखने के लिए टीम मयंक को रिलीज़ करने पर विचार कर सकती है.

मयंक अग्रवाल के आईपीएल रिकॉर्ड की बात करें तो उन्होंने कुल 5 टीमों के लिए 131 मैच खेले हैं, इसमें 2756 रन बनाए. उन्होंने आईपीएल में 1 शतक और 13 अर्धशतक लगाए हैं.

लुंगी नगिदी (साउथ अफ्रीका)

साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज लुंगी नगिदी एक अच्छे गेंदबाज हैं, लेकिन आईपीएल में उनका प्रभाव ज्यादा नहीं रहा. वह पहले सीएसके और फिर दिल्ली कैपिटल्स में 50 लाख रुपये की रकम के साथ जुड़े थे, पिछले संस्करण से पहले उन्हें आरसीबी ने 1 करोड़ रुपये में खरीदा था. ये उनका बेस प्राइस ही था. लेकिन पूरे सीजन में वह सिर्फ 2 ही मैच खेल पाए थे, जिसमें उन्होंने 4 विकेट लिए.

आईपीएल के रिकॉर्ड की बात करें तो 2018 से खेल रहे लुंगी नगिदी ने कुल 16 ही मैच खेले हैं, कोई ऐसा सीजन नहीं रहा जिसमें वह सभी मैच खेले हों. इसमें उनके नाम 29 विकेट हैं. उन्हें भी आरसीबी ऑक्शन से पहले रिलीज़ कर सकती है.

रसिक सलाम (भारत)

जम्मू कश्मीर के तेज गेंदबाज रसिक सलाम को आरसीबी ने आईपीएल सीजन 18 के लिए 6 करोड़ रुपये में खरीदा था. ये उनकी आईपीएल में चौथी टीम है, इससे पहले वह मुंबई इंडियंस, कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेल चुके हैं. हालांकि आरसीबी ने उन्हें सिर्फ 2 मैच खिलाए. जोश हेजलवुड, यश दयाल, भुवनेश्वर कुमार जैसे तेज गेंदबाजों के साथ उनका प्लेइंग 11 में जगह बनाना मुश्किल हो रहा था.

उनका अधिक प्राइस है लेकिन उनकी प्लेइंग 11 में जगह भी नहीं बन पा रही, इसको देखते हुए आरसीबी उन्हें रिलीज़ करने पर विचार कर सकती है. उनके आईपीएल रिकॉर्ड की बात करें तो उन्होंने 13 मैचों में 10 विकेट लिए हैं.

कब होगा IPL 2026 के लिए ऑक्शन?

खबर है कि इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें संस्करण के लिए मिनी ऑक्शन दिसंबर के बीच में हो सकता है.