हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारत विश्व कप चैंपियन बन चुका है. भारतीय महिला टीम ने साउथ अफ्रीका को फाइनल में हराकर अपना पहला वर्ल्ड कप ख़िताब जीता. पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 298 रन बनाए थे, लक्ष्य का पीछा करते हुए साउथ अफ्रीका की कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट ने शानदार शतकीय (101) पारी खेली, हालांकि ये उनकी टीम की जीत के लिए काफी नहीं रहा. भारत ने 52 रनों से फाइनल जीत लिया. यहां हम आपको बता रहे हैं हरमनप्रीत कौर और लौरा वोल्वार्ड्ट की कुल नेटवर्थ, जानिए दोनों में से कौन ज्यादा अमीर है.

36 वर्षीय हरमनप्रीत कौर 2009 से वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल रही हैं, उन्होंने 7 मार्च, 2009 को पाकिस्तान के खिलाफ वनडे में डेब्यू किया था. उन्होंने 2017 वर्ल्ड कप में भी शानदार प्रदर्शन किया था, तब भारत फाइनल में इंग्लैंड के हाथों हार गया था. अब उनकी कप्तानी में टीम ने पहला वर्ल्ड कप (2025) जीता है.

हरमनप्रीत कौर की कुल संपत्ति कितनी है?

टाइम्स ऑफ़ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार हरमनप्रीत कौर की कुल नेटवर्थ 24 से 26 करोड़ रुपये के बीच है. वह बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ग्रेड 'ए' में हैं, इस ग्रेड में 50 लाख रुपये सालाना मिलते हैं. विमेंस प्रीमियर लीग में वह मुंबई इंडियंस टीम का हिस्सा हैं, इसमें उनकी सैलरी 1.8 करोड़ रुपये है. इसके आलावा उनकी कमाई का स्त्रोत विज्ञापन हैं, वह कई ब्रांड्स के साथ जुड़ी हुई हैं.

हरमनप्रीत कौर के क्रिकेट आंकड़ों की बात करें तो उन्होंने भारत के लिए 6 टेस्ट, 161 वनडे और 182 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं. इसमें उन्होंने क्रमश 200, 4409 और 3654 रन बनाए हैं. वनडे फॉर्मेट में वह 7 शतक और 22 अर्धशतक जड़ चुकी हैं.

कितनी अमीर हैं साउथ अफ्रीकी कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साउथ अफ़्रीकी महिला क्रिकेट टीम की कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट की कुल नेटवर्थ 2 मिलियन डॉलर है. यानी भारतीय मुद्रा में करीब 18 करोड़ रुपये. लौरा की कुल संपत्ति हरमनप्रीत कौर की कुल संपत्ति से लगभग 7 करोड़ रुपये कम है. इसका मतलब हरमनप्रीत कौर लौरा वोल्वार्ड्ट से ज्यादा अमीर हैं.