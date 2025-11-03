हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटHarmanpreet vs Laura Wolvaardt Net Worth: भारतीय कप्तान हरमनप्रीत या दक्षिण अफ्रीकी कैप्टन लौरा वोल्वार्ड्ट, जानें कौन है ज्यादा अमीर

Harmanpreet vs Laura Wolvaardt Net Worth: भारतीय कप्तान हरमनप्रीत या दक्षिण अफ्रीकी कैप्टन लौरा वोल्वार्ड्ट, जानें कौन है ज्यादा अमीर

Harmanpreet Kaur vs Laura Wolvaardt Net Worth: जानिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर की कुल नेटवर्थ कितनी है. क्या साउथ अफ़्रीकी कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट हरमन से अमीर हैं? जानिए.

By : शिवम | Updated at : 03 Nov 2025 05:40 PM (IST)
Preferred Sources

हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारत विश्व कप चैंपियन बन चुका है. भारतीय महिला टीम ने साउथ अफ्रीका को फाइनल में हराकर अपना पहला वर्ल्ड कप ख़िताब जीता. पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 298 रन बनाए थे, लक्ष्य का पीछा करते हुए साउथ अफ्रीका की कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट ने शानदार शतकीय (101) पारी खेली, हालांकि ये उनकी टीम की जीत के लिए काफी नहीं रहा. भारत ने 52 रनों से फाइनल जीत लिया. यहां हम आपको बता रहे हैं हरमनप्रीत कौर और लौरा वोल्वार्ड्ट की कुल नेटवर्थ, जानिए दोनों में से कौन ज्यादा अमीर है.

36 वर्षीय हरमनप्रीत कौर 2009 से वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल रही हैं, उन्होंने 7 मार्च, 2009 को पाकिस्तान के खिलाफ वनडे में डेब्यू किया था. उन्होंने 2017 वर्ल्ड कप में भी शानदार प्रदर्शन किया था, तब भारत फाइनल में इंग्लैंड के हाथों हार गया था. अब उनकी कप्तानी में टीम ने पहला वर्ल्ड कप (2025) जीता है.

हरमनप्रीत कौर की कुल संपत्ति कितनी है?

टाइम्स ऑफ़ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार हरमनप्रीत कौर की कुल नेटवर्थ 24 से 26 करोड़ रुपये के बीच है. वह बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ग्रेड 'ए' में हैं, इस ग्रेड में 50 लाख रुपये सालाना मिलते हैं. विमेंस प्रीमियर लीग में वह मुंबई इंडियंस टीम का हिस्सा हैं, इसमें उनकी सैलरी 1.8 करोड़ रुपये है. इसके आलावा उनकी कमाई का स्त्रोत विज्ञापन हैं, वह कई ब्रांड्स के साथ जुड़ी हुई हैं.

हरमनप्रीत कौर के क्रिकेट आंकड़ों की बात करें तो उन्होंने भारत के लिए 6 टेस्ट, 161 वनडे और 182 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं. इसमें उन्होंने क्रमश 200, 4409 और 3654 रन बनाए हैं. वनडे फॉर्मेट में वह 7 शतक और 22 अर्धशतक जड़ चुकी हैं.

कितनी अमीर हैं साउथ अफ्रीकी कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साउथ अफ़्रीकी महिला क्रिकेट टीम की कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट की कुल नेटवर्थ 2 मिलियन डॉलर है. यानी भारतीय मुद्रा में करीब 18 करोड़ रुपये. लौरा की कुल संपत्ति हरमनप्रीत कौर की कुल संपत्ति से लगभग 7 करोड़ रुपये कम है. इसका मतलब हरमनप्रीत कौर लौरा वोल्वार्ड्ट से ज्यादा अमीर हैं.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 03 Nov 2025 05:35 PM (IST)
Indian Women Cricket Team Laura Wolvaardt HARMANPREET KAUR Women's ODI World Cup 2025 Harmanpreet Kaur Net Worth
इंडिया
राजस्थान
क्रिकेट
टेलीविजन
इंडिया
राजस्थान
क्रिकेट
टेलीविजन
न्यूज़
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Results
हेल्थ
ENT LIVE
ENT LIVE
ENT LIVE
ABP NEWS
ABP NEWS
