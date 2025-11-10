इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले 5 भारतीय खिलाड़ी कौन, नंबर-1 पर है ये खिलाड़ी

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटइंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले 5 भारतीय खिलाड़ी कौन, नंबर-1 पर है ये खिलाड़ी

By : एबीपी लाइव | Updated at : 10 Nov 2025 08:09 AM (IST)
Preferred Sources

Most Followed Indian Sportspersons on Instagram: भारतीय खिलाड़ी न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर के सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों में गिने जाते हैं. खेल के मैदान पर जहां भारतीय खिलाड़ी अपने बेहतरीन खेल के लिए जाने जाते हैं, वहीं पूरी दुनिया में इन खिलाड़ियों की सोशल मीडिया फॉलोअर्स को लेकर भी चर्चा होती है. आज हम आपको बताएंगे कि सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर फॉलोइंग किस भारतीय खिलाड़ी की है. आइए नजर डालते हैं इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले टॉप-5 भारतीय खिलाड़ी कौन हैं?

इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले टॉप-5 भारतीय खिलाड़ी

1. विराट कोहली  

भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले टॉप-5 भारतीय खिलाड़ियों की लिस्ट में पहले नंबर पर हैं. विराट के इंस्टाग्राम पर 274 मिलियन फॉलोअर्स हैं. वहीं कोहली दुनिया भर में तीसरे सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले एथलीट हैं. विराट से आगे दो फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनल मेसी हैं.

2. सचिन तेंदुलकर 

इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले भारतीय खिलाड़ियों की लिस्ट में भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर दूसरे नंबर पर हैं. सचिन के इंस्टाग्राम पर 51.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं. वहीं तेंदुलकर दुनिया में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं, उन्होंने अपने 24 साल के लंबे करियर में कई रिकॉर्ड्स बनाए, जिसके लिए उन्हें ‘क्रिकेट का भगवान’ कहा जाता है.

3. महेंद्र सिंह धोनी 

भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले भारतीय खिलाड़ियों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं. धोनी के इंस्टाग्राम पर 49.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं. वहीं धोनी दुनिया के पहले कप्तान हैं, जिन्होंने आईसीसी के तीनों ट्रॉफी जीते हैं.

4. रोहित शर्मा 

इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले भारतीय खिलाड़ियों की लिस्ट में भारत के स्टार ओपनर रोहित शर्मा चौथे नंबर पर हैं. रोहित के इंस्टाग्राम पर 45.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं. वहीं रोहित भारत के दूसरे सबसे सफल कप्तान हैं, उन्होंने आईसीसी के दो ट्रॉफी जीते हैं.

5. हार्दिक पंड्या 

टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले भारतीय खिलाड़ियों की लिस्ट में पांचवें नंबर पर हैं. हार्दिक के इंस्टाग्राम पर 44.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं. 

Published at : 10 Nov 2025 08:09 AM (IST)
Indian Cricketer VIRAT KOHLI Rohit SHarma MS DHONI CRICKET
