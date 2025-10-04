हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटपहले टेस्ट में टीम इंडिया की 'विराट' जीत, वेस्टइंडीज को पारी और 140 रनों से रौंदा; सिराज ने झटके 7 विकेट

India vs West Indies 1st Test: भारतीय टीम ने तीसरे ही दिन पहला टेस्ट जीत लिया. नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए इस मैच में टीम इंडिया ने पारी और 140 रनों से वेस्टइंडीज को शिकस्त दी.

By : मोहम्मद वाहिद | Updated at : 04 Oct 2025 03:18 PM (IST)
अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए पहले टेस्ट में भारत ने वेस्टइंडीज को हरा दिया है. तीसरे दिन दूसरे सेशन में टीम इंडिया ने मैच जीत लिया. भारत ने वेस्टइंडीज को पारी और 140 रनों से शिकस्त दी. मैच में तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने 7 विकेट झटके. सिराज ने पहली पारी में 4 और दूसरी पारी में 3 विकेट चटकाए. वहीं बल्लेबाजी में नाबाद शतक लगाने वाले रवींद्र जडेजा ने दूसरी पारी में 54 रन देकर चार विकेट झटके.

इस टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज की टीम अपनी पहली पारी में 162 रनों पर ऑलआउट हुई थी. इसके बाद टीम इंडिया ने केएल राहुल 100, ध्रुव जुरेल 125 और रविंद्र जडेजा नाबाद 104 के शतकों की बदौलत 448 रन बनाए थे. इस तरह पहली पारी में टीम इंडिया ने 286 रन की विशाल बढ़त हासिल की थी. इसके जवाब में दूसरी पारी में वेस्टइंडीज की टीम 45.1 ओवर में 146 रन पर ढेर हो गई. इस तरह भारत ने 140 रन और एक पारी से पहला टेस्ट मैच जीत लिया.

ऐसा रहा तीसरे दिन का हाल

तीसरे दिन पिच से मिल रही मदद का मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह ने पूरा फायदा उठाया. सिराज ने 40 रन देकर चार और बुमराह ने 42 रन देकर तीन विकेट लिए. तीसरे दिन सुबह के सत्र में पिच से मदद की संभावना में भारत ने पारी कल के स्कोर पर ही घोषित कर दी. जडेजा की अगुवाई में स्पिनरों ने वेस्टइंडीज को दबाव में रखा. 

सलामी बल्लेबाज तेजनारायण चंद्रपॉल (08) और जॉन कैंपबेल ने सकारात्मक शुरूआत की, लेकिन आठवें ओवर में नितीश रेड्डी ने स्क्वेयर लेग पर शानदार कैच लपककर भारत को पहली कामयाबी दिलाई. सिराज की शॉर्ट गेंद पर चंद्रपॉल ने शॉट खेला और रेड्डी ने अपनी बायीं ओर डाइव लगाकर बेहतरीन कैच पकड़ा.

इसके बाद जडेजा ने कैंपबेल (14) को रवाना किया. चौथे नंबर पर उतरे ब्रेंडन किंग (05) ने पहली स्लिप में केएल राहुल को कैच थमाया. वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेज़ (01) को स्पिनर कुलदीप यादव ने आउट किया. छठे नंबर पर आए शाइ होप ने जडेजा की गेंद पर कट शॉट खेला और यशस्वी जायसवाल ने शॉर्ट थर्डमैन पर अपने दाहिने ओर डाइव लगाकर कैच पकड़ लिया. जडेजा एक मैच में शतक और पारी के पांच विकेट लेने का कारनामा एक बार फिर अपने नाम करने से चूक गए. वह पहले दो बार यह कमाल कर चुके हैं. 

लंच के बाद सिराज ने जस्टिन ग्रीव्स (25) और जोमेल वारिकन (0) को पवेलियन भेजा. वहीं वॉशिंगटन सुंदर ने एलिक अथानाजे (38) का रिटर्न कैच लपका. कुलदीप ने जेडेन सील्स (22) का अपनी ही गेंद पर कैच पकड़ा.

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
Published at : 04 Oct 2025 02:33 PM (IST)
Ravindra Jadeja Mohammed Siraj IND Vs WI 1st Test India Vs West Indies SHUBMAN GILL
