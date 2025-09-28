आज दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट टीम में भारत और पाकिस्तान एशिया कप 2025 खिताब के लिए आमने सामने होंगी. कोई फर्क नहीं पड़ता कि टूर्नामेंट में टीम का क्या रिकॉर्ड रहा, आज की जीत महत्वपूर्ण. लेकिन फाइनल में हार्दिक पांड्या के खेलने पर सस्पेंस बना हुआ है. चोट के कारण वह फाइनल से बाहर भी हो सकते हैं, लेकिन फिर सवाल आता है कि अगर पांड्या नहीं तो उनकी जगह सूर्यकुमार यादव प्लेइंग 11 में किसे जगह देंगे और क्यों?

हार्दिक पांड्या को क्या हुआ?

भारतीय टीम ने सुपर-4 के शुरूआती दो मैचों में पाकिस्तान और बांग्लादेश को हराकर फाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया था, टीम का अंतिम मैच श्रीलंका के साथ शुक्रवार को हुआ. इस मुकाबले में ही हार्दिक पांड्या मैदान छोड़कर बाहर चले गए थे. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 202 रन बनाए थे. पांड्या पहला ओवर डालने आए, लेकिन उन्हें अच्छा महसूस नहीं हुआ और वह मैदान छोड़कर बाहर चले गए. इसके बाद वह फिर मैदान पर नहीं लौटे, नतीजा ये हुआ कि श्रीलंका इस मैच को सुपर ओवर तक ले गई.

एशिया कप 2025 में कैसा रहा हार्दिक पांड्या का प्रदर्शन?

आईसीसी रैंकिंग में दुनिया के नंबर-1 टी20 ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने एशिया कप में गेंदबाजी से प्रभावित किया. उन्होंने बल्ले से बहुत बड़ी पारियां नहीं खेली, लेकिन गेंदबाजी में महत्वपूर्ण रोल निभाया है. पांड्या ने टूर्नामेंट में खेले 6 मैचों में खेली 4 पारियों में 58 रन बनाए हैं. उन्होंने 4 विकेट लिए हैं, लेकिन किफायती रहे हैं.

कौन लेगा हार्दिक पांड्या की जगह?

अगर आज ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या नहीं खेलते हैं तो उनकी जगह तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को प्लेइंग 11 में शामिल किया जा सकता है. एक विकल्प रिंकू सिंह भी हैं, लेकिन पूरी संभावना है कि रिंकू से पहले अर्शदीप को तवज्जो दी जाएगी क्योंकि उन्होंने टूर्नामेंट में 2 मैच खेले भी हैं. पिछले मैच में उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ सुपर-4 ओवर डाला था, जिसमें सिर्फ 2 ही रन दिए थे.

भारत की संभावित प्लेइंग 11

अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेट कीपर), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह.

📍Dubai



Another opportunity to do something special 🙌#TeamIndia is ready to conquer the final frontier 🇮🇳 💪#AsiaCup2025 | #Final pic.twitter.com/VC7jPlzcq0 — BCCI (@BCCI) September 28, 2025

कब और कहां खेला जाएगा एशिया कप 2025 का फाइनल?

आज (28, सितंबर) भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में फाइनल मैच खेला जाएगा. भारत के समयनुसार मैच रात 8 बजे से खेला जाएगा, टॉस 7:30 बजे होगा.

कहां देखें भारत बनाम पाकिस्तान मैच लाइव?

मैच का लाइव प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर होगा. लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव और फैनकोड की ऐप और वेबसाइट पर होगी.