महिला वर्ल्ड कप 2025 में भारत बनाम पाकिस्तान मैच अजीब कारण से रोका गया. कोलंबो के मैदान में कीड़े आने के कारण मुकाबला रोक दिया गया. यह घटना 34वें ओवर के बाद हुई, यहां तक टीम इंडिया 154 रन बना चुकी थी. तभी दोनों टीमों के खिलाड़ी मैदान से बाहर जाने लगे, इसके बाद ग्राउंड स्टाफ ने मैदान में 'बग स्प्रे' छिड़का. इस दौरान मैच लगभग 15 मिनट तक रुका रहा.

ब्रेक होने से पहले कई बार भारत और पाकिस्तानी खिलाड़ियों को कीड़ों से परेशान होते देखा गया. पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना की 'बग स्प्रे' छिड़कने की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. वहीं कई पाक प्लेयर्स कीड़ों के कारण बिगड़ती स्थिति को लेकर अंपायरों से बात करते भी दिखे.

Only in an #INDvPAK game! 😅

Play stopped due to too many insects on the field — insect spray out now! 🦟

Even nature wants to join the rivalry. 😂#CWC25 #Cricket pic.twitter.com/W7U8WwkwOI — Rana Ahmed (@RanaAhmad056) October 5, 2025

कीड़ों के कारण खेल में बाधा आने लगी थी, इसी बीच पाकिस्तान का एक सब्स्टीट्यूट प्लेयर कीड़ों पर स्प्रे छिड़कता देखा गया. वहीं पाक कप्तान फातिमा सना ने भी ऐसा किया. जब भारतीय बल्लेबाजों को भी ज्यादा परेशानी हुई तो अंततः अंपायरों ने खेल को रोकने का निर्णय लिया. अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में ऐसी घटनाएं बहुत कम देखने को मिलती हैं. अच्छी बात यह रही कि मैच ज्यादा देर नहीं रुका रहा.

ब्रेक लिए जाने से पहले हरलीन देओल आउट होने वाली आखिरी भारतीय बल्लेबाज रहीं. उन्होंने 46 रन बनाए. वहीं मैच दोबारा शुरू होने के कुछ देर बाद ही जेमिमा रोड्रीगेज भी आउट हो गईं, जिन्होंने 32 रनों का योगदान दिया. स्मृति मंधाना एक बार फिर फ्लॉप रहीं, जो इस बार सिर्फ 23 रन बना सकीं.

