हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटकीड़ों से परेशान हुए खिलाड़ी, भारत-पाकिस्तान मैच के दौरान मैदान हुआ धुआं-धुआं; तस्वीरों से सब हैरान

कीड़ों से परेशान हुए खिलाड़ी, भारत-पाकिस्तान मैच के दौरान मैदान हुआ धुआं-धुआं; तस्वीरों से सब हैरान

INDW vs PAKW Live: महिला वर्ल्ड कप 2025 में भारत बनाम पाकिस्तान मैच अजीब कारण से रोका गया. कोलंबो के मैदान में कीड़े आने के कारण मुकाबला रोक दिया गया.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 05 Oct 2025 06:08 PM (IST)
Preferred Sources

महिला वर्ल्ड कप 2025 में भारत बनाम पाकिस्तान मैच अजीब कारण से रोका गया. कोलंबो के मैदान में कीड़े आने के कारण मुकाबला रोक दिया गया. यह घटना 34वें ओवर के बाद हुई, यहां तक टीम इंडिया 154 रन बना चुकी थी. तभी दोनों टीमों के खिलाड़ी मैदान से बाहर जाने लगे, इसके बाद ग्राउंड स्टाफ ने मैदान में 'बग स्प्रे' छिड़का. इस दौरान मैच लगभग 15 मिनट तक रुका रहा.

ब्रेक होने से पहले कई बार भारत और पाकिस्तानी खिलाड़ियों को कीड़ों से परेशान होते देखा गया. पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना की 'बग स्प्रे' छिड़कने की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. वहीं कई पाक प्लेयर्स कीड़ों के कारण बिगड़ती स्थिति को लेकर अंपायरों से बात करते भी दिखे.

कीड़ों के कारण खेल में बाधा आने लगी थी, इसी बीच पाकिस्तान का एक सब्स्टीट्यूट प्लेयर कीड़ों पर स्प्रे छिड़कता देखा गया. वहीं पाक कप्तान फातिमा सना ने भी ऐसा किया. जब भारतीय बल्लेबाजों को भी ज्यादा परेशानी हुई तो अंततः अंपायरों ने खेल को रोकने का निर्णय लिया. अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में ऐसी घटनाएं बहुत कम देखने को मिलती हैं. अच्छी बात यह रही कि मैच ज्यादा देर नहीं रुका रहा.

ब्रेक लिए जाने से पहले हरलीन देओल आउट होने वाली आखिरी भारतीय बल्लेबाज रहीं. उन्होंने 46 रन बनाए. वहीं मैच दोबारा शुरू होने के कुछ देर बाद ही जेमिमा रोड्रीगेज भी आउट हो गईं, जिन्होंने 32 रनों का योगदान दिया. स्मृति मंधाना एक बार फिर फ्लॉप रहीं, जो इस बार सिर्फ 23 रन बना सकीं.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 05 Oct 2025 06:00 PM (IST)
INDW Vs PAKW IND VS PAK Women World Cup 2025
