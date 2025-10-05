पाटीदार-गायकवाड़ हारे फाइनल, ईशान किशन भी रहे फ्लॉप, इस टीम ने 93 रनों से धो डाला; बन गई चैंपियन

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटपाटीदार-गायकवाड़ हारे फाइनल, ईशान किशन भी रहे फ्लॉप, इस टीम ने 93 रनों से धो डाला; बन गई चैंपियन

Irani Cup Final ROI vs Vidarbha: विदर्भ ने रेस्ट ऑफ इंडिया को 93 रनों से हराकर ईरानी कप जीत लिया है. इतिहास में विदर्भ ने कुल तीसरी बार यह खिताब जीता है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 05 Oct 2025 04:36 PM (IST)
विदर्भ ने रेस्ट ऑफ इंडिया को 93 रनों से हराकर ईरानी कप जीत लिया है. रजत पाटीदार की कप्तानी वाली रेस्ट ऑफ इंडिया (ROI) को चौथी पारी में 361 रनों का विशाल लक्ष्य मिला था, जिसके जवाब में रेस्ट ऑफ इंडिया सिर्फ 267 रनों पर सिमट गई और 93 रनों से मैच हार गई. यह तीसरी बार है जब विदर्भ ने ईरानी कप का खिताब (Irani Cup 2025 Winner) जीता है.

फाइनल मुकाबले में आखिरी दिन रेस्ट ऑफ इंडिया ने 30/2 से अपने स्कोर को आगे बढ़ाया. उसे जीत के लिए अभी भी 331 रनों की जरूरत थी. पहली पारी में अर्धशतक लगाने वाले कप्तान रजत पाटीदार सिर्फ 10 रन बनाकर आउट हो गए. बताते चलें कि ईरानी कप के मैच में मौजूदा रणजी ट्रॉफी चैंपियन का सामना रेस्ट ऑफ इंडिया टीम से होता है.

ईरानी कप के मैच में विदर्भ ने पहले खेलते हुए 342 रनों का स्कोर खड़ा किया था, इसके जवाब में रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम मात्र 214 रनों पर सिमट गई थी. विदर्भ को पहली पारी में 128 रनों की विशाल बढ़त मिली थी. दूसरी पारी में विदर्भ का बैटिंग लाइन-अप भी डगमगा गया था, जिससे वो सिर्फ 232 रनों पर ऑलआउट हो गई. लेकिन उसे पहली पारी में बढ़त का फायदा मिला. इसलिए उसने चौथी पारी में रेस्ट ऑफ इंडिया के सामने 361 रनों का लक्ष्य रखा.

फाइनल हारे पाटीदार-गायकवाड़, ईशान किशन फ्लॉप

361 रनों के लक्ष्य का पीछा करने आई रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम ने 24 रन पर ही 2 विकेट गंवा दिए थे. कप्तान रजत पाटीदार सिर्फ 10 रन और ऋतुराज गायकवाड़ तो दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाए. गायकवाड़ सिर्फ 7 रन बनाकर आउट हो गए. ईशान किशन के पास मौका था कि वो कठिन परिस्थितियों में बड़ी पारी खेलें, लेकिन सिर्फ 35 रन बनाकर चलते बने. आलम यह था कि रेस्ट ऑफ इंडिया ने 133 के स्कोर तक 6 विकेट गंवा दिए थे.

वो तो भला हो यश ढुल और मानव सुथर का, जिनकी 104 रनों की पार्टनरशिप ने रेस्ट ऑफ इंडिया को बहुत बड़ी हार का शिकार बनने से बचाया. ढुल ने 92 रन बनाए, वहीं मानव सुथर 56 रन बनाकर नाबाद लौटे. बता दें कि यह पिछले 8 सालों में तीसरी बार है जब विदर्भ ने ईरानी कप जीता है.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 05 Oct 2025 04:36 PM (IST)
Vidarbha Rajat Patidar Irani Cup Rest Of India RUTURAJ GAIKWAD
