आज फिर 2025 एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच है. दोनों टीमें दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भिड़ेंगी. किसी भी क्रिकेट मैच में पिच का अहम रोल रहता है. आज के मैच में भी पिच महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी. यहां हम आपको दुबई की पिच के बारे में सारी जानकारी देंगे. आसान भाषा में जानें आज भारत और पाकिस्तान के मैच में स्पिनर्स धमाल मचाएंगे या बल्लेबाजों की बल्ले-बल्ले होगी.

भारत और पाकिस्तान का मैच भारतीय समय के अनुसार रात आठ बजे से शुरू होगा. वहीं इस महामुकाबले का टॉस शाम साढ़े सात बजे होगा. आप टीवी पर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर मैच देख सकेंगे. डीडी फ्री डिश पर भी मैच का लाइव प्रसारण होगा. मोबाइल पर मैच देखने वाले दर्शक सोनी लिव एप पर इस मैच का लुत्फ उठा सकेंगे.

दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच रिपोर्ट

दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच पर इस मौसम में स्पिनर्स का बोलबाला रहता है. आज भी यहां स्पिनर्स धमाल मचाते दिखेंगे. शुरुआत में यहां रन बनाना आसान होता है, लेकिन जैसे ही गेंद पुरानी होती है, स्पिनर्स हावी हो जाते हैं. स्पिनर्स पर यहां बड़े शॉट खेलना काफी मुश्किल रहता है. मौसम ऐसा ही कि यहां ओस का ज्यादा प्रभाव नहीं देखा गया है.

आज के मैच में भी दुबई की पिच स्लो रहेगी. पिच की सतह सूखी रहने की उम्मीद है, जिससे शुरुआत में गेंद बल्ले पर अच्छे से आएगी, लेकिन जैसे ही गेंद पुरानी होगी, फिर गेंद रुककर आने लगेगी. ऐसे में रन बनाना मुश्किल हो जाएगा. आज भी उसी पिच का इस्तेमाल होगा, जिसपर लीग स्टेज में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच खेला गया था.

इस तरह फ्री में देख सकेंगे भारत और पाकिस्तान का मैच

एशिया कप 2025 का ब्रॉडकास्ट पार्टनर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क है. ऐसे में आप टीवी पर सोनी स्पोर्ट्स 1, सोनी स्पोर्ट्स 3 (हिंदी), सोनी स्पोर्ट्स 4 और सोनी स्पोर्ट्स 5 पर लाइव मैच देख सकेंगे. मोबाइल पर मैच देखने वाले दर्शक सोनी लिव ऐप पर इस मैच का लुत्फ उठा सकेंगे. हालांकि, ये दोनों जगह फ्री नहीं हैं. फ्री में आप डीडी फ्री डिश पर भारत-पाक मैच देख सकेंगे. वहीं प्लेस्टोर पर CRICFy TV ऐप उपलब्ध है, इस ऐप पर एशिया कप 2025 के मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग हो रही हो रही है और इसके लिए किसी भी सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है. हालांकि, पहले आप इस एप के बारे में अच्छे से जांच पड़ताल कर लें.