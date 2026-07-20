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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटवनडे सीरीज जीतने के बाद गरजे इंग्लिश कप्तान हैरी ब्रूक, कहा- 'नंबर एक टीम को हराना शानदार...'

वनडे सीरीज जीतने के बाद गरजे इंग्लिश कप्तान हैरी ब्रूक, कहा- 'नंबर एक टीम को हराना शानदार...'

सीरीज को 2-1 से अपने नाम करने के बाद इंग्लिश कप्तान हैरी ब्रूक ने भारतीय टीम के खिलाफ मिली जीत को बड़ी उपलब्धि बताया.

Written By : संकल्प ठाकुर |  Updated at : 20 Jul 2026 11:39 AM (IST)
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इंग्लैंड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को तीसरे वनडे मुकाबले में 27 रनों से हराया. लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 50 ओवर में 3 विकेट खोकर 387 रन स्कोरबोर्ड पर लगाए, जिसके जवाब में भारतीय टीम 7 विकेट खोकर 360 रन ही बना सकी. सीरीज को 2-1 से अपने नाम करने के बाद इंग्लिश कप्तान हैरी ब्रूक ने भारतीय टीम के खिलाफ मिली जीत को बड़ी उपलब्धि बताया.

मैच के बाद हैरी ब्रूक ने कहा, ""मुझे लगता है कि हमने जबरदस्त मुकाबला किया और आपस में बहुत अच्छा तालमेल बनाए रखा, ठीक वैसे ही जैसे हमने पूरी टी20 इंटरनेशनल सीरीज के दौरान किया था. दुनिया की नंबर 1 टीम के खिलाफ सीरीज जीतना एक शानदार उपलब्धि है." इंग्लैंड के 387 रनों के विशाल टोटल की नींव जैकब बेथेल और बेन डकेट के बीच हुई 192 रनों की साझेदारी ने रखी. ब्रूक ने दोनों सलामी बल्लेबाजों की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा, "हमने उस टेम्पलेट के बारे में काफी बात की है, जिसके साथ हम खेलना चाहते थे. बेथ (बेथेल) और डकी (डकेट) ने जिस तरह से पारी की शुरुआत की, वह शानदार था."

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इंग्लिश कप्तान ने आगे कहा, "20 या 30 ओवर तक बिना कोई विकेट और ज्यादा जोखिम लिए बगैर डकेट और बेथेल की यह साझेदारी लाजवाब रही. इसके बाद जो रूट ने वही किया जिसके लिए वह जाने जाते हैं. वहीं, जोस बटलर ने जिस अंदाज में पारी का अंत किया वह देखने लायक था. यह बल्लेबाजों का एक बेहतरीन प्रदर्शन था."

ब्रूक ने आगे कहा, "हमने जैकब (बेथेल) के साथ ही बने रहने का फैसला किया और उन्होंने लगातार सात या आठ ओवर डाले. यह मैच का एक बहुत अहम हिस्सा साबित हुआ. मुझे लगा कि सभी ने प्लान को बहुत अच्छे से फॉलो किया. हमने पूरी जान लगाकर संघर्ष किया. कभी-कभी मुश्किल भी हुई, लेकिन हमने अपना काम पूरा किया."

इंग्लैंड की ओर से बेन डकेट ने सानदार बल्लेबाजी करते हुए 135 गेंदों में 18 चौके और एक छक्के की मदद से 141 रनों की लाजवाब पारी खेली. वहीं, जैकब बेथेल ने 91 रनों का योगदान दिया. वहीं, जो रूट 48 गेंदों में 74 रन बनाकर नाबाद रहे, तो बटलर ने सिर्फ 13 गेंदों में नाबाद 41 रन बनाए.

भारतीय टीम ने लक्ष्य तक पहुंचने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह 27 रन दूर रह गए. रोहित शर्मा ने 110 गेंदों में 17 चौके और 5 छक्कों की मदद से 138 रन बनाए, जबकि कप्तान शुभमन गिल ने 84 गेंदों में 77 रन बनाए. वहीं, विराट कोहली ने 60 गेंदों में 4 चौके और 3 छक्कों की मदद से 74 रनों का योगदान दिया.

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About the author संकल्प ठाकुर

संकल्प ठाकुर पिछले 10 वर्षों से मीडिया जगत में सक्रिय हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ 24 से की, इसके बाद न्यूज़ नेशन में कार्य किया. वर्तमान में वह एबीपी हिंदी डिजिटल में डिप्टी प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले सात वर्षों से संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें खेल, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों की गहरी समझ है. इसके अलावा साहित्य, कला और संस्कृति से जुड़े विषयों पर लेखन उनकी विशेष रुचि और विशेषज्ञता का क्षेत्र है. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है.
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Published at : 20 Jul 2026 11:39 AM (IST)
Tags :
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