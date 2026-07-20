INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सफ़ुटबॉलLionel Messi Cry: वर्ल्ड कप हारने के बाद टूटे लियोनल मेसी, मैदान पर ही फूट-फूट कर रोने लगे; इमोशनल वीडियो वायरल

Lionel Messi Cry: वर्ल्ड कप हारने के बाद टूटे लियोनल मेसी, मैदान पर ही फूट-फूट कर रोने लगे; इमोशनल वीडियो वायरल

Lionel Messi: स्पेन के खिलाफ 2026 फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल हारने के बाद अर्जेंटीना के दिग्गज लियोनल मेसी खुद को रोक नहीं पाए और फूट-फूटकर रोने लगे.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 20 Jul 2026 09:28 AM (IST)
Preferred Sources

लियोनल मेसी (Lionel Messi) लगातार दूसरा फीफा वर्ल्ड कप (FIFA World Cup 2026) का खिताब जीतने में असफल रहे. न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर ट्रॉफी अपने नाम की. संभवत: यह मेसी के करियर का आखिरी वर्ल्ड कप था, जिसमें वो जीत हासिल करने में असफल रहे. हार के बाद दिग्गज मेसी बेकाबू हो गए और मैदान पर ही फूट-फूटकर रोने लगे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. 

वीडियो वाकई फैंस का दिल तोड़ देने वाला है. स्टेडियम में मौजूद फैंस ने मेसी के सम्मान में जमकर नारे लगाए, जिसके बाद वह खुद पर काबू नहीं रख पाए. उनकी आंखें नम हो गईं. एक वक्त ऐसा आया कि जब मेसी आंसुओं से रोने लगे. 

एक्स्ट्रा टाइम में स्पेन ने किया गोल

90 मिनट के फुल टाइम तक स्पेन और अर्जेंटीना का स्कोर 0-0 की बराबरी पर रहा. इसके बाद 30 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया. स्पेन के लिए 106 मिनट पर फेरन टोरेस ने गोल किया और टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई. टीम ने इस बढ़त को बनाए रखा और जीत अपने नाम की. 

अर्जेंनटीना के लिए गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज ने कुल 11 गोल सेव किए, लेकिन टोरेस का गोल नहीं रोक सके. इसके साथ मार्टिनेज पुरुष विश्व कप फाइनल में सबसे ज्यादा गोल सेव करने वाले गोलकीपर बन गए. उन्होंने लगातार अपने बचाव से अर्जेंटीना की उम्मीदों को जिंदा रखा. लेकिन अंतत: उनकी टीम को हार का सामना करना पड़ा. 

जीत के साथ स्पेन ने रचा इतिहास

इसके साथ स्पेन की टीम एक के बाद एक महिला और पुरुष फीफा विश्व कप का खिताब जीतने वाली बन गई. फीफा वर्ल्ड कप का महिला टूर्नामेंट 2023 में खेला गया था. खिताबी मुकाबले में स्पेन ने इंग्लैंड को 1-0 से हराकर जीत अपने नाम की थी. अब 2026 के अगले पुरुष विश्व कप में स्पेन की पुरुष टीम ने कमाल कर दिया. इस तरह एक देश की दोनों टीमों ने एक के बाद एक खिताब जीतकर इतिहास रच दिया. 

 

यह भी पढ़ें: फीफा विश्वकप ट्रॉफी देकर भी क्यों नहीं छोड़ा डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेज? जश्न मनाने में डाली खलल, सोशल मीडिया पर हो रहे अब ट्रोल

Published at : 20 Jul 2026 09:16 AM (IST)
Tags :
Lionel Messi FIFA World Cup 2026 Spain Vs Argentina
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

फ़ुटबॉल
Lionel Messi Cry: वर्ल्ड कप हारने के बाद टूटे लियोनल मेसी, मैदान पर ही फूट-फूट कर रोने लगे; इमोशनल वीडियो वायरल
वर्ल्ड कप हारने के बाद टूटे लियोनल मेसी, मैदान पर ही फूट-फूट कर रोने लगे; इमोशनल वीडियो वायरल
फ़ुटबॉल
फीफा विश्वकप ट्रॉफी देकर भी क्यों नहीं छोड़ा डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेज? जश्न मनाने में डाली खलल, सोशल मीडिया पर हो रहे अब ट्रोल
फीफा विश्वकप ट्रॉफी देकर भी क्यों नहीं छोड़ा डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेज? जश्न मनाने में डाली खलल, सोशल मीडिया पर हो रहे अब ट्रोल
फ़ुटबॉल
FIFA World Cup Awards Winners List: गोल्डन बॉल से लेकर सिल्वर बूट, देखें फीफा विश्व कप के सभी अवार्ड्स विजेताओं की लिस्ट
गोल्डन बॉल से लेकर सिल्वर बूट, देखें फीफा विश्व कप के सभी अवार्ड्स विजेताओं की लिस्ट
फ़ुटबॉल
Spain vs Argentina Final: केरल में जश्न तो मुंबई में फैन्स हुए निराश, बोले-फाइनल में उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे मेसी
केरल में जश्न तो मुंबई में फैन्स हुए निराश, बोले-फाइनल में उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे मेसी
Advertisement

वीडियोज

पुलिस थाने पर शराबी का कब्जा!
Hyundai Alcazar Long Term Review & E20 Petrol Mileage Test | #hyundai #alcazar #review #autolive
Nitin Gadkari Exclusive: E20 Petrol पर क्या बोले? Part 2 | #nitingadkari #e20fuel #autolive
Man Atisundar:🙈radhya से 'I love you' सुनने के लिए तड़पा Pratham, लाख कोशिशों बाद नखरे बरकरार #sbs
Bollywood News: शानदार VFX और रावण बने यश के लुक के खुलासे से 'रामायण' के ट्रेलर ने सोशल मीडिया पर मचाई 'तबाही'। (19.07.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'इंतजार खत्म, इसी हफ्ते जोरदार वापसी करेगा मानसून', कहां-कहां होगी बारिश? IMD ने की भविष्यवाणी
'इंतजार खत्म, इसी हफ्ते जोरदार वापसी करेगा मानसून', कहां-कहां होगी बारिश? IMD ने की भविष्यवाणी
दिल्ली NCR
'चलो संसद' मार्च और मानसून सत्र के बीच दिल्ली में कई रास्ते बंद, ट्रैफिक एडवाइजरी जरूर पढ़ लें 
'चलो संसद' मार्च और मानसून सत्र के बीच दिल्ली में कई रास्ते बंद, ट्रैफिक एडवाइजरी जरूर पढ़ लें 
विश्व
ईरान की ऐसी वॉर्निंग सुनकर ट्रंप को भी लगेगा तगड़ा शॉक, अराघची बोले- 'मौत का इंतजार कर रहे लोगों को...'
ईरान की ऐसी वॉर्निंग सुनकर ट्रंप को भी लगेगा तगड़ा शॉक, अराघची बोले- 'मौत का इंतजार कर रहे लोगों को...'
फ़ुटबॉल
फीफा विश्वकप ट्रॉफी देकर भी क्यों नहीं छोड़ा डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेज? जश्न मनाने में डाली खलल, सोशल मीडिया पर हो रहे अब ट्रोल
फीफा विश्वकप ट्रॉफी देकर भी क्यों नहीं छोड़ा डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेज? जश्न मनाने में डाली खलल, सोशल मीडिया पर हो रहे अब ट्रोल
बॉलीवुड
'आप लोगों की तबीयत कैसी है?', सलमान खान की हेल्थ को लेकर परेशान हुए फैंस तो एक्टर ने पूछ डाला सवाल, अब शेयर कर दी ऐसी तस्वीरें
'आपकी तबीयत कैसी है?', सलमान खान की हेल्थ को लेकर परेशान हुए फैंस तो एक्टर ने पूछ डाला सवाल
दिल्ली NCR
Delhi Weather Today: दिल्ली-एनसीआर में आज बारिश के आसार, चलेंगी तेज हवाएं, गर्मी और उमस से मिलेगी थोड़ी राहत
दिल्ली-एनसीआर में आज बारिश के आसार, चलेंगी तेज हवाएं, गर्मी और उमस से मिलेगी थोड़ी राहत
ट्रेंडिंग
'रील बना रही थी हजामत बन गई' डॉग ट्रेंड करना पड़ा भारी, दीदी पर कुत्ते ने कर दिया हमला- वीडियो वायरल
'रील बना रही थी हजामत बन गई' डॉग ट्रेंड करना पड़ा भारी, दीदी पर कुत्ते ने कर दिया हमला
ऑटो
Kia भारत में पेश करने जा रही किफायती इलेक्ट्रिक कार, 526 किलोमीटर तक मिलेगी रेंज
Kia भारत में पेश करने जा रही किफायती इलेक्ट्रिक कार, 526 किलोमीटर तक मिलेगी रेंज
ENT LIVE
Jacqueline Fernandez के 'Jugni' Song पर Controversy, Wardrobe Malfunction Clip हुई Viral
Jacqueline Fernandez के 'Jugni' Song पर Controversy, Wardrobe Malfunction Clip हुई Viral
ENT LIVE
The India Story Trailer ने हिला दिया! Shreyas Talpade और Kajal Aggarwal की दमदार वापसी
The India Story Trailer ने हिला दिया! Shreyas Talpade और Kajal Aggarwal की दमदार वापसी
ENT LIVE
Ramayana Trailer Launch: Bharat Mandapam में दिखा इतिहास का सबसे Grand Event, Ranbir-Yash ने बढ़ाई भव्यता
Ramayana Trailer Launch: Bharat Mandapam में दिखा इतिहास का सबसे Grand Event, Ranbir-Yash ने बढ़ाई भव्यता
ENT LIVE
Batwara Teaser Review: Sunny Deol का बदला हुआ अंदाज़ जीत लेगा दिल, Aamir Khan Productions ने बढ़ाई उम्मीदें
Batwara Teaser Review: Sunny Deol का बदला हुआ अंदाज़ जीत लेगा दिल, Aamir Khan Productions ने बढ़ाई उम्मीदें
ENT LIVE
Lock Upp 2 में Apoorva Mukhija की Wild Card Entry? Yogesh Rawat की Elimination पर भी Suspense
Lock Upp 2 में Apoorva Mukhija की Wild Card Entry? Yogesh Rawat की Elimination पर भी Suspense
Embed widget