IND-W vs AUS-W Live Streaming: भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच सेमीफाइनल मुकाबला आज, कहां और कैसे देख सकते हैं लाइव मैच? जानें सबकुछ
ICC Women's World Cup Semi Final: वीमेंस वर्ल्ड कप 2025 में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा. पहले सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को हरा दिया है.
Ind vs Aus World Cup Semi Final Live Streaming: वीमेंस वर्ल्ड कप 2025 का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला आज गुरुवार, 30 अक्टूबर को खेला जाएगा. ये मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में होगा. ऑस्ट्रेलिया लीग स्टेज का एक भी मुकाबला हारी नहीं है. वहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम डिफेंडिंग चैंपियन भी है और इस बार भारत में चल रहे इस विश्व कप में सात टाइटल जीतने के बाद आठवां खिताब अपने नाम करने आई है. वहीं भारतीय क्रिकेट टीम अब पहले वर्ल्ड कप खिताब की तलाश में है.
ऑस्ट्रेलिया को हरा सकता है भारत?
महिला विश्व कप से पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत दौरे पर आई थी, जिसमें तीन वनडे मैचों की सीरीज खेली गई. भारतीय टीम ये सीरीज हार गई, लेकिन एक मैच ऐसा भी रहा, जिसमें टीम इंडिया ने जीत हासिल की. भारत ने दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 102 रनों से हराया था. वहीं अगर टीम इंडिया आज वर्ल्ड कप में होने वाले सेमीफाइनल मुकाबले में भी ऑस्ट्रेलिया को हरा देती है, तब सीधे फाइनल में क्वालीफाई कर जाएगी.
कितने बजे शुरू होगा मैच?
भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच सेमीफाइनल मुकाबला आज बुधवार, 30 अक्टूबर को नवी मुंबई के DY Patil स्टेडियम में खेला जाएगा. ये मुकाबला दोपहर 3 बजे से शुरू होगा. इससे ठीक आधे घंटे पहले दोपहर 2:30 बजे इस सेमीफाइनल मुकाबले का टॉस होगा.
किस टीवी चैनल पर होगी सेमीफाइनल की लाइव स्ट्रीमिंग?
वीमेंस वर्ल्ड कप 2025 के ब्रॉकास्टिंग राइट्स स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास हैं. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाने वाला सेमीफाइनल मैच भी स्टार स्पोर्ट्स पर दिखाया जाएगा.
किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखें लाइव मैच?
भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले सेमीफाइनल मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार एप पर होगी. इसके साथ Jio Hotstar की वेबसाइट पर भी ये मैच लाइव देख सकते हैं.
सेमीफाइनल में भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन
स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, हरलीन देओल/अमनजोत कौर, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), स्नेह राणा, क्रांति गौड़, श्री चरणी और रेणुका ठाकुर.
सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया की संभावित प्लेइंग इलेवन
एलिसा हेली (कप्तान/विकेटकीपर), फोएबे लिचफील्ड, एलिस पेरी, बेथ मूनी, एनाबेल सदरलैंड, एशले गार्डनर, ताहलिया मैकग्राथ, सोफी मोलिनक्स, किम गार्थ, अलाना किंग और मेगन स्कुट.
