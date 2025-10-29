श्रेयस अय्यर की सलामती के लिए सूर्यकुमार यादव की मां ने छठी मैया से की प्रार्थना, भावुक कर देने वाला वीडियो वायरल
Suryakumar Yadav Mother Prayed for Shreyas Iyer: छठ पूजा के दौरान सूर्यकुमार यादव की मां ने श्रेयस अय्यर के जल्द ठीक होने की कामना करते हुए लोगों से भी खास अपील की. उनका वीडियो वायरल हो रहा है.
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में फील्डिंग के दौरान श्रेयस अय्यर चोटिल हो गए थे. उनकी हालत इतनी गंभीर थी कि वह कुछ दिन तक आईसीयू में रहे, अब उनकी हालत खतरे से बाहर है. सूर्यकुमार यादव की माताजी ने अय्यर की सलामती के लिए छठ पूजा के दौरान छठी मैया से प्रार्थना की. भावुक कर देने वाला ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है.
वायरल वीडियो में सूर्यकुमार यादव की माताजी छठ पूजा के दौरान जल में खड़ी हैं. वहां खड़े अन्य लोगों से भी सूर्या की मां ने भावुक अपील करते हुए कहा कि आप भी उनकी सलामती के लिए प्रार्थना करें. उन्होंने कहा, "आप सारे लोग भी श्रेयस अय्यर के लिए दुआ कीजिए कि वह अच्छे से वापस आ जाए. कल मैंने सुना कि उनकी तबियत ठीक नहीं है, मुझे बिलकुल अच्छा नहीं लगा."
श्रेयस अय्यर के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हुए सूर्यकुमार यादव की मां ने जल में डुबकी लगाई.
Suryakumar Yadav's Mother praying for Shreyas Iyer's speedy Recovery. 🥺❤️ pic.twitter.com/U6eHM2YOLS— Johns. (@CricCrazyJohns) October 29, 2025
श्रेयस अय्यर की हेल्थ अपडेट पर BCCI का आधिकारिक बयान
मंगलवार को आधिकारिक बयान जारी करते हुए बीसीसीआई ने बताया था, "श्रेयस अय्यर को 25 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे के दौरान पेट में गंभीर चोट लगी, जिससे उनकी तिल्ली में चोट लग गई और इंटरनल ब्लीडिंग भी हुई. चोट की तुरंत पहचान कर ली गई और ब्लीडिंग को तुरंत रोका गया. उनकी हालत अब स्थिर है और उन्हें निगरानी में रखा गया है."
बोर्ड ने आगे बताया, "मंगलवार, 28 अक्टूबर को दोबारा किए गए स्कैन में काफी सुधार दिखा है और श्रेयस अब ठीक हो रहे हैं. बीसीसीआई की मेडिकल टीम, सिडनी और भारत के विशेषज्ञों के परामर्श से, उनकी प्रगति पर नज़र रखेगी."
सूर्यकुमार यादव भी अभी ऑस्ट्रेलिया में हैं, जहां भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है. अय्यर सिडनी के अस्पताल में हैं, वह कुछ दिन ऑब्जरवेशन में रहेंगे और अस्पताल द्वारा फिट करार दिए जाने के बाद भारत लौटेंगे.
Source: IOCL