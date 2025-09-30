हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIndia Cricket Schedule: तारीख कर लो नोट, कोहली और रोहित की होने जा रही है वापसी, जानिए टीम इंडिया का आगे का पूरा शेड्यूल

India Cricket Schedule: तारीख कर लो नोट, कोहली और रोहित की होने जा रही है वापसी, जानिए टीम इंडिया का आगे का पूरा शेड्यूल

India Next Cricket Schedule: एशिया कप जीतने के बाद टीम इंडिया वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलेगी. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विराट कोहली और रोहित शर्मा की वापसी होगी. जानिए टीम इंडिया का अगला शेड्यूल.

By : शिवम | Updated at : 30 Sep 2025 08:22 AM (IST)
Preferred Sources

करीब 20 दिनों तक चले एशिया कप 2025 का आयोजन समाप्त हो गया, सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया ने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर खिताब जीत लिया है. अब फैंस का इंतजार बहुत जल्द खत्म होने जा रहा है जब मैदान पर विराट कोहली और रोहित शर्मा नजर आएंगे. दोनों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में खेलते हुए नजर आएंगे. जानिए इस साल टीम इंडिया का आगामी शेड्यूल.

एशिया कप के बाद टीम इंडिया को पहली सीरीज वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलनी है. इस घरेलू टेस्ट सीरीज में कुल 2 ही मैच खेले जाएंगे. भारत बनाम वेस्टइंडीज पहला टेस्ट 2 अक्टूबर से नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. शुभमन गिल की कप्तानी में टीम इंडिया के स्क्वाड का ऐलान हो गया है.

भारत बनाम वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज 2025

  • पहला टेस्ट- 2-6 अक्टूबर (नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, अहमदाबाद)
  • दूसरा टेस्ट- 10-14 अक्टूबर (अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली)

इस दिन होगी रोहित और कोहली की वापसी

विराट कोहली और रोहित शर्मा ने टी20 और टेस्ट से संन्यास ले लिया है, दोनों दिग्गज अब सिर्फ वनडे क्रिकेट खेलते हैं. टीम इंडिया अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होगी, जहां पहले 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी. पहला वनडे 19 अक्टूबर को ऑप्टस स्टेडियम में खेला जाएगा, इस दिन विराट और रोहित की वापसी संभव है.

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारत का शेड्यूल

  • पहला वनडे: 19 अक्टूबर (ऑप्टस स्टेडियम)
  • दूसरा वनडे: 23 अक्टूबर (एडिलेड ओवल)
  • तीसरा वनडे: 25 अक्टूबर (एस सी ग्राउंड)
  • पहला टी20: 29 अक्टूबर (मनुका ओवल)
  • दूसरा टी20: 31 अक्टूबर (एमसीजी)
  • तीसरा टी20: 2 नवंबर (बैलेरीव ओवल)
  • चौथा टी20: 6 नवंबर (हेरिटेज बैंक स्टेडियम)
  • पांचवा टी20: 8 नवंबर (गाबा स्टेडियम)

ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद टीम इंडिया वापस घर लौटेगी, जहां साउथ अफ्रीका के खिलाफ 14 नवंबर से घरेलू टेस्ट सीरीज शुरू होगी. इसके बाद दोनों के बीच वनडे और टी20 सीरीज खेली जाएगी.

भारत बनाम साउथ अफ्रीका 2025 

  • पहला टेस्ट: 14-18 नवंबर (ईडन गार्डन्स)
  • दूसरा टेस्ट: 22-26 नवंबर (एसीए स्टेडियम)
  • पहला वनडे: 30 नवंबर (जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम)
  • दूसरा वनडे: 3 दिसंबर (शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम)
  • तीसरा वनडे: 6 दिसंबर (एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम)
  • पहला टी20: 9 दिसंबर (बाराबती स्टेडियम)
  • दूसरा टी20: 11 दिसंबर (पीसीए स्टेडियम)
  • तीसरा टी20: 14 दिसंबर (एचपीसीए स्टेडियम)
  • चौथा टी20: 17 दिसंबर (इकाना स्टेडियम)
  • पांचवा टी20: 19 दिसंबर (नरेंद्र मोदी स्टेडियम)

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 30 Sep 2025 08:22 AM (IST)
Tags :
India Tour Of Australia Indian Cricket Team Schedule India Vs West Indies VIRAT KOHLI Rohit SHarma IND Vs AUS ODI IND Vs WI INDIAN CRICKET TEAM INDIA VS AUSTRALIA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Mahatma Gandhi Statue: 2 अक्टूबर से पहले महात्मा गांधी की मूर्ति को लंदन में पहुंचाया गया नुकसान, बनाए गए भद्दे चित्र, एक्शन में भारत
2 अक्टूबर से पहले महात्मा गांधी की मूर्ति को लंदन में पहुंचाया गया नुकसान, बनाए गए भद्दे चित्र, एक्शन में भारत
हरियाणा
हरियाणा: कांग्रेस में अंतर्कलह! इस बदलाव ने नाराज हो कर अजय सिंह यादव ने दे दी आत्म निरीक्षण की नसीहत
हरियाणा: कांग्रेस में अंतर्कलह! इस बदलाव ने नाराज हो कर अजय सिंह यादव ने दे दी आत्म निरीक्षण की नसीहत
स्पोर्ट्स
Women’s World Cup 2025: इस बार महिला टीम की प्राइज मनी में 300% का इजाफा, IPL और पुरूष टीम को भी छोड़ा पीछे
Women’s World Cup 2025: इस बार महिला टीम की प्राइज मनी में 300% का इजाफा, IPL और पुरूष टीम को भी छोड़ा पीछे
इंडिया
अक्टूबर में सताएगी मई-जून वाली गर्मी, उससे पहले होगी बारिश, दिल्ली-यूपी समेत अन्य राज्यों का मौसम अपडेट जानें
अक्टूबर में सताएगी मई-जून वाली गर्मी, उससे पहले होगी बारिश, दिल्ली-यूपी समेत अन्य राज्यों का मौसम अपडेट जानें
Advertisement

वीडियोज

6-0 का इशारा, गन सेलिब्रेशन... एशिया कप को पाक ने बनाया 'controversies' कप | ABPLIVE
Song Comparison: 'Thamma' के गाने में Rashmika Mandanna vs Tamannaah Bhatia, इंटरनेट पर छिड़ी जंग!
IND vs Pak Asia Cup 2025: PCB के प्रमुख Mohsin Naqvi एशिया कप फाइनल में बवाल होना तय!
Avika Gor Mehndi: ABP News पर Avika की मेहंदी, माँ ने कहा- 'रंग गहरा होगा'!
Swami Chaitanyananda Arrested: रुम नं 101 से कैसे धराया ढोंगी, स्वामी चैतन्यानंद, Inside Story!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Mahatma Gandhi Statue: 2 अक्टूबर से पहले महात्मा गांधी की मूर्ति को लंदन में पहुंचाया गया नुकसान, बनाए गए भद्दे चित्र, एक्शन में भारत
2 अक्टूबर से पहले महात्मा गांधी की मूर्ति को लंदन में पहुंचाया गया नुकसान, बनाए गए भद्दे चित्र, एक्शन में भारत
हरियाणा
हरियाणा: कांग्रेस में अंतर्कलह! इस बदलाव ने नाराज हो कर अजय सिंह यादव ने दे दी आत्म निरीक्षण की नसीहत
हरियाणा: कांग्रेस में अंतर्कलह! इस बदलाव ने नाराज हो कर अजय सिंह यादव ने दे दी आत्म निरीक्षण की नसीहत
स्पोर्ट्स
Women’s World Cup 2025: इस बार महिला टीम की प्राइज मनी में 300% का इजाफा, IPL और पुरूष टीम को भी छोड़ा पीछे
Women’s World Cup 2025: इस बार महिला टीम की प्राइज मनी में 300% का इजाफा, IPL और पुरूष टीम को भी छोड़ा पीछे
इंडिया
अक्टूबर में सताएगी मई-जून वाली गर्मी, उससे पहले होगी बारिश, दिल्ली-यूपी समेत अन्य राज्यों का मौसम अपडेट जानें
अक्टूबर में सताएगी मई-जून वाली गर्मी, उससे पहले होगी बारिश, दिल्ली-यूपी समेत अन्य राज्यों का मौसम अपडेट जानें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: सहारा शहर की लीज़ खत्म, नगर निगम ने 130 एकड़ और एलडीए ने 70 एकड़ ज़मीन पर लिया कब्जा
लखनऊ में सहारा समूह की 130 एकड़ जमीन पर नगर निगम का कब्जा, एलडीए ने भी 70 एकड़ भूमि ली
बॉलीवुड
SSKTK Advance Booking Day 1:'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' की कैसी है एवडांस बुकिंग रिपोर्ट, कितने करोड़ से कर सकती है ओपनिंग? जानें यहां
'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' की कैसी है एवडांस बुकिंग रिपोर्ट, कितने करोड़ से कर सकती है ओपनिंग? जानें यहां
विश्व
Imran Khan Lashes out Mohsin Naqvi: 'PAK क्रिकेट का जहाज डूब गया है', मोहसिन नकवी पर भड़के इमरान खान, आसिम मुनीर से क्या कहा?
'PAK क्रिकेट का जहाज डूब गया है', मोहसिन नकवी पर भड़के इमरान खान, आसिम मुनीर से क्या कहा?
लाइफस्टाइल
'नो शेकहैंड' विवाद के बीच पढ़ें हाथ मिलाने के शेर, खुश हो जाएगी तबीयत
'नो शेकहैंड' विवाद के बीच पढ़ें हाथ मिलाने के शेर, खुश हो जाएगी तबीयत
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
ENT LIVE
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
ENT LIVE
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
ENT LIVE
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
Embed widget