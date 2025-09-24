हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटVaibhav Suryavanshi Record: वैभव सूर्यवंशी ने मचाया धमाल, ऑस्ट्रेलिया में बनाया छक्कों का नया रिकॉर्ड; पहली बार हासिल किया ये मुकाम

Vaibhav Suryavanshi Record: ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 टीम के खिलाफ दूसरे यूथ वनडे (IND U19 vs AUS U19) में वैभव सूर्यवंशी ने 70 रनों की पारी में 6 छक्के और 5 चौके जड़े. उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शिवम | Updated at : 24 Sep 2025 02:14 PM (IST)
वैभव सूर्यवंशी ने ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 टीम के खिलाफ दूसरे यूथ वनडे में 70 रनों की रिकॉर्ड पारी खेली. 14 वर्षीय बल्लेबाज इससे पहले इंग्लैंड में धमाल मचा चुका है, अब उनका बल्ला ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर बरस रहा है. 68 गेंदों में खेली 70 रनों की पारी में वैभव ने एक नया रिकॉर्ड अपने नाम किया, इस पारी में उन्होंने 6 छक्के और 5 चौके जड़े. 

ब्रिस्बेन में खेले जा रहे ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 बनाम इंडिया अंडर-19 दूसरे यूथ वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी. भारत को पहले ही ओवर की दूसरी गेंद पर बड़ा झटका लगा, जब कप्तान आयुष म्हात्रे शून्य पर आउट हो गए. इसके बाद दूसरे ओपनर वैभव सूर्यवंशी ने विहान मल्होत्रा के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 117 रनों की साझेदारी की. 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर वैभव कैच आउट हुए, वह अपनी इस शानदार पारी को शतक तक नहीं ले जा पाए. इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 300 रन बनाए.

वैभव सूर्यवंशी ने बनाया रिकॉर्ड

वैभव सूर्यवंशी ने यूथ वनडे में अभी तक कुल 41 छक्के मार दिए हैं, उन्होंने पूर्व भारतीय अंडर-19 वर्ल्ड चैंपियन कप्तान उन्मुक्त चंद का रिकॉर्ड तोड़ा. अब यूथ वनडे में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज वैभव बन गए हैं. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में अपनी पहली हाफ सेंचुरी लगाई, पहले यूथ वनडे में उन्होंने 22 गेंदों में 38 रन बनाए थे.

उन्मुक्त चंद की बात करें तो उन्होंने 38 छक्के मारे थे, जबकि वैभव सूर्यवंशी ने ये आंकड़ा सिर्फ 10 पारियों में ही पारी कर लिया. बता दें कि सूर्यवंशी यूथ वनडे में 540 रन बना चुके हैं, उन्होंने 26 प्रतिशत रन तो सिर्फ बॉउंड्री से बनाए हैं. इसमें 41 छक्के शामिल हैं.

वैभव पहले ही कई रिकॉर्ड तोड़ और बना चुके हैं. उन्होंने रणजी ट्रॉफी में डेब्यू किया था, तब उनकी उम्र 12 साल 284 दिन थी. वह टूर्नामेंट के सबसे युवा क्रिकेटर बने थे. उनके नाम यूथ वनडे का सबसे तेज शतक है, उन्होंने 52 गेंदों में शतक जड़ा था.

वैभव ने इंग्लैंड में भी मचाया था धमाल

14 साल की उम्र में वैभव काफी कुछ हासिल कर चुके हैं. उन्होंने इंग्लैंड में 5 यूथ वनडे मैचों में 355 रन बनाए थे. इससे पहले वह आईपीएल में भी इतिहास रच चुके थे, वह टूर्नामेंट में सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे और पहले भारतीय बन गए. उनसे आगे सिर्फ क्रिस गेल हैं, जिन्होंने 30 गेंदों में शतक जड़ा था. राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए वैभव सूर्यवंशी ने 28 अप्रैल 2025 को गुजरात टाइटंस के खिलाफ 35 गेंदों में शतक जड़ा था.

Published at : 24 Sep 2025 02:14 PM (IST)
India Under-19 IND U19 Vs AUS U19 India U19 Vs Australia U19 Vaibhav Suryavanshi
