India Tour of Australia 2025: ऑस्ट्रेलिया में 8 मैच खेलेगी टीम इंडिया, भारत में कितने बजे शुरू होंगे मैच? जानिए पूरी डिटेल
India Tour of Australia 2025: भारत और ऑस्ट्रेलिया के टाइम में कई घंटों का अंतर है. चलिए आपको बताते हैं इस दौरे पर सभी मैच किस वेन्यू पर किस तारीख को खेले जाएंगे, भारत में मैच कितने बजे से शुरू होंगे.
भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर कुल 8 मैच खेलेगी. शुरुआत वनडे सीरीज से होगी, जिसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा भी खेलेंगे. इसके बाद भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी. भारत और ऑस्ट्रेलिया के टाइम में कई घंटों का अंतर है, तो चलिए आपको बताते हैं कि सभी मैच भारत में किस समय पर शुरू होंगे. मैच कब और कहां खेले जाएंगे और इसका लाइव प्रसारण और लाइव स्ट्रीमिंग कहां होगी?
भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया पहला वनडे मैच 19 अक्टूबर को खेला जाएगा. 25 अक्टूबर को वनडे सीरीज का आखिरी मैच होगा. इसके बाद 29 अक्टूबर से टी20 सीरीज शुरू होगा, जिसका आखिरी मैच 8 नवंबर को खेला जाएगा.
भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज 2025 शेड्यूल और टाइमिंग
- पहला वनडे: 19 अक्टूबर (पर्थ)
- दूसरा वनडे: 23 अक्टूबर (एडिलेड)
- तीसरा वनडे: 25 अक्टूबर (सिडनी)
ऑस्ट्रेलिया दौरे पर खेले जाने वाले तीनों वनडे मैच भारत के समयनुसार सुबह 9 बजे से शुरू होंगे. टॉस 8:30 बजे होगा.
भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज 2025 शेड्यूल और टाइमिंग
- पहला टी20: 29 अक्टूबर (कैनबरा)
- दूसरा टी20: 31 अक्टूबर (मेलबर्न)
- तीसरा टी20: 2 नवंबर (होबार्ट)
- चौथा टी20: 6 नवंबर (क्वींसलैंड)
- पांचवां टी20: 8 नवंबर (ब्रिसबेन)
भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज के सभी 5 मैच भारत के समयनुसार दोपहर 1:45 पर शुरू होंगे. टॉस 1:30 बजे होगा.
भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे स्क्वाड 2025
टीम इंडिया: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), यशस्वी जयसवाल.
ऑस्ट्रेलिया: मिशेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, एलेक्स कैरी, कूपर कोनोली, बेन ड्वार्शुइस, नाथन एलिस, कैमरून ग्रीन, जोश हेज़लवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, मिशेल ओवेन, मैथ्यू रेनशॉ, मैट शॉर्ट, मिशेल स्टार्क, एडम ज़म्पा.
भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया टी20 स्क्वाड 2025
टीम इंडिया: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उप-कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, वाशिंगटन सुंदर.
ऑस्ट्रेलिया (पहले 2 मैचों के लिए): मिच मार्श (कप्तान), शॉन एबॉट, जेवियर बार्टलेट, टिम डेविड, बेन ड्वार्शुइस, नाथन एलिस, जोश हेज़लवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस,मैथ्यू कुहनेमन, मिशेल ओवेन, मैट शॉर्ट, मार्कस स्टोइनिस, एडम ज़म्पा
𝙁𝙞𝙧𝙚 𝙧𝙚𝙩𝙪𝙧𝙣𝙨 𝙩𝙤 𝙩𝙝𝙚 𝙛𝙞𝙚𝙡𝙙! 🔥— Star Sports (@StarSportsIndia) October 7, 2025
The GOAT, #ViratKohli, is ready to roar in the ODI series against India's #ToughestRivals, Australia. 🤩#AUSvIND 👉🏻 Starts OCT 19 pic.twitter.com/y5m6mqlacN
भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे और टी20 सीरीज का लाइव प्रसारण किस चैनल पर होगा?
स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल पर.
भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे और टी20 सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग किस ऐप पर होगी?
जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट.
