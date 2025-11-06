हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट121 पर गिरे थे 2 विकेट, फिर सूर्या-तिलक समेत सारे बल्लेबाज फ्लॉप; भारत ने ऑस्ट्रेलिया को दिया 167 का लक्ष्य

121 पर गिरे थे 2 विकेट, फिर सूर्या-तिलक समेत सारे बल्लेबाज फ्लॉप; भारत ने ऑस्ट्रेलिया को दिया 167 का लक्ष्य

IND vs AUS Score 4th T20: चौथे टी20 में भारतीय टीम पहले खेलते हुए सिर्फ 167 रन बना पाई है. अच्छी शुरुआत के बाद भारतीय बल्लेबाज लगातार अपना विकेट गंवाते चले गए.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 06 Nov 2025 03:55 PM (IST)
Preferred Sources

चौथे टी20 में भारतीय टीम पहले खेलते हुए सिर्फ 167 रन बना पाई है. भारतीय बल्लेबाजों ने एक समय 2 विकेट के नुकसान पर 121 रन बना लिए थे, लेकिन उसके बाद धड़ाधड़ विकेट गिरते चले गए. बल्लेबाजी क्रम में बदलाव देखने को मिला, क्योंकि शिवम दुबे को नंबर-3 पर बैटिंग करते देखा गया. खासतौर पर नाथन एलिस और एडम जैम्पा भारतीय बैटिंग लाइन-अप पर कहर बनकर टूटे, दोनों ने तीन-तीन विकेट चटकाए.

गिल और अभिषेक ने अच्छी शुरुआत दिलाई

शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने टीम इंडिया को अच्छी शुरुआत दिलाई. दोनों ने 56 रनों की सलामी साझेदारी की, लेकिन अभिषेक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में 28 के स्कोर पर आउट हो गए. आमतौर पर मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने वाले शिवम दुबे तीसरे क्रम पर बैटिंग करने आए. दुबे ने 22 रन बनाए, वहीं कप्तान सूर्यकुमार यादव ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्ला घुमाते हुए बढ़िया शुरुआत की, 2 छक्के भी लगाए लेकिन 20 रन बनाकर चलते बने.

121 पर गिरे थे 2 विकेट, फिर...

भारतीय टीम ने एक समय 121 रन के स्कोर पर सिर्फ 2 विकेट गंवाए थे. उसके बाद ऐसा विकेटों का पतझड़ आया कि अगले 15 रनों के भीतर चार बल्लेबाज आउट हो गए. तिलक वर्मा और जीतेश शर्मा रनों के मामले में दहाई का आंकड़ा तक नहीं छू पाए. 152 के स्कोर पर सातवां विकेट गिरा और वाशिंगटन सुंदर भी 2 चौके लगाकर चलते बने. अक्षर पटेल की 21 रनों की कैमियो पारी की बदौलत टीम इंडिया 160 के पार पहुंच पाई.

ऑस्ट्रेलिया के लिए नाथन एलिस सबसे घातक गेंदबाज सिद्ध हुए, जिन्होंने 4 ओवरों में सिर्फ 21 रन देकर तीन विकेट लिए. एडम जैम्पा महंगे साबित हुए, लेकिन उन्होंने भी टीम इंडिया के तीन बल्लेबाजों को आउट किया. जेवियर बार्टलेट और मार्कस स्टोइनिस ने एक-एक विकेट झटका.

यह भी पढ़ें:

T20I में दर्ज हुईं सबसे बड़ी साझेदारियां, देखिए टॉप 5 की पूरी लिस्ट, नंबर 1 जोड़ी का नाम जानकर चौंक जाएंगे आप

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 06 Nov 2025 03:39 PM (IST)
Tags :
Ind Vs Aus Live Adam Zampa IND VS AUS SHUBMAN GILL
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'14 तारीख को 11 बजे तक लालू एंड कंपनी का सूपड़ा साफ', अमित शाह का बड़ा दावा, घुसपैठियों पर क्या कहा?
'14 तारीख को 11 बजे तक लालू एंड कंपनी का सूपड़ा साफ', अमित शाह का बड़ा दावा, घुसपैठियों पर क्या कहा?
बिहार
बिहार चुनाव : पहले चरण में 1 बजे तक 42.31% मतदान, मैथिली ठाकुर, तेज प्रताप, अनंत सिंह की सीट पर ये है हाल
बिहार चुनाव : पहले चरण में 1 बजे तक 42.31% मतदान, मैथिली ठाकुर, तेज प्रताप, अनंत सिंह की सीट पर ये है हाल
बॉलीवुड
'बहुत से एक्टर सिर्फ 8 घंटे काम करते हैं, दीपिका का मुद्दा क्यों बनाया गया?', यामी गौतम ने की 'हक' की बात
'बहुत से एक्टर सिर्फ 8 घंटे काम करते हैं, दीपिका का मुद्दा क्यों बनाया गया?', यामी गौतम ने की 'हक' की बात
क्रिकेट
121 पर गिरे थे 2 विकेट, फिर सूर्या-तिलक समेत सारे बल्लेबाज फ्लॉप; भारत ने ऑस्ट्रेलिया को दिया 167 का लक्ष्य
121 पर गिरे थे 2 विकेट, फिर सूर्या-तिलक समेत सारे बल्लेबाज फ्लॉप; भारत ने ऑस्ट्रेलिया को दिया 167 का लक्ष्य
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025 Voting:वोट देते ही Rabri ने ऐसा क्या कह दिया जिसकी पूरे बिहार में होने लगी चर्चा
Bihar Election 2025 Voting: Misa Bharti के इस बयान ने Nitish Kumar को कर दिया चैलेंज
Bihar Election 2025 Voting : Giriraj के बुर्के वाले बयान पर Chirag ने चौंका दिया । JDU । RJD
Bihar Election 2025 Voting : Mukesh Sahni का ये सीक्रेट प्लान पलट जाएगा चुनाव । JDU । RJD
Bihar Election 2025 Voting: वोटिंग करने पहुंचे Lalu परिवार के इन आरोपों ने NDA में मचा दी खलबली
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'14 तारीख को 11 बजे तक लालू एंड कंपनी का सूपड़ा साफ', अमित शाह का बड़ा दावा, घुसपैठियों पर क्या कहा?
'14 तारीख को 11 बजे तक लालू एंड कंपनी का सूपड़ा साफ', अमित शाह का बड़ा दावा, घुसपैठियों पर क्या कहा?
बिहार
बिहार चुनाव : पहले चरण में 1 बजे तक 42.31% मतदान, मैथिली ठाकुर, तेज प्रताप, अनंत सिंह की सीट पर ये है हाल
बिहार चुनाव : पहले चरण में 1 बजे तक 42.31% मतदान, मैथिली ठाकुर, तेज प्रताप, अनंत सिंह की सीट पर ये है हाल
बॉलीवुड
'बहुत से एक्टर सिर्फ 8 घंटे काम करते हैं, दीपिका का मुद्दा क्यों बनाया गया?', यामी गौतम ने की 'हक' की बात
'बहुत से एक्टर सिर्फ 8 घंटे काम करते हैं, दीपिका का मुद्दा क्यों बनाया गया?', यामी गौतम ने की 'हक' की बात
क्रिकेट
121 पर गिरे थे 2 विकेट, फिर सूर्या-तिलक समेत सारे बल्लेबाज फ्लॉप; भारत ने ऑस्ट्रेलिया को दिया 167 का लक्ष्य
121 पर गिरे थे 2 विकेट, फिर सूर्या-तिलक समेत सारे बल्लेबाज फ्लॉप; भारत ने ऑस्ट्रेलिया को दिया 167 का लक्ष्य
टेलीविजन
टीआरपी में नंबर वन शो कौन? बिग बॉस 19 को मिली ये पॉजिशन, इस नए शो ने मारी बाजी
टीआरपी में नंबर वन शो कौन? बिग बॉस 19 को मिली ये पॉजिशन, इस नए शो ने मारी बाजी
शिक्षा
CBSE बोर्ड परीक्षा की तैयारी तेज, दिसंबर में होंगे प्री-बोर्ड; जानिए कब और कैसे होगी परीक्षा
CBSE बोर्ड परीक्षा की तैयारी तेज, दिसंबर में होंगे प्री-बोर्ड; जानिए कब और कैसे होगी परीक्षा
यूटिलिटी
आपको कितने रुपये तक का मिल सकता है लोन? ऐसे चेक करें अपना सिबिल स्कोर
आपको कितने रुपये तक का मिल सकता है लोन? ऐसे चेक करें अपना सिबिल स्कोर
हेल्थ
एंटीबायोटिक दवाओं का ज्यादा कर रहे इस्तेमाल तो हो जाइए सावधान, नई बीमारी का बढ़ रहा खतरा
एंटीबायोटिक दवाओं का ज्यादा कर रहे इस्तेमाल तो हो जाइए सावधान, नई बीमारी का बढ़ रहा खतरा
ENT LIVE
Haq Review: इमरान हाशमी का दमदार अभिनय, यामी गौतम ने साबित किया कि वह अद्भुत हैं | बॉक्स ऑफिस
Haq Review: इमरान हाशमी का दमदार अभिनय, यामी गौतम ने साबित किया कि वह अद्भुत हैं | बॉक्स ऑफिस
ABP NEWS
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
ABP NEWS
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
ABP NEWS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
Embed widget