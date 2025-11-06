121 पर गिरे थे 2 विकेट, फिर सूर्या-तिलक समेत सारे बल्लेबाज फ्लॉप; भारत ने ऑस्ट्रेलिया को दिया 167 का लक्ष्य
IND vs AUS Score 4th T20: चौथे टी20 में भारतीय टीम पहले खेलते हुए सिर्फ 167 रन बना पाई है. अच्छी शुरुआत के बाद भारतीय बल्लेबाज लगातार अपना विकेट गंवाते चले गए.
चौथे टी20 में भारतीय टीम पहले खेलते हुए सिर्फ 167 रन बना पाई है. भारतीय बल्लेबाजों ने एक समय 2 विकेट के नुकसान पर 121 रन बना लिए थे, लेकिन उसके बाद धड़ाधड़ विकेट गिरते चले गए. बल्लेबाजी क्रम में बदलाव देखने को मिला, क्योंकि शिवम दुबे को नंबर-3 पर बैटिंग करते देखा गया. खासतौर पर नाथन एलिस और एडम जैम्पा भारतीय बैटिंग लाइन-अप पर कहर बनकर टूटे, दोनों ने तीन-तीन विकेट चटकाए.
गिल और अभिषेक ने अच्छी शुरुआत दिलाई
शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने टीम इंडिया को अच्छी शुरुआत दिलाई. दोनों ने 56 रनों की सलामी साझेदारी की, लेकिन अभिषेक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में 28 के स्कोर पर आउट हो गए. आमतौर पर मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने वाले शिवम दुबे तीसरे क्रम पर बैटिंग करने आए. दुबे ने 22 रन बनाए, वहीं कप्तान सूर्यकुमार यादव ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्ला घुमाते हुए बढ़िया शुरुआत की, 2 छक्के भी लगाए लेकिन 20 रन बनाकर चलते बने.
121 पर गिरे थे 2 विकेट, फिर...
भारतीय टीम ने एक समय 121 रन के स्कोर पर सिर्फ 2 विकेट गंवाए थे. उसके बाद ऐसा विकेटों का पतझड़ आया कि अगले 15 रनों के भीतर चार बल्लेबाज आउट हो गए. तिलक वर्मा और जीतेश शर्मा रनों के मामले में दहाई का आंकड़ा तक नहीं छू पाए. 152 के स्कोर पर सातवां विकेट गिरा और वाशिंगटन सुंदर भी 2 चौके लगाकर चलते बने. अक्षर पटेल की 21 रनों की कैमियो पारी की बदौलत टीम इंडिया 160 के पार पहुंच पाई.
ऑस्ट्रेलिया के लिए नाथन एलिस सबसे घातक गेंदबाज सिद्ध हुए, जिन्होंने 4 ओवरों में सिर्फ 21 रन देकर तीन विकेट लिए. एडम जैम्पा महंगे साबित हुए, लेकिन उन्होंने भी टीम इंडिया के तीन बल्लेबाजों को आउट किया. जेवियर बार्टलेट और मार्कस स्टोइनिस ने एक-एक विकेट झटका.
