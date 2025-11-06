T20I Record: टी20 क्रिकेट का रोमांच ही कुछ अलग होता है, तेज रन, बड़े शॉट्स और रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन. इस फॉर्मेट में साझेदारियां किसी भी टीम की जीत की सबसे बड़ी कुंजी होती हैं. आज हम बात करेंगे उन साझेदारियों की, जिन्होंने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज कराया है.

लाकलन यामामोटो-लेक और केंडल कडोवाकी-फ्लेमिंग (जापान)

टी20 इंटरनेशनल इतिहास की सबसे बड़ी साझेदारी जापान के लाकलन यामामोटो-लेक और केंडल कडोवाकी-फ्लेमिंग के नाम है. दोनों बल्लेबाजों ने फरवरी 2024 में चीन के खिलाफ पहले विकेट के लिए नॉटआउट 258 रन जोड़े. मोंग कॉक मैदान पर हुए इस मुकाबले में दोनों ने ऐसा तूफानी प्रदर्शन किया कि गेंदबाजों को कोई मौका ही नहीं मिला. यह रिकॉर्ड आज तक किसी भी टीम के बल्लेबाज नहीं तोड़ पाए हैं.

उस्मान गनी और हजरतुल्लाह जजई (आयरलैंड)

2019 में देहरादून में खेले गए मुकाबले में अफगानिस्तान के उस्मान गनी और हजरतुल्लाह जजई ने आयरलैंड के खिलाफ 236 रनों की धमाकेदार ओपनिंग साझेदारी की थी. जजई ने उस मैच में 162 रनों की विस्फोटक पारी खेली थी, जो आज भी टी20 क्रिकेट की सर्वश्रेष्ठ पारियों में से एक मानी जाती है.

डार्सी शॉर्ट और एरॉन फिंच (ऑस्ट्रेलिया )

टी20 क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की जोड़ी एरॉन फिंच और डार्सी शॉर्ट का नाम भी अमर है. 2018 में हरारे में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलते हुए दोनों ने पहले विकेट के लिए 223 रन जोड़े थे. इस मैच में फिंच ने 172 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली थी, जो उस वक्त टी20 इंटरनेशनल का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर था.

डिलन स्टेन और सबावून डाविजी (चेक रिपब्लिक)

2022 में मार्सा के मैदान पर चेक रिपब्लिक के बल्लेबाज डिलन स्टेन और सबावून डाविजी ने बुल्गारिया के खिलाफ 220 रनों की साझेदारी कर सबको चौंका दिया था. यह साझेदारी इस बात का सबूत है कि टी20 क्रिकेट में छोटे देश भी बड़े कारनामे कर सकते हैं.

अविनाश पाई और लुईस ब्रूस (जिब्राल्टर)

सिर्फ एक दिन बाद, उसी मैदान पर अविनाश पाई और लुईस ब्रूस ने भी बुल्गारिया के खिलाफ अविजित 213 रनों की साझेदारी की थी. दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी शानदार पारी से टी20 क्रिकेट में एसोसिएट टीमों के बढ़ते स्तर को दिखाया था.