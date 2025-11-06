हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटदक्षिण अफ्रीका के खिलाफ विराट कोहली और रोहित शर्मा को नहीं मिला मौका! टीम इंडिया के ODI स्क्वाड से बाहर

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ विराट कोहली और रोहित शर्मा को नहीं मिला मौका! टीम इंडिया के ODI स्क्वाड से बाहर

Team India ODI Squad Announced: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारत की ए टीम का ऐलान हो गया है. लेकिन इस सीरीज के लिए विराट और रोहित को टीम से बाहर रखा गया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: साक्षी गुप्‍ता | Updated at : 06 Nov 2025 10:54 AM (IST)
Preferred Sources

IND-A vs SA-A ODI Series: भारत और साउथ अफ्रीका की ए टीमों के बीच दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है. इसके बाद दोनों टीमों के बीच वनडे सीरीज भी खेली जाएगी, जिसके लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने भारत का ए टीम का ऐलान कर दिया है. लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की इस वनडे सीरीज के लिए विराट कोहली और रोहित शर्मा के नाम का चयन नहीं किया गया है. ये दोनों ही खिलाड़ी भारत की ए टीम का हिस्सा नहीं हैं.

रोहित-विराट टीम से बाहर?

साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड से रोहित शर्मा और विराट कोहली को बाहर रखा गया है. लेकिन साउथ अफ्रीका की सीनियर टीम के खिलाफ टीम इंडिया में रोहित और विराट दोनों ही खेलते नजर आ सकते हैं. ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रोहित शर्मा के बल्ले से 3 मैचों में ही 200 से ज्यादा रन आए थे. वहीं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी वनडे में विराट कोहली ने भी अर्धशतकीय पारी खेली थी.

अभिषेक शर्मा को मिला मौका

टी20 क्रिकेट में स्टार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को भारत की वनडे टीम में शामिल होने का इंतजार है. लेकिन भारत की सीनियर टीम में शामिल होने से पहले अभिषेक को भारत की ए टीम में जगह मिल रही है. ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ भी अभिषेक को मौका मिला था. भारत की ए टीम में जगह पाने के लिए ही अभिषेक ने अपनी बहन की शादी स्किप की थी. वहीं अब साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ भी अभिषेक शर्मा को वनडे सीरीज के लिए लिया गया है.

वनडे सीरीज का शेड्यूल

भारत और साउथ अफ्रीका की ए टीमों के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी. इस सीरीज के सभी मुकाबले राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में खेले जाएंगे.

  • पहला वनडे- 13 नवंबर, राजकोट
  • दूसरा वनडे, 16 नवंबर, राजकोट
  • तीसरा वनडे- 19 नवंबर, राजकोट

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत की ए टीम

तिलक वर्मा (कप्तान), ऋतुराज गायकवाड़ (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, रियान पराग, ईशान किशन (विकेटकीपर), आयुष बडोनी, निशांत सिंधु, विपरज निगम, मानव सुथार, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, खलील अहमद और प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर).

यह भी पढ़ें

IND vs SA Test: मोहम्मद शमी का करियर खत्म..., साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट टीम से बाहर किए जाने पर भड़के फैंस

Published at : 06 Nov 2025 10:54 AM (IST)
Tags :
VIRAT KOHLI Rohit SHarma TEAM INDIA IND-A Vs SA-A IND VS SA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'बहुत ग्लो करते हैं, क्या है आपका स्किन केयर रूटीन', चैंपियन बेटियों ने प्रधानमंत्री मोदी से किया सवाल तो जानें क्या मिला जवाब
'बहुत ग्लो करते हैं, क्या है आपका स्किन केयर रूटीन', चैंपियन बेटियों ने PM मोदी से किया सवाल तो जानें क्या मिला जवाब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ की 9 विधानसभा सीटों पर SIR जारी, इस सीट पर सबसे ज्यादा वोटर, जानें- हर सीट का गणित
लखनऊ की 9 विधानसभा सीटों पर SIR जारी, इस सीट पर सबसे ज्यादा वोटर, जानें- हर सीट का गणित
इंडिया
राहुल गांधी ने जिस ब्राजीलियन मॉडल का किया जिक्र, उसका वीडियो आया सामने, जानें वोट चोरी पर क्या कहा
राहुल गांधी ने जिस ब्राजीलियन मॉडल का किया जिक्र, उसका वीडियो आया सामने, जानें वोट चोरी पर क्या कहा
स्पोर्ट्स
PM मोदी ने दीप्ति से किया उनके हनुमान जी वाले टैटू का जिक्र तो क्या मिला जवाब, जानिए
PM मोदी ने दीप्ति से किया उनके हनुमान जी वाले टैटू का जिक्र तो क्या मिला जवाब, जानिए
Advertisement

वीडियोज

अंधविश्वास के भूतों का हाहाकार
Bihar Election 2025: Khesarilal Yadav के बंगले में चलेगा बुलडोजर?
Bihar Election: 'हाइड्रोजन' फाइल्स का पोस्टमार्टम | Rahul Gandhi | Janhit with Chitra Tripathi
Sandeep Chaudhary: 'हाइड्रोजन बम' फूटा...लोकतंत्र किसने लूटा?
Bihar Election: बिहार में हाइड्रोजन नहीं 'वीडियो बम'!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'बहुत ग्लो करते हैं, क्या है आपका स्किन केयर रूटीन', चैंपियन बेटियों ने प्रधानमंत्री मोदी से किया सवाल तो जानें क्या मिला जवाब
'बहुत ग्लो करते हैं, क्या है आपका स्किन केयर रूटीन', चैंपियन बेटियों ने PM मोदी से किया सवाल तो जानें क्या मिला जवाब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ की 9 विधानसभा सीटों पर SIR जारी, इस सीट पर सबसे ज्यादा वोटर, जानें- हर सीट का गणित
लखनऊ की 9 विधानसभा सीटों पर SIR जारी, इस सीट पर सबसे ज्यादा वोटर, जानें- हर सीट का गणित
इंडिया
राहुल गांधी ने जिस ब्राजीलियन मॉडल का किया जिक्र, उसका वीडियो आया सामने, जानें वोट चोरी पर क्या कहा
राहुल गांधी ने जिस ब्राजीलियन मॉडल का किया जिक्र, उसका वीडियो आया सामने, जानें वोट चोरी पर क्या कहा
स्पोर्ट्स
PM मोदी ने दीप्ति से किया उनके हनुमान जी वाले टैटू का जिक्र तो क्या मिला जवाब, जानिए
PM मोदी ने दीप्ति से किया उनके हनुमान जी वाले टैटू का जिक्र तो क्या मिला जवाब, जानिए
टेलीविजन
'अकबर' संग नहीं जोधा की दोस्ती, परिधि शर्मा बोलीं- जरुरी नहीं सभी के साथ आपके रिश्ते अच्छे हों
'अकबर' संग नहीं जोधा की दोस्ती, परिधि शर्मा बोलीं- जरुरी नहीं सभी के साथ आपके रिश्ते अच्छे हों
ट्रेंडिंग
काला कुर्ता और सफेद दुपट्टा! भाभी ने किया झन्नाटेदार डांस तो दहल गया पूरा इंटरनेट- वीडियो वायरल
काला कुर्ता और सफेद दुपट्टा! भाभी ने किया झन्नाटेदार डांस तो दहल गया पूरा इंटरनेट- वीडियो वायरल
जनरल नॉलेज
India vs Pakistan Gold Price: भारत में तो सस्ता हो रहा सोना, लेकिन क्या हैं पाकिस्तान के हाल? जानें 1 तोला गोल्ड के रेट
भारत में तो सस्ता हो रहा सोना, लेकिन क्या हैं पाकिस्तान के हाल? जानें 1 तोला गोल्ड के रेट
हेल्थ
क्या आपने कराई कैंसर की जांच? एक्सपर्ट्स कह रहे हैं देर न करें, लापरवाही पड़ सकती है भारी
क्या आपने कराई कैंसर की जांच? एक्सपर्ट्स कह रहे हैं देर न करें, लापरवाही पड़ सकती है भारी
ABP NEWS
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
ABP NEWS
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
ABP NEWS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'छन छन बदले मिजाज रजऊ...CM Nitish पर बोले Imran Pratapgarhi | NDA
Bihar Election 2025: 'छन छन बदले मिजाज रजऊ...CM Nitish पर बोले Imran Pratapgarhi | NDA
Embed widget