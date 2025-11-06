IND-A vs SA-A ODI Series: भारत और साउथ अफ्रीका की ए टीमों के बीच दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है. इसके बाद दोनों टीमों के बीच वनडे सीरीज भी खेली जाएगी, जिसके लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने भारत का ए टीम का ऐलान कर दिया है. लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की इस वनडे सीरीज के लिए विराट कोहली और रोहित शर्मा के नाम का चयन नहीं किया गया है. ये दोनों ही खिलाड़ी भारत की ए टीम का हिस्सा नहीं हैं.

रोहित-विराट टीम से बाहर?

साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड से रोहित शर्मा और विराट कोहली को बाहर रखा गया है. लेकिन साउथ अफ्रीका की सीनियर टीम के खिलाफ टीम इंडिया में रोहित और विराट दोनों ही खेलते नजर आ सकते हैं. ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रोहित शर्मा के बल्ले से 3 मैचों में ही 200 से ज्यादा रन आए थे. वहीं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी वनडे में विराट कोहली ने भी अर्धशतकीय पारी खेली थी.

अभिषेक शर्मा को मिला मौका

टी20 क्रिकेट में स्टार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को भारत की वनडे टीम में शामिल होने का इंतजार है. लेकिन भारत की सीनियर टीम में शामिल होने से पहले अभिषेक को भारत की ए टीम में जगह मिल रही है. ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ भी अभिषेक को मौका मिला था. भारत की ए टीम में जगह पाने के लिए ही अभिषेक ने अपनी बहन की शादी स्किप की थी. वहीं अब साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ भी अभिषेक शर्मा को वनडे सीरीज के लिए लिया गया है.

वनडे सीरीज का शेड्यूल

भारत और साउथ अफ्रीका की ए टीमों के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी. इस सीरीज के सभी मुकाबले राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में खेले जाएंगे.

पहला वनडे- 13 नवंबर, राजकोट

दूसरा वनडे, 16 नवंबर, राजकोट

तीसरा वनडे- 19 नवंबर, राजकोट

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत की ए टीम

तिलक वर्मा (कप्तान), ऋतुराज गायकवाड़ (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, रियान पराग, ईशान किशन (विकेटकीपर), आयुष बडोनी, निशांत सिंधु, विपरज निगम, मानव सुथार, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, खलील अहमद और प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर).

