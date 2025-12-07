हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थएंटी निकोटिन का काम करती है किचेन में रखी ये चीज, रोज जमकर सिगरेट पीने वाले जान लें ये बात

एंटी निकोटिन का काम करती है किचेन में रखी ये चीज, रोज जमकर सिगरेट पीने वाले जान लें ये बात

यही सुकून धीरे-धीरे लत में बदल जाता है और फिर वही लत आगे चलकर फेफड़ों का कैंसर, मुंह का कैंसर, दिल की बीमारी, सांस की तकलीफ जैसी कई गंभीर समस्याएं पैदा कर देती है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मानसी | Updated at : 07 Dec 2025 08:07 AM (IST)
Preferred Sources

आजकल की तेज रफ्तार जिंदगी में तनाव, गुस्सा, अकेलापन या सिर्फ आदत, कई वजहों से लोग सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं. जबकि सिगरेट में मौजूद निकोटिन नाम का केमिकल कुछ पल के लिए दिमाग को आराम महसूस कराता है. यही सुकून धीरे-धीरे लत में बदल जाता है और फिर वही लत आगे चलकर फेफड़ों का कैंसर, मुंह का कैंसर, दिल की बीमारी, सांस की तकलीफ जैसी कई गंभीर समस्याएं पैदा कर देती है.लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर सही तरीका अपनाया जाए, तो यह लत पूरी तरह छोड़ी जा सकती है और आपकी रसोई में ही एक ऐसी चीज मौजूद है, जो एंटी-निकोटिन की तरह काम करती है और सिगरेट की तलब को तेजी से कम करती है. तो आइए जानते हैं कि किचन में रखी  कौन सी चीज एंटी निकोटिन का काम करती है. 

किचन में रखी कौन सी चीज एंटी निकोटिन का काम करती है

जब भी सिगरेट की इच्छा हो, बस एक चुटकी सौंफ और थोड़ा-सा मिश्री मुंह में रख लें. यह दो तरह से मदद करता है. इससे मुंह का टेस्ट बदल जाता है, जिससे तलब शांत होती है. दिमाग को हल्का-सा मीठा और ताजगी का एहसास मिलता है, जो निकोटिन जैसी बेचैनी को कम करता है. यह तरीका बेहद आसान है और किसी भी समय किया जा सकता है. कई लोगों ने बताया है कि जब भी उन्हें सिगरेट की इच्छा होती है, वे सौंफ-मिश्री चबाते हैं, जिससे मन शांत होता है और तलब कम होती है. 

धीरे-धीरे सिगरेट की आदत छोड़ने के आसान उपाय

अगर तलब बहुत ज्यादा हो, तो डॉक्टर की सलाह से निकोटिन गम, पैच या लॉजेंस का यूज किया जा सकता है. ये धीरे-धीरे शरीर में निकोटिन की मात्रा कम करते हैं और लत से बाहर निकलने में काफी मददगार होते हैं. अकेले लत छोड़ने से कई बार मन टूट जाता है. लेकिन जब कोई अपना आपके साथ खड़ा हो आपका मोटिवेशन बढ़ता है, आप मजबूत महसूस करते हैं और कोशिशें सफल होने लगती हैं इसलिए  सिगरेट की आदत छोड़ते समय किसी अच्छे दोस्त या परिवार का सपोर्ट लें. शराब पीने पर ज्यादातर लोगों को सिगरेट की इच्छा अचानक बढ़ जाती है. इसलिए शुरुआत में शराब, देर रात की पार्टी, या सिगरेट पीने वालों की संगत से थोड़ा दूर रहें.इससे वापस लत लगने का खतरा कम हो जाता है. जब सिगरेट पीने का मन करे, तो मुंह सौंफ और थोड़ी-सी मिश्री, हार्ड कैंडी, बादाम या अखरोट, शुगर-फ्री च्युइंग गम रख लें. 

यह भी पढ़ें सर्दी होते ही बच्चों को देने लग जाते हैं स्टीम, जानें एक दिन में कितनी बार भाप दे सकते हैं आप?

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

Published at : 07 Dec 2025 08:07 AM (IST)
Tags :
Smoking Quit Tips Tips To Quit Smoking Nicotine Replacement Anti Nicotine
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Goa Nightclub Fire: गोवा के नाइट क्लब में भीषण हादसा, सिलेंडर ब्लास्ट से 23 लोगों की मौत, CM प्रमोद सावंत ने दिए जांच के आदेश
गोवा के नाइट क्लब में भीषण हादसा, सिलेंडर ब्लास्ट से 23 लोगों की मौत, मुख्यमंत्री सावंत ने दिए जांच के आदेश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बाबर के नाम से कोई मस्जिद नहीं बननी चाहिए', बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी का बयान
'बाबर के नाम से कोई मस्जिद नहीं बननी चाहिए', बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी का बयान
बॉलीवुड
Dhurandhar BO Day 2: धुरंधर ने दो दिन में ही बॉक्स ऑफिस पर तूफान ला दिया, रणवीर सिंह की फिल्म की 50 Cr क्लब में एंट्री, बनाया ये रिकॉर्ड
धुरंधर ने दो दिन में ही बॉक्स ऑफिस पर तूफान ला दिया, रणवीर सिंह की फिल्म की 50 Cr क्लब में एंट्री, बनाया ये रिकॉर्ड
क्रिकेट
दक्षिण अफ्रीका से ODI सीरीज जीतने के बाद विराट कोहली का खास बयान, कहा- मैंने 2-3 साल...
दक्षिण अफ्रीका से ODI सीरीज जीतने के बाद विराट कोहली का खास बयान, कहा- मैंने 2-3 साल...
Advertisement

वीडियोज

Renuka Chowdhury: डॉग विवाद पर रेणुका चौधरी ने दिया सीधा और सख्त जवाब | Charcha With Chitra
पति के अफेयर की प्राण घातक बीवी ! | Sansani | Crime News
Babri Masjid: 6 दिसंबर...बाबरी मस्जिद को लेकर नया बवंडर! | TMC | Indigo Flight | Indigo Crisis
Putin India Visit: Vladimir Putin ने India दौरे पर वो पा लिया… जो 4 साल में खोया था |ABPLIVE
IndiGo flight Cancelled: यात्रियों के टिकट कैंसिल करने के पीछे बड़ी साजिश? | Janhit With Chitra
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Goa Nightclub Fire: गोवा के नाइट क्लब में भीषण हादसा, सिलेंडर ब्लास्ट से 23 लोगों की मौत, CM प्रमोद सावंत ने दिए जांच के आदेश
गोवा के नाइट क्लब में भीषण हादसा, सिलेंडर ब्लास्ट से 23 लोगों की मौत, मुख्यमंत्री सावंत ने दिए जांच के आदेश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बाबर के नाम से कोई मस्जिद नहीं बननी चाहिए', बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी का बयान
'बाबर के नाम से कोई मस्जिद नहीं बननी चाहिए', बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी का बयान
बॉलीवुड
Dhurandhar BO Day 2: धुरंधर ने दो दिन में ही बॉक्स ऑफिस पर तूफान ला दिया, रणवीर सिंह की फिल्म की 50 Cr क्लब में एंट्री, बनाया ये रिकॉर्ड
धुरंधर ने दो दिन में ही बॉक्स ऑफिस पर तूफान ला दिया, रणवीर सिंह की फिल्म की 50 Cr क्लब में एंट्री, बनाया ये रिकॉर्ड
क्रिकेट
दक्षिण अफ्रीका से ODI सीरीज जीतने के बाद विराट कोहली का खास बयान, कहा- मैंने 2-3 साल...
दक्षिण अफ्रीका से ODI सीरीज जीतने के बाद विराट कोहली का खास बयान, कहा- मैंने 2-3 साल...
इंडिया
'ऐसा एक्शन होगा, जो मिसाल बनेगा और पूरा एविएशन सेक्टर...', राम मोहन नायडू की इंडिगो को चेतावनी
'ऐसा एक्शन होगा, जो मिसाल बनेगा और पूरा एविएशन सेक्टर...', राम मोहन नायडू की इंडिगो को चेतावनी
इंडिया
500KM की दूरी का 7500 रुपये... इंडिगो संकट के बीच सरकार का बड़ा फैसला, मनमाना किराया वसूली पर रोक
500KM की दूरी का ₹7500... इंडिगो संकट के बीच सरकार का बड़ा फैसला, मनमाना किराया वसूली पर रोक
जनरल नॉलेज
इस देश में रहने के लिए राजा देता है मुफ्त जमीन, पढ़ाई-बिजली से लेकर इलाज तक होता है फ्री
इस देश में रहने के लिए राजा देता है मुफ्त जमीन, पढ़ाई-बिजली से लेकर इलाज तक होता है फ्री
हेल्थ
क्या आप भी भूलने लगे हैं बातें? इन 8 आदतों से पाएं तेज दिमाग और मजबूत याददाश्त
क्या आप भी भूलने लगे हैं बातें? इन 8 आदतों से पाएं तेज दिमाग और मजबूत याददाश्त
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Paisa LIVE
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Embed widget