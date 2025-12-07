एंटी निकोटिन का काम करती है किचेन में रखी ये चीज, रोज जमकर सिगरेट पीने वाले जान लें ये बात

आजकल की तेज रफ्तार जिंदगी में तनाव, गुस्सा, अकेलापन या सिर्फ आदत, कई वजहों से लोग सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं. जबकि सिगरेट में मौजूद निकोटिन नाम का केमिकल कुछ पल के लिए दिमाग को आराम महसूस कराता है. यही सुकून धीरे-धीरे लत में बदल जाता है और फिर वही लत आगे चलकर फेफड़ों का कैंसर, मुंह का कैंसर, दिल की बीमारी, सांस की तकलीफ जैसी कई गंभीर समस्याएं पैदा कर देती है.लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर सही तरीका अपनाया जाए, तो यह लत पूरी तरह छोड़ी जा सकती है और आपकी रसोई में ही एक ऐसी चीज मौजूद है, जो एंटी-निकोटिन की तरह काम करती है और सिगरेट की तलब को तेजी से कम करती है. तो आइए जानते हैं कि किचन में रखी कौन सी चीज एंटी निकोटिन का काम करती है.

किचन में रखी कौन सी चीज एंटी निकोटिन का काम करती है

जब भी सिगरेट की इच्छा हो, बस एक चुटकी सौंफ और थोड़ा-सा मिश्री मुंह में रख लें. यह दो तरह से मदद करता है. इससे मुंह का टेस्ट बदल जाता है, जिससे तलब शांत होती है. दिमाग को हल्का-सा मीठा और ताजगी का एहसास मिलता है, जो निकोटिन जैसी बेचैनी को कम करता है. यह तरीका बेहद आसान है और किसी भी समय किया जा सकता है. कई लोगों ने बताया है कि जब भी उन्हें सिगरेट की इच्छा होती है, वे सौंफ-मिश्री चबाते हैं, जिससे मन शांत होता है और तलब कम होती है.

धीरे-धीरे सिगरेट की आदत छोड़ने के आसान उपाय

अगर तलब बहुत ज्यादा हो, तो डॉक्टर की सलाह से निकोटिन गम, पैच या लॉजेंस का यूज किया जा सकता है. ये धीरे-धीरे शरीर में निकोटिन की मात्रा कम करते हैं और लत से बाहर निकलने में काफी मददगार होते हैं. अकेले लत छोड़ने से कई बार मन टूट जाता है. लेकिन जब कोई अपना आपके साथ खड़ा हो आपका मोटिवेशन बढ़ता है, आप मजबूत महसूस करते हैं और कोशिशें सफल होने लगती हैं इसलिए सिगरेट की आदत छोड़ते समय किसी अच्छे दोस्त या परिवार का सपोर्ट लें. शराब पीने पर ज्यादातर लोगों को सिगरेट की इच्छा अचानक बढ़ जाती है. इसलिए शुरुआत में शराब, देर रात की पार्टी, या सिगरेट पीने वालों की संगत से थोड़ा दूर रहें.इससे वापस लत लगने का खतरा कम हो जाता है. जब सिगरेट पीने का मन करे, तो मुंह सौंफ और थोड़ी-सी मिश्री, हार्ड कैंडी, बादाम या अखरोट, शुगर-फ्री च्युइंग गम रख लें.

यह भी पढ़ें सर्दी होते ही बच्चों को देने लग जाते हैं स्टीम, जानें एक दिन में कितनी बार भाप दे सकते हैं आप?

Check out below Health Tools-

Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator