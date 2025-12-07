आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' ने रिलीज के साथ ही धमाल मचा दिया है. इस बिग बजट फिल्म ने दो दिनों में 50 करोड़ क्लब में एंट्री कर ली है. फिल्म को पॉजिटिव रिव्यूज मिले हैं. इसी हिसाब से फिल्म कमाई करती रही तो जल्द ही 100 करोड़ क्लब में एंट्री ले लेगी.

'धुरंधर' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

Sacnilk, की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने दूसरे दिन 31 करोड़ की कमाई की है. फिल्म की दूसरे दिन की कमाई के आंकड़े अभी ऑफिशियल नहीं आए हैं. पर अगर फिल्म दूसरे दिन 31 करोड़ कमाती है तो फिल्म का टोटल कलेक्शन 58 करोड़ हो गया है.

संजय दत्त की 6th हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म

धुरंधर ने पहले दिन 27 करोड़ कमाए थे. इसी के साथ ये फिल्म संजय दत्त के करियर की 6th हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन गई है. धुरंधर ने संजय दत्त की बागी 4 (53.38 करोड़), डबल धमाल (44.1 करोड़), ऑल द बेस्ट (41.41 करोड़), शमशेरा (39.94 करोड़)को पीछे छोड़ दिया है.

इसी के साथ धुरंधर ने रणवीर सिंह की सर्कस का लाइफटाइम कलेक्शन पीछे छोड़ दिया है. 2022 में आई सर्कस ने 35.80 करोड़ की कमाई की थी. धुरंधर सर्कस से बहुत आगे निकल गई है.

धुरंधर के बारे में

फिल्म धुरंधर की बात करें तो ये फिल्म पाकिस्तान के बैकड्रॉप पर है, जहां रणवीर सिंह इंडियन स्पाई हैं. सच्ची घटनाओं पर आधारित इस फिल्म को आदित्य धर ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर माधवन और सारा अर्जुन जैसे स्टार्स हैं. राकेश बेदी भी फिल्म में अहम रोल में हैं. वहीं आयशा खान और क्रिस्टल डिसूजा भी फिल्म हैं. उनका फिल्म में आइटम सॉन्ग है.

फिल्म को लेकर काफी चर्चा है. फिल्म को पॉजिटिव रिव्यूज मिले हैं. बता दें कि आदित्य धर को उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है. उरी में विक्की कौशल लीड रोल में थे. फिल्म ने रिकॉर्ड ब्रेक कलेक्शन किया था. इसके अलावा उन्होंने फिल्म आर्टिकल 370 को प्रोड्यूस किया था. इस फिल्म में आदितय धर की पत्नी और एक्ट्रेस यामी गौतम नजर आई थीं.