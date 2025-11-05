भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने बुधवार शाम को साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम का एलान किया. शुभमन गिल की कप्तानी में ऋषभ पंत की बतौर उपकप्तान टीम में वापसी हुई, आकाश दीप को भी शामिल किया गया लेकिन एक बार फिर तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की अनदेखी हुई. सबकी नजरें पंत के साथ उनपर ही टिकी थी. रणजी ट्रॉफी में शमी को सिलेक्टर आरपी सिंह के साथ देखा गया था, जिसके बाद उनपर चर्चा तेज हो गई थी.

पिछली बार मोहम्मद शमी को बाहर किए जाने का कारण फिटनेस बताया गया था. शमी अभी बंगाल टीम के लिए रणजी ट्रॉफी में खेल रहे हैं, जहां उन्होंने उत्तराखंड के खिलाफ 7 और गुजरात के खिलाफ 8 विकेट लिए थे. 2 मैचों में 15 विकेट लेने के बाद लग रहा था कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शमी शामिल किए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.

सोशल मीडिया पर गंभीर-अगरकर की आलोचना

एक फैन ने सोशल मीडिया पर लिखा, "ये मैनेजमेंट बड़ी उम्र वाले प्लेयर्स को नजरअंदाज कर रहा है. हमारे सामने इसके उदाहरण हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली, अश्विन और अब शमी." एक अन्य फैन ने लिखा, "दक्षिण अफ्रीका टेस्ट के लिए भारतीय टीम में मोहम्मद शमी के लिए जगह नहीं! मोहम्मद शमी जैसा बनना मुश्किल है, वह इससे बेहतर के हकदार हैं."

एक फैन ने लिखा, "मोहम्मद शमी टीम में क्यों नहीं हैं? क्या रणजी ट्रॉफी और अन्य प्रतियोगिताओं में कड़ी मेहनत के बाद भी उनकी फिटनेस चिंता का विषय है? क्या यह शमी का भारत के लिए खेलने का अंत हो सकता है."

Why is @MdShami11 not in the squad?



Is his fitness still a concern even after his hard work in the Ranji Trophy and other competitions?



Could this be the end of Mohammed Shami's time playing for India?#MohammedShami #TeamIndia pic.twitter.com/z2nI0ipjhL — Rohit Sharma Fan (@hitmanfanfollow) November 5, 2025

No Mohammed Shami for South Africa Tests! 🤯



He’s played all three Ranji Trophy games for Bengal this season, picking 15 wickets at 15.53, SR 37.2#Shami #INDvSA — Vishwa Prakash Yadav (@vishwaprakash09) November 5, 2025

साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत का टेस्ट स्क्वाड

शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर, उपकप्तान), यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जड़ेजा, वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, आकाश दीप.