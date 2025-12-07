हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीयुवाओं की पहली पसंद बनी ये 5 जॉब्स, अमेरिका में हो रही सबसे तेजी से ग्रोथ; जानें पूरी रिपोर्ट

युवाओं की पहली पसंद बनी ये 5 जॉब्स, अमेरिका में हो रही सबसे तेजी से ग्रोथ; जानें पूरी रिपोर्ट

अगर आप अमेरिका में पढ़ाई या नौकरी का प्लान बना रहे हैं, तो अब करियर चुनने का तरीका काफी बदल चुका है जानें 5 प्रोफेशन जो आपके करियर को नई उड़ान दे सकते हैं...

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 07 Dec 2025 08:04 AM (IST)
Preferred Sources

अमेरिका की सरकारी एजेंसी BLS ने 2024–34 तक की जॉब रिपोर्ट जारी की है इसमें ऐसे 5 प्रोफेशन बताए गए हैं जिनकी मांग सबसे ज्यादा बढ़ेगी खास बात यह है कि इनमें डॉक्टर या पारंपरिक इंजीनियरिंग प्रोफेशन शामिल नहीं हैं.

पहले लोग डॉक्टर, इंजीनियर या मैनेजमेंट जैसे पारंपरिक प्रोफेशन को ही मुख्य करियर समझते थे, लेकिन अब यह सोच तेजी से बदल रही है अमेरिका की Bureau of Labor Statistics (BLS) ने नई रिपोर्ट में बताया है कि आने वाले 10 सालों में जिन नौकरियों की सबसे ज्यादा मांग होगी वे ज़्यादातर ग्रीन एनर्जी, डेटा, हेल्थकेयर और टेक सेक्टर से जुड़ी होंगी इनमें कम बजट वाले कोर्स करके भी अच्छी सैलरी वाली जॉब मिल सकती है.

क्यों खास है ये रिपोर्ट?

अमेरिका में जॉब मार्केट तेजी से बदल रहा है नई टेक्नोलॉजी और क्लीन एनर्जी की वजह से नए करियर बन रहे हैं कई नौकरियों में 4 साल की डिग्री भी ज़रूरी नहीं है सिर्फ स्किल या सर्टिफिकेशन से काम चल जाता है यह नौकरियां भारतीय युवाओं के लिए इसलिए खास हैं क्योंकि इन सेक्टर्स में स्किल-बेस्ड काम ज्यादा होता है और लंबी डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती है पवन ऊर्जा, सोलर, डेटा साइंस और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में दुनियाभर में प्रोफेशनल्स की कमी है, इसलिए भारतीय स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए मौके बहुत बढ़ गए हैं कम बजट वाले सर्टिफिकेट कोर्स, ऑनलाइन ट्रेनिंग, डिप्लोमा या 1–2 साल के प्रोग्राम करके भी आसानी से इन जॉब्स के लिए अप्लाई किया जा सकता है सबसे बड़ी बात इन नौकरियों में शुरुआती सैलरी भी अच्छी होती है और अमेरिका जैसी बड़ी इकॉनमी में करियर बढ़ाने के अवसर लगातार मिलते रहते हैं.

पवन टरबाइन सेवा तकनीशियन

अमेरिका में सबसे तेजी से बढ़ने वाली नौकरियों में पवन ऊर्जा टरबाइन टेक्नीशियन सबसे ऊपर है इस काम में बड़े-बड़े पवन टरबाइनों की जांच, मरम्मत और रोज़ाना मेंटेनेंस शामिल होता है सालाना लगभग 60,000 डॉलर की कमाई और करीब 50% की ग्रोथ इस जॉब को शानदार बनाती है अमेरिका में रिन्यूएबल एनर्जी तेजी से बढ़ रही है, इसलिए इसकी डिमांड लगातार बढ़ रही है इसके लिए 1–2 साल की टेक्निकल ट्रेनिंग या सर्टिफिकेट कोर्स काफी होता है.

 सोलर पैनल इंस्टॉलर / सौर ऊर्जा इंस्टॉलर

सोलर एनर्जी की मांग बढ़ने से सोलर पैनल इंस्टॉलर की नौकरी भी जोर पकड़ रही है इसमें घरों और बड़ी बिल्डिंग्स में सोलर पैनल लगाना और उनका मेंटेनेंस करना पड़ता है इस जॉब की ग्रोथ 40% से भी ज्यादा है और सालाना करीब 50,000 डॉलर तक की सैलरी मिल जाती है क्योंकि अमेरिका के अधिकतर राज्य क्लीन-एनर्जी की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए इसकी जरूरत लगातार बढ़ रही है इसके लिए सोलर इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट और बेसिक टेक्निकल ट्रेनिंग काफी होती है.

 नर्सिंग विशेषज्ञ

हेल्थकेयर अमेरिका का सबसे बड़ा सेक्टर है और इसमें Nurse Practitioner की काफी मांग है ये मरीजों की जांच, इलाज और दवाइयां लिखने जैसे अहम काम करते हैं इसकी ग्रोथ लगभग 40% है और सैलरी 1,20,000 डॉलर से भी ऊपर चली जाती है बुजुर्गों की बढ़ती आबादी और डॉक्टरों की कमी की वजह से NP की जरूरत और ज्यादा बढ़ गई है इसके लिए BSN के बाद MSN या NP स्पेशलाइजेशन करना होता है.

डेटा वैज्ञानिक

आज हर कंपनी के लिए डेटा सबसे बड़ा हथियार बन गया है इसी वजह से डेटा साइंटिस्ट की मांग तेजी से बढ़ रही है ये लोग डेटा एनालिसिस, AI-ML मॉडल और कंपनी के बिजनेस सॉल्यूशन्स पर काम करते हैं इसकी ग्रोथ करीब 34% है और सैलरी 1,00,000 डॉलर से ऊपर मिलती है AI और बिग-डेटा पर बढ़ती निर्भरता इसकी नौकरी को और भी मजबूत बनाती है इसके लिए B.Tech, CS, Data Science डिग्री या ऑनलाइन प्रमाणपत्र काफी मददगार होते हैं.

सूचना सुरक्षा विश्लेषक / साइबर सुरक्षा विश्लेषक

ऑनलाइन फ्रॉड और डेटा चोरी बढ़ने की वजह से साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की मांग बहुत तेजी से बढ़ी है इनका काम कंपनियों के नेटवर्क को सुरक्षित रखना, साइबर अटैक रोकना और सुरक्षा से जुड़ी कमियों की पहचान करना होता है करीब 29% की ग्रोथ और लगभग 1,10,000 डॉलर की सैलरी वाली ये नौकरी फ्यूचर में और भी बढ़ने वाली है इसके लिए Cyber Security डिग्री, Ethical Hacking, CEH और CompTIA Security+ जैसे कोर्स काफी उपयोगी हैं.

यह भी पढ़ें: ​सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में निकली वैकेंसी, सैलरी जानकार उड़ जाएंगे होश

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read
Published at : 07 Dec 2025 08:04 AM (IST)
Tags :
Education JOB BLS Report Fastest Growing Careers
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Goa Nightclub Fire: गोवा के नाइट क्लब में भीषण हादसा, सिलेंडर ब्लास्ट से 23 लोगों की मौत, CM प्रमोद सावंत ने दिए जांच के आदेश
गोवा के नाइट क्लब में भीषण हादसा, सिलेंडर ब्लास्ट से 23 लोगों की मौत, मुख्यमंत्री सावंत ने दिए जांच के आदेश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बाबर के नाम से कोई मस्जिद नहीं बननी चाहिए', बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी का बयान
'बाबर के नाम से कोई मस्जिद नहीं बननी चाहिए', बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी का बयान
बॉलीवुड
Dhurandhar BO Day 2: धुरंधर ने दो दिन में ही बॉक्स ऑफिस पर तूफान ला दिया, रणवीर सिंह की फिल्म की 50 Cr क्लब में एंट्री, बनाया ये रिकॉर्ड
धुरंधर ने दो दिन में ही बॉक्स ऑफिस पर तूफान ला दिया, रणवीर सिंह की फिल्म की 50 Cr क्लब में एंट्री, बनाया ये रिकॉर्ड
क्रिकेट
दक्षिण अफ्रीका से ODI सीरीज जीतने के बाद विराट कोहली का खास बयान, कहा- मैंने 2-3 साल...
दक्षिण अफ्रीका से ODI सीरीज जीतने के बाद विराट कोहली का खास बयान, कहा- मैंने 2-3 साल...
Advertisement

वीडियोज

Renuka Chowdhury: डॉग विवाद पर रेणुका चौधरी ने दिया सीधा और सख्त जवाब | Charcha With Chitra
पति के अफेयर की प्राण घातक बीवी ! | Sansani | Crime News
Babri Masjid: 6 दिसंबर...बाबरी मस्जिद को लेकर नया बवंडर! | TMC | Indigo Flight | Indigo Crisis
Putin India Visit: Vladimir Putin ने India दौरे पर वो पा लिया… जो 4 साल में खोया था |ABPLIVE
IndiGo flight Cancelled: यात्रियों के टिकट कैंसिल करने के पीछे बड़ी साजिश? | Janhit With Chitra
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Goa Nightclub Fire: गोवा के नाइट क्लब में भीषण हादसा, सिलेंडर ब्लास्ट से 23 लोगों की मौत, CM प्रमोद सावंत ने दिए जांच के आदेश
गोवा के नाइट क्लब में भीषण हादसा, सिलेंडर ब्लास्ट से 23 लोगों की मौत, मुख्यमंत्री सावंत ने दिए जांच के आदेश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बाबर के नाम से कोई मस्जिद नहीं बननी चाहिए', बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी का बयान
'बाबर के नाम से कोई मस्जिद नहीं बननी चाहिए', बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी का बयान
बॉलीवुड
Dhurandhar BO Day 2: धुरंधर ने दो दिन में ही बॉक्स ऑफिस पर तूफान ला दिया, रणवीर सिंह की फिल्म की 50 Cr क्लब में एंट्री, बनाया ये रिकॉर्ड
धुरंधर ने दो दिन में ही बॉक्स ऑफिस पर तूफान ला दिया, रणवीर सिंह की फिल्म की 50 Cr क्लब में एंट्री, बनाया ये रिकॉर्ड
क्रिकेट
दक्षिण अफ्रीका से ODI सीरीज जीतने के बाद विराट कोहली का खास बयान, कहा- मैंने 2-3 साल...
दक्षिण अफ्रीका से ODI सीरीज जीतने के बाद विराट कोहली का खास बयान, कहा- मैंने 2-3 साल...
इंडिया
'ऐसा एक्शन होगा, जो मिसाल बनेगा और पूरा एविएशन सेक्टर...', राम मोहन नायडू की इंडिगो को चेतावनी
'ऐसा एक्शन होगा, जो मिसाल बनेगा और पूरा एविएशन सेक्टर...', राम मोहन नायडू की इंडिगो को चेतावनी
इंडिया
500KM की दूरी का 7500 रुपये... इंडिगो संकट के बीच सरकार का बड़ा फैसला, मनमाना किराया वसूली पर रोक
500KM की दूरी का ₹7500... इंडिगो संकट के बीच सरकार का बड़ा फैसला, मनमाना किराया वसूली पर रोक
जनरल नॉलेज
इस देश में रहने के लिए राजा देता है मुफ्त जमीन, पढ़ाई-बिजली से लेकर इलाज तक होता है फ्री
इस देश में रहने के लिए राजा देता है मुफ्त जमीन, पढ़ाई-बिजली से लेकर इलाज तक होता है फ्री
हेल्थ
क्या आप भी भूलने लगे हैं बातें? इन 8 आदतों से पाएं तेज दिमाग और मजबूत याददाश्त
क्या आप भी भूलने लगे हैं बातें? इन 8 आदतों से पाएं तेज दिमाग और मजबूत याददाश्त
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Paisa LIVE
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Embed widget