युवाओं की पहली पसंद बनी ये 5 जॉब्स, अमेरिका में हो रही सबसे तेजी से ग्रोथ; जानें पूरी रिपोर्ट

अमेरिका की सरकारी एजेंसी BLS ने 2024–34 तक की जॉब रिपोर्ट जारी की है इसमें ऐसे 5 प्रोफेशन बताए गए हैं जिनकी मांग सबसे ज्यादा बढ़ेगी खास बात यह है कि इनमें डॉक्टर या पारंपरिक इंजीनियरिंग प्रोफेशन शामिल नहीं हैं.



पहले लोग डॉक्टर, इंजीनियर या मैनेजमेंट जैसे पारंपरिक प्रोफेशन को ही मुख्य करियर समझते थे, लेकिन अब यह सोच तेजी से बदल रही है अमेरिका की Bureau of Labor Statistics (BLS) ने नई रिपोर्ट में बताया है कि आने वाले 10 सालों में जिन नौकरियों की सबसे ज्यादा मांग होगी वे ज़्यादातर ग्रीन एनर्जी, डेटा, हेल्थकेयर और टेक सेक्टर से जुड़ी होंगी इनमें कम बजट वाले कोर्स करके भी अच्छी सैलरी वाली जॉब मिल सकती है.

क्यों खास है ये रिपोर्ट?

अमेरिका में जॉब मार्केट तेजी से बदल रहा है नई टेक्नोलॉजी और क्लीन एनर्जी की वजह से नए करियर बन रहे हैं कई नौकरियों में 4 साल की डिग्री भी ज़रूरी नहीं है सिर्फ स्किल या सर्टिफिकेशन से काम चल जाता है यह नौकरियां भारतीय युवाओं के लिए इसलिए खास हैं क्योंकि इन सेक्टर्स में स्किल-बेस्ड काम ज्यादा होता है और लंबी डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती है पवन ऊर्जा, सोलर, डेटा साइंस और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में दुनियाभर में प्रोफेशनल्स की कमी है, इसलिए भारतीय स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए मौके बहुत बढ़ गए हैं कम बजट वाले सर्टिफिकेट कोर्स, ऑनलाइन ट्रेनिंग, डिप्लोमा या 1–2 साल के प्रोग्राम करके भी आसानी से इन जॉब्स के लिए अप्लाई किया जा सकता है सबसे बड़ी बात इन नौकरियों में शुरुआती सैलरी भी अच्छी होती है और अमेरिका जैसी बड़ी इकॉनमी में करियर बढ़ाने के अवसर लगातार मिलते रहते हैं.

पवन टरबाइन सेवा तकनीशियन

अमेरिका में सबसे तेजी से बढ़ने वाली नौकरियों में पवन ऊर्जा टरबाइन टेक्नीशियन सबसे ऊपर है इस काम में बड़े-बड़े पवन टरबाइनों की जांच, मरम्मत और रोज़ाना मेंटेनेंस शामिल होता है सालाना लगभग 60,000 डॉलर की कमाई और करीब 50% की ग्रोथ इस जॉब को शानदार बनाती है अमेरिका में रिन्यूएबल एनर्जी तेजी से बढ़ रही है, इसलिए इसकी डिमांड लगातार बढ़ रही है इसके लिए 1–2 साल की टेक्निकल ट्रेनिंग या सर्टिफिकेट कोर्स काफी होता है.

सोलर पैनल इंस्टॉलर / सौर ऊर्जा इंस्टॉलर

सोलर एनर्जी की मांग बढ़ने से सोलर पैनल इंस्टॉलर की नौकरी भी जोर पकड़ रही है इसमें घरों और बड़ी बिल्डिंग्स में सोलर पैनल लगाना और उनका मेंटेनेंस करना पड़ता है इस जॉब की ग्रोथ 40% से भी ज्यादा है और सालाना करीब 50,000 डॉलर तक की सैलरी मिल जाती है क्योंकि अमेरिका के अधिकतर राज्य क्लीन-एनर्जी की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए इसकी जरूरत लगातार बढ़ रही है इसके लिए सोलर इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट और बेसिक टेक्निकल ट्रेनिंग काफी होती है.

नर्सिंग विशेषज्ञ

हेल्थकेयर अमेरिका का सबसे बड़ा सेक्टर है और इसमें Nurse Practitioner की काफी मांग है ये मरीजों की जांच, इलाज और दवाइयां लिखने जैसे अहम काम करते हैं इसकी ग्रोथ लगभग 40% है और सैलरी 1,20,000 डॉलर से भी ऊपर चली जाती है बुजुर्गों की बढ़ती आबादी और डॉक्टरों की कमी की वजह से NP की जरूरत और ज्यादा बढ़ गई है इसके लिए BSN के बाद MSN या NP स्पेशलाइजेशन करना होता है.

डेटा वैज्ञानिक

आज हर कंपनी के लिए डेटा सबसे बड़ा हथियार बन गया है इसी वजह से डेटा साइंटिस्ट की मांग तेजी से बढ़ रही है ये लोग डेटा एनालिसिस, AI-ML मॉडल और कंपनी के बिजनेस सॉल्यूशन्स पर काम करते हैं इसकी ग्रोथ करीब 34% है और सैलरी 1,00,000 डॉलर से ऊपर मिलती है AI और बिग-डेटा पर बढ़ती निर्भरता इसकी नौकरी को और भी मजबूत बनाती है इसके लिए B.Tech, CS, Data Science डिग्री या ऑनलाइन प्रमाणपत्र काफी मददगार होते हैं.

सूचना सुरक्षा विश्लेषक / साइबर सुरक्षा विश्लेषक

ऑनलाइन फ्रॉड और डेटा चोरी बढ़ने की वजह से साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की मांग बहुत तेजी से बढ़ी है इनका काम कंपनियों के नेटवर्क को सुरक्षित रखना, साइबर अटैक रोकना और सुरक्षा से जुड़ी कमियों की पहचान करना होता है करीब 29% की ग्रोथ और लगभग 1,10,000 डॉलर की सैलरी वाली ये नौकरी फ्यूचर में और भी बढ़ने वाली है इसके लिए Cyber Security डिग्री, Ethical Hacking, CEH और CompTIA Security+ जैसे कोर्स काफी उपयोगी हैं.



