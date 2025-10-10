हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सिर्फ 2 विकेट और 318 रन, दिल्ली में टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को धोया, डबल सेंचुरी के करीब यशस्वी; ऐसा रहा पहला दिन

सिर्फ 2 विकेट और 318 रन, दिल्ली में टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को धोया, डबल सेंचुरी के करीब यशस्वी; ऐसा रहा पहला दिन

IND vs WI Highlights and Scorecard: दूसरे टेस्ट मैच में पहले दिन स्टंप्स तक भारत ने 2 विकेट के नुकसान पर 318 रन बना लिए हैं. यशस्वी जायसवाल 173 रन बनाकर खेल रहे हैं.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 10 Oct 2025 05:05 PM (IST)
दूसरे टेस्ट मैच में पहले दिन स्टंप्स तक भारत ने 2 विकेट के नुकसान पर 318 रन बना लिए हैं. दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में टीम इंडिया ने पहले बैटिंग चुनी थी. पहले दिन के हीरो यशस्वी जायसवाल रहे, जिन्होंने अपने टेस्ट करियर में कुल पांचवीं बार 150 रनों का आंकड़ा पार किया. स्टंप्स तक उन्होंने 173 रन बना लिए हैं. वहीं कप्तान शुभमन गिल अभी 20 रन बनाकर खेल रहे हैं.

अहमदाबाद टेस्ट के शतकवीर केएल राहुल इस बार कमाल नहीं कर पाए. राहुल 38 रन बनाकर आउट हुए. उसके बाद यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन ने वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को खूब थकाया. उनके बीच 193 रनों की पार्टनरशिप हुई. सुदर्शन ने 87 रन बनाए, जो अभी तक 5 मैचों के टेस्ट करियर में उनका सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर है.

टीम इंडिया ने दूसरा विकेट 251 के स्कोर पर गंवाया. जोमेल वारिकन की कई डिग्री घूमी गेंद के आगे सुदर्शन पूरी तरह चकमा खा गए थे. उसके बाद पहले दिन स्टंप्स तक जायसवाल और गिल 67 रनों की साझेदारी कर चुके हैं.

जायसवाल का बड़ा कारनामा

यशस्वी जायसवाल अपने टेस्ट करियर की 48वीं पारी में बैटिंग कर रहे हैं. इस छोटे से करियर में उन्होंने पांच बार किसी पारी में 150 रनों का आंकड़ा पार कर लिया है. अगर दूसरे दिन वो दोहरा शतक लगा पाते हैं, तो यह उनके रेड-बॉल करियर की तीसरी डबल सेंचुरी होगी. यह दूसरी बार है जब जायसवाल ने किसी टेस्ट मैच में पहले ही दिन 150 रनों का आंकड़ा छू लिया हो. इससे पहले उन्होंने 2024 में इंग्लैंड के खिलाफ वाइजैग टेस्ट में पहले दिन 179 रन बनाए थे. वेस्टइंडीज के गेंदबाज पूरे दिन संघर्ष करते रहे. दोनों विकेट जोमेल वारिकन ने झटके.

पहले दिन के तीनों सेशन की बात करें तो टीम इंडिया ने पहले सेशन में सिर्फ केएल राहुल का विकेट गंवाया और 94 रन बनाए. दूसरे सेशन में भारतीय टीम ने कोई विकेट नहीं गंवाया और कुल 126 रन बनाए. वहीं दिन के अंतिम सेशन में 98 रन बने, लेकिन भारत ने साई सुदर्शन का विकेट गंवाया.

नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 10 Oct 2025 04:51 PM (IST)
Ind Vs Wi 2nd Test India Vs West Indies YASHASVI JAISWAL IND Vs WI Live
