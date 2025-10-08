शुभमन गिल की कप्तानी में टीम इंडिया अपनी पहली टेस्ट जीतने के करीब है. भारत बनाम वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज का दूसरा और आखिरी मैच शुक्रवार, 10 अक्टूबर से दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. टीम इंडिया सीरीज में 1-0 से आगे हैं, अब अगर दूसरा टेस्ट ड्रा भी हुआ तो भारतीय टीम सीरीज जीत जाएगी. हालांकि पिछले रिकार्ड्स देखें तो इस स्टेडियम में कुल 7 बार दोनों टीमें टेस्ट में आमने सामने हुई हैं, लेकिन भारत से ज्यादा वेस्टइंडीज ने मैच जीते हैं.

शुभमन गिल की कप्तानी ने टीम इंडिया ने इंग्लैंड में अपनी पहली टेस्ट सीरीज खेली थी, जो 2-2 से बराबर पर समाप्त हुई थी. गिल एंड टीम ने वेस्टइंडीज को पहले टेस्ट में बुरी तरह हराया. पहली पारी में वेस्टइंडीज को 162 पर ऑलआउट करने के बाद भारत ने 448/5 पर अपनी पारी घोषित की थी. केएल राहुल (100), ध्रुव जुरेल (125) और रवींद्र जडेजा (104) ने शतक जड़े थे. दूसरी पारी में वेस्टइंडीज को 146 पर समेटने केबाद टीम इंडिया ने पारी और 140 रन से मैच जीता था.

अरुण जेटली स्टेडियम में भारत बनाम वेस्टइंडीज रिकॉर्ड

कुल मैच: 7

भारत ने जीते: 1

वेस्टइंडीज ने जीते: 2

ड्रा: 4

दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में पहला टेस्ट मैच नवंबर, 1948 को खेला गया था. ये मैच भारत और वेस्टइंडीज के बीच ही था, जो ड्रा पर समाप्त हुआ था. इसके बाद इस स्टेडियम में दोनों के बीच दूसरा टेस्ट फरवरी 1959 को हुआ, वो भी बेनतीजा रहा.

दिल्ली में दोनों के बीच तीसरा टेस्ट दिसंबर, 1974 को हुआ, जिसमें वेस्टइंडीज ने भारत को पारी और 17 रनों से हराया. इसके बाद दोनों के बीच यहां दो टेस्ट (1979, 1983) ड्रा पर समाप्त हुए. वेस्टइंडीज ने अरुण जेटली स्टेडियम में भारत को दूसरी बार नवंबर, 1987 को हराया. इस टेस्ट में वेस्टइंडीज ने 5 विकेट से जीत दर्ज की थी.

दिल्ली में आखिरी बार दोनों टीम नवंबर, 2011 में आमने सामने हुई थी, तब भारतीय क्रिकेट टीम ने पहली बार अरुण जेटली स्टेडियम में वेस्टइंडीज को हराया था. वो मैच भारत ने 5 विकेट से जीता था. उस मैच में गौतम गंभीर भी खेल रहे थे, जो अभी भारतीय टीम के कोच हैं.

कहां देखें भारत बनाम वेस्टइंडीज दूसरा टेस्ट लाइव?

भारत बनाम वेस्टइंडीज दूसरा टेस्ट 10 से 14 अक्टूबर के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. मैच सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा. मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर खेला जाएगा. लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर होगी.