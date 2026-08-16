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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट2027 वनडे वर्ल्ड कप का महात्मा गांधी से क्या है कनेक्शन?

2027 वनडे वर्ल्ड कप का महात्मा गांधी से क्या है कनेक्शन?

Mahatma Gandhi ODI World Cup 2027: ICC 2027 वनडे वर्ल्ड कप के शुरू होने की तारीख बदलने की तैयारी में है, लेकिन इसका महात्मा गांधी से क्या कनेक्शन है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 16 Aug 2026 11:26 AM (IST)
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2027 में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप को यादगार और ऐतिहासिक बनाने के भरसक प्रयास हो रहे हैं. अब महात्मा गांधी से विश्व कप टूर्नामेंट को जोड़ दिया गया है. अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने पहले 8 अक्टूबर से टूर्नामेंट शुरू करने का प्लान बनाया था, लेकिन अब इसकी तारीख बदली जा सकती है. बताते चलें कि इस बार क्रिकेट का वर्ल्ड कप 50 दिन तक चल सकता है. इससे पहले कभी भी कोई वर्ल्ड कप इवेंट इतने दिनों तक नहीं खेला गया है.

अगले साल वर्ल्ड कप की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की मेजबानी में खेला जाएगा. महात्मा गांधी का आखिर क्रिकेट वर्ल्ड कप से क्या लेना-देना, जिसके कारण उनकी वजह से वर्ल्ड कप के शुरू होने की तारीख 8 अक्टूबर से 2 अक्टूबर करने पर विचार किया जा रहा है.

क्या है महात्मा गांधी का कनेक्शन?

2027 वनडे वर्ल्ड कप को 2 अक्टूबर से शुरू करवाया जा सकता है. साल 1869 में 2 अक्टूबर के दिन महात्मा गांधी का जन्म हुआ था और ICC गांधी जयंती के मौके पर वर्ल्ड कप की शुरुआत करवाने पर विचार कर रहा है. मगर गांधी जी ने खुद पेशेवर तौर पर कभी क्रिकेट नहीं खेला, इस खेल से उनका दूर-दूर तक कोई नाता नहीं है. तो फिर क्यों उनके सम्मान में आईसीसी टूर्नामेंट की शुरुआत 2 अक्टूबर को करवाना चाहता है.

दरअसल महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका से गहरा नाता है, जो वर्ल्ड कप के तीन मेजबान देशों में से एक है. गांधी जी ने अपने जीवन काल के 21 वर्ष इसी देश में बिताए थे. इसलिए यह कोई चौंकाने वाली बात नहीं कि आईसीसी उनके जन्मदिवस के मौके पर वर्ल्ड कप शुरू करने पर विचार कर रहा है.

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50 दिन तक चलेगा टूर्नामेंट

फाइनल की तारीख में कोई बदलाव ना किए जाने की खबर है. फाइनल पहले की तरह 21 नवंबर को ही खेला जा सकता है. इसका मतलब विश्व कप टूर्नामेंट 50 दिन तक चल सकता है. इससे पहले सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला वनडे वर्ल्ड कप 2003 में हुआ था. वह टूर्नामेंट कुल 47 दिनों तक चला था.

आईसीसी ने कुछ दिन पहले ही घोषणा करके बताया था कि वर्ल्ड कप के मैच कुल 12 मैदानों पर खेले जाएंगे. इनमें से 8 मैदान दक्षिण अफ्रीका के हैं, 3 जिम्बाब्वे और वर्ल्ड कप के मैचों की मेजबानी के लिए नामीबिया के सिर्फ एक मैदान को हरी झंडी मिली है.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 16 Aug 2026 11:26 AM (IST)
Tags :
Mahatma Gandhi ODI World Cup 2027
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