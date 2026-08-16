WTC की टेबल में भारत से ऊपर बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया को तगड़ा नुकसान

बांग्लादेश ने पहला टेस्ट मैच 9 विकेट से जीतकर इतिहास रच दिया. यह पहली बार है जब उसने किसी टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर पर धूल चटाई है. यह मुकाबला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 चक्र का हिस्सा है, इसलिए इस हार से WTC पॉइंट्स टेबल में ऑस्ट्रेलिया को तगड़ा नुकसान हुआ है. हालांकि वह अब भी टेबल के टॉप पर विराजमान है.

ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी मात्र 198 रनों पर सिमट गई थी, जिसके जवाब में बांग्लादेश ने तंजीद हसन के ऐतिहासिक शतक की बदौलत 426 रन बना डाले थे. जब दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया को बहुत बड़ा स्कोर खड़ा करने की जरूरत थी, तब वह सिर्फ 284 रन ही बना सकी और चौथी पारी में बांग्लादेश को सिर्फ 57 रनों का लक्ष्य मिला. इस छोटे से लक्ष्य को बांग्लादेश ने आसानी से हासिल कर लिया.

WTC पॉइंट्स टेबल में बदलाव

बांग्लादेश की ऐतिहासिक जीत और ऑस्ट्रेलिया की हार के बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की टेबल में पोजीशन के लिहाज से कोई बदलाव नहीं हुआ है. ऑस्ट्रेलिया पहले की तरह पहले स्थान पर मौजूद है, जबकि बांग्लादेश ने चौथे स्थान पर अपनी स्थिति और मजबूत कर ली है. ऑस्ट्रेलिया का पॉइंट्स परसेंट (PCT) गिरकर 77.78 पर आ गया है, जबकि बांग्लादेश ने अपना पीसीटी बेहतर करते हुए 66.67 पर पहुंचा दिया है.

A look at the current #WTC27 standings after Bangladesh's stellar victory against Australia 👀



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इस सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया का पीसीटी 87 से भी अधिक था और वह फाइनल की सबसे बड़ी दावेदार नजर आ रही थी. मगर बांग्लादेश के खिलाफ हार ने उसे बड़ा झटका दिया है. याद दिला दें कि अगले साल ऑस्ट्रेलिया को 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए भारत आना है, ऐसे में घरेलू टेस्ट मैच में बांग्लादेश के हाथों हार उसके लिए चिंता का सबब बन सकती है.

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भारत 5वें नंबर पर

चूंकि बांग्लादेश की जीत के बाद टेबल में कोई बदलाव नहीं हुआ है. टीम इंडिया अभी श्रीलंका के खिलाफ गॉल में पहला टेस्ट मैच खेल रही है. टीम इंडिया इस मैच को जीत भी लेती है तो वह पांचवें स्थान पर ही बनी रहेगी, क्योंकि बांग्लादेश का पीसीटी उससे बहुत ज्यादा है. भारत अभी 48.15 पॉइंट्स परसेंट के साथ पांचवें स्थान पर है.

बताते चलें कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की टेबल में टॉप-2 में फिनिश करने वाली टीमों के बीच फाइनल खेला जाता है. फिलहाल अंक तालिका में ऑस्ट्रेलिया दक्षिण अफ्रीका पहले 2 स्थानों पर विराजमान हैं. इन्हीं 2 टीमों के बीच 2025 का फाइनल खेला गया था, जहां अफ्रीकी टीम ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी.

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