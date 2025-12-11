हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटभारत के खिलाफ सबसे ज्यादा 50 प्लस रन, क्विंटन डिकॉक ने दूसरे टी20 में रचा इतिहास; बनाया नया रिकॉर्ड

भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा 50 प्लस रन, क्विंटन डिकॉक ने दूसरे टी20 में रचा इतिहास; बनाया नया रिकॉर्ड

IND vs SA 2nd T20: दक्षिण अफ्रीका के विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक ने भारत के खिलाफ दूसरे टी20 में 26 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया. इसी के साथ उन्होंने टी20 में एक नया रिकॉर्ड अपने नाम किया.

By : शिवम | Updated at : 11 Dec 2025 08:26 PM (IST)
क्विंटन डिकॉक भारत के खिलाफ टी20 में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा 50 प्लस रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. 5वीं बार उन्होंने भारत के खिलाफ 50 से अधिक रन की पारी खेली, उनके आलावा निकोलस पूरन और जोस बटलर ऐसा कर चुके हैं. हालांकि डिकॉक ने उन दोनों से कम पारियों में ऐसा किया.

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरा टी20 महाराज यादविंद्र सिंह पीसीए स्टेडियम में खेला जा रहा है. भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. क्विंटन डिकॉक ने रेजा हेंड्रिक्स के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 38 रनों की साझेदारी की, इसके बाद उन्होंने एडन मार्क्रम के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 83 रनों की साझेदारी की. इस बीच उन्होंने अपना अर्धशतक जड़ा.

टी20 में भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा 50 प्लस रन

  • 5- निकोलस पूरन, वेस्टइंडीज (20वीं पारी में)
  • 5- जोस बटलर, इंग्लैंड (24वीं पारी में)
  • 5- क्विंटन डिकॉक, दक्षिण अफ्रीका (12वीं पारी में)

क्विंटन डिकॉक ने दूसरे टी20 में 90 रनों की शानदार पारी खेली, हालांकि वह अपने शतक से चूक गए. वरुण चक्रवर्ती द्वारा डाले गए 16वें ओवर की पहली गेंद पर कट करके डिकॉक एक रन लेने के लिए आगे निकल पड़े, लेकिन विकेट कीपर जितेश शर्मा ने तेजी से गेंद को पकड़कर स्टंप पर मार दी. डिकॉक ने 46 गेंदों में 7 छक्के और 5 चौकों की मदद से 90 रन बनाए.

1-0 से आगे है भारत

भारत के कटक में खेले गए पहले टी20 में शानदार जीत दर्ज की थी. भारत ने उस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 175 रन बनाए थे. शानदार गेंदबाजी के दम पर टीम इंडिया ने मेहमान टीम को 74 रनों पर ढेर कर दिया था. भारत ने 101 रनों से बड़ी जीत दर्ज करके 5 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई थी. आज दूसरा टी20 खेला जा रहा है.

भारत की प्लेइंग 11

अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेट कीपर), वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह.

दक्षिण अफ्रीका की प्लेइंग 11

क्विंटन डिकॉक, रेजा हेंड्रिक्स, एडन मार्क्रम (कप्तान), डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, डोनोवन फेरीरा, जॉर्ज लिंडे, मार्को यानसेन, लुथो सिपामला, लुंगी एनगिडी, ओटनील बार्टमैन.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 11 Dec 2025 08:15 PM (IST)
T20 Record IND Vs SA 2nd T20 India Vs South Africa 2nd T20 QUINTON DE KOCK IND VS SA
गोवा नाइट क्लब के मालिक लूथरा ब्रदर्स को झटका, दिल्ली की कोर्ट ने खारिज कर दी अग्रिम जमानत याचिका
नकली अंडों की बिक्री पर दिए जांच के आदेश, होगी सख्त कानूनी कार्रवाई
आसिम मुनीर के CDF बनते ही एक्शन! ISI के पूर्व चीफ का कोर्ट मार्शल, 14 साल की सजा का ऐलान; इमरान के करीबी थी फैज
T20 World Cup 2026 Tickets: सिर्फ 100 रुपये में टी20 वर्ल्ड कप 2026 का टिकट, कहां से और कैसे करें बुक? जानिए पूरी डिटेल
गोवा नाइट क्लब के मालिक लूथरा ब्रदर्स को झटका, दिल्ली की कोर्ट ने खारिज कर दी अग्रिम जमानत याचिका
नकली अंडों की बिक्री पर दिए जांच के आदेश, होगी सख्त कानूनी कार्रवाई
आसिम मुनीर के CDF बनते ही एक्शन! ISI के पूर्व चीफ का कोर्ट मार्शल, 14 साल की सजा का ऐलान; इमरान के करीबी थी फैज
T20 World Cup 2026 Tickets: सिर्फ 100 रुपये में टी20 वर्ल्ड कप 2026 का टिकट, कहां से और कैसे करें बुक? जानिए पूरी डिटेल
'कभी नहीं सोचा था धरम जी के लिए मुझे शोक सभा रखनी होगी', धर्मेंद्र को याद कर रो पड़ीं हेमा मालिनी
Indigo Flight Cancellation: इंडिगो का बड़ा ऐलान! जिनकी फ्लाइट रद्द हुई, उन्हें मिलेगा 10,000 रुपये का मुआवजा
राजधानी-शताब्दी और वंदे भारत में किसके ड्राइवर को सबसे ज्यादा मिलती है सैलरी? जानें अंतर
Year Ender 2025: स्पेस सेक्टर में देश ने इस साल हासिल की कई बड़ी उपलब्धियां, ISS पर पहुंचा पहला भारतीय
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
