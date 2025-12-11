क्विंटन डिकॉक भारत के खिलाफ टी20 में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा 50 प्लस रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. 5वीं बार उन्होंने भारत के खिलाफ 50 से अधिक रन की पारी खेली, उनके आलावा निकोलस पूरन और जोस बटलर ऐसा कर चुके हैं. हालांकि डिकॉक ने उन दोनों से कम पारियों में ऐसा किया.

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरा टी20 महाराज यादविंद्र सिंह पीसीए स्टेडियम में खेला जा रहा है. भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. क्विंटन डिकॉक ने रेजा हेंड्रिक्स के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 38 रनों की साझेदारी की, इसके बाद उन्होंने एडन मार्क्रम के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 83 रनों की साझेदारी की. इस बीच उन्होंने अपना अर्धशतक जड़ा.

टी20 में भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा 50 प्लस रन

5- निकोलस पूरन, वेस्टइंडीज (20वीं पारी में)

5- जोस बटलर, इंग्लैंड (24वीं पारी में)

5- क्विंटन डिकॉक, दक्षिण अफ्रीका (12वीं पारी में)

क्विंटन डिकॉक ने दूसरे टी20 में 90 रनों की शानदार पारी खेली, हालांकि वह अपने शतक से चूक गए. वरुण चक्रवर्ती द्वारा डाले गए 16वें ओवर की पहली गेंद पर कट करके डिकॉक एक रन लेने के लिए आगे निकल पड़े, लेकिन विकेट कीपर जितेश शर्मा ने तेजी से गेंद को पकड़कर स्टंप पर मार दी. डिकॉक ने 46 गेंदों में 7 छक्के और 5 चौकों की मदद से 90 रन बनाए.

1-0 से आगे है भारत

भारत के कटक में खेले गए पहले टी20 में शानदार जीत दर्ज की थी. भारत ने उस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 175 रन बनाए थे. शानदार गेंदबाजी के दम पर टीम इंडिया ने मेहमान टीम को 74 रनों पर ढेर कर दिया था. भारत ने 101 रनों से बड़ी जीत दर्ज करके 5 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई थी. आज दूसरा टी20 खेला जा रहा है.

भारत की प्लेइंग 11

अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेट कीपर), वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह.

दक्षिण अफ्रीका की प्लेइंग 11

क्विंटन डिकॉक, रेजा हेंड्रिक्स, एडन मार्क्रम (कप्तान), डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, डोनोवन फेरीरा, जॉर्ज लिंडे, मार्को यानसेन, लुथो सिपामला, लुंगी एनगिडी, ओटनील बार्टमैन.