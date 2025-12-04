IND vs SA: रायपुर में खेले गए इंडिया–साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया ने 358 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया. ऋतुराज गायकवाड़ और विराट कोहली के शतक ने जीत की पूरी उम्मीद जगा दी थी. भारतीय गेंदबाजी और फील्डिंग इतनी कमजोर साबित हुई कि मैच हाथ से निकल गया और सीरीज 1-1 से बराबर हो गई. इस हार की सबसे बड़ी वजह बने टीम के पांच खिलाड़ी, जिनका खराब प्रदर्शन मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ.

1. यशस्वी जायसवाल

युवा ओपनर यशस्वी जायसवाल इस मैच में सबसे बड़ी निराशा बने. बल्लेबाजी में वह शुरुआत नहीं दे पाए और जल्द आउट होकर लौट गए. इससे भी ज्यादा नुकसान फील्डिंग में हुआ, जब उन्होंने एडेन मार्करम का आसान कैच टपका दिया. मार्करम तभी सेट हो रहे थे, और बाद में उन्होंने शतक ठोककर मैच साउथ अफ्रीका की तरफ मोड़ दिया. यह कैच ड्रॉप भारत पर भारी पड़ गया.

2. वाशिंगटन सुंदर

सुंदर से टीम को ऑलराउंड प्रदर्शन की उम्मीद थी, लेकिन वह गेंद, बल्ले और फील्डिंग तीनों में फेल रहे. बल्लेबाजी में 1 रन, गेंदबाजी में सिर्फ 4 ओवर में 28 रन और कोई विकेट नहीं. इसके साथ-साथ उन्होंने टोनी डी जोरजी का अहम कैच भी छोड़ दिया. उनकी इस नाकामी ने मध्य ओवरों में भारत को बड़ा नुकसान पहुंचाया.

3. प्रसिद्ध कृष्णा

सबसे बड़ी समस्या तेज गेंदबाजी रही. प्रसिद्ध कृष्णा ने 8.2 ओवर में 85 रन लुटाकर भारतीय बॉलिंग की कमर तोड़ दी. उनकी गेंदों पर साउथ अफ्रीकी बल्लेबाजों ने जमकर रन बनाए और भारत दबाव नहीं बना सका. डेथ ओवर्स में उनकी दिशा और नियंत्रण दोनों बिगड़े रहे और मैच पूरी तरह हाथ से फिसल गया.

4. कुलदीप यादव

कुलदीप यादव ने भी निराश किया. भले ही उनका एक कैच ड्रॉप हुआ, लेकिन अपनी गेंदबाजी से वह विकेट नहीं निकाल सके. 10 ओवर में 78 रन देकर उन्होंने रन गति को कम करने का कोई मौका नहीं दिया. स्पिन विभाग से समर्थन न मिलने पर अफ्रीकी बल्लेबाजों ने आसानी से पार्टनरशिप बनाई.

5. रोहित शर्मा

रोहित शर्मा की पारी भारत की योजना की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी थी, लेकिन वह सिर्फ 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. पिच आसान थी, और टीम उनसे बड़ी पारी की उम्मीद कर रही थी. उनके जल्दी आउट होने से मध्यक्रम पर पहले ही प्रेशर बन गया.