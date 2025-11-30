Watch: विराट कोहली के शतक पर रोहित शर्मा का 'विवादित' सेलिब्रेशन, फैंस कर रहे ट्रोल; 'हिटमैन' ने दी गाली?
IND vs SA 1st ODI: विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में अपना 83वां अंतर्राष्ट्रीय शतक जड़ा. उनके शतक पर रोहित शर्मा के सेलिब्रेशन का वीडियो वायरल हो रहा है.
विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में शानदार शतक जड़ा. ये उनके करियर का 52वां वनडे और 83वां अंतर्राष्ट्रीय शतक है. उनके शतक का सबसे ज्यादा इंतजार मानों रोहित शर्मा कर रहे थे, क्योंकि जब कोहली 90 पर पहुंचे तभी से रोहित एक सीट पर बैठे हर गेंद पर रिएक्शन दे रहे थे. जब कोहली 98 और 99 पर थे और 1-2 रन नहीं ले पाए, तब भी रोहित के चेहरे पर अलग ही तरह की परेशानी दिख रही थी. कैमरा भी बार-बार उन्हीं पर जा रहा था, लेकिन जैसे ही कोहली ने अपना शतक पूरा किया तो रोहित ने खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाई. उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है, जिसमें कुछ फैंस उनके द्वारा कहे शब्दों पर भी गौर कर रहे हैं.
विराट कोहली के शतक के बाद स्टेडियम में बैठे हर शख्स खड़े होकर तालियां बजाई. रोहित शर्मा ने भी ऐसा किया, उनके चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी. सोशल मीडिया पर भी रोहित उनके रिएक्शन का वीडियो वायरल हो रहा है, हालांकि कुछ लोग उनके कहे शब्दों पर भी गौर कर रहे हैं.
Rohit Sharma reaction on Virat Kohli century. 😭pic.twitter.com/hmsllR1eYm— Selfless⁴⁵ (@SelflessCricket) November 30, 2025
What Virat Kohli said with his bat, Rohit Sharma said with his mouth... pic.twitter.com/15eprgKjgx— Ramesh Srivats (@rameshsrivats) November 30, 2025
Ben stokes remembered— KaUsHiK (@Baad_Shah__) November 30, 2025
विराट कोहली और रोहित शर्मा की लगातार दूसरी शतकीय साझेदारी
पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया का पहला विकेट 25 के स्कोर पर गिर गया था, यशस्वी जायसवाल 18 रन बनाकर आउट हुए थे. हालांकि रोहित शर्मा को भी 1 रन के स्कोर पर जीवनदान मिला था, टोनी डी जोरजी ने एक आसान सा कैच छोड़ दिया था. उसके बाद रोहित और विराट कोहली ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी शुरू कर दी. दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 136 रनों की साझेदारी की. रोहित शर्मा ने 51 गेंदों में 3 छक्के और 5 चौकों की मदद से 57 रन बनाए.
लगातार दूसरी बार विराट कोहली और रोहित शर्मा ने शतकीय साझेदारी की. इससे पहले दोनों आखिरी बार ऑस्ट्रेलिया में खेले थे, जहां तीसरे वनडे में दोनों ने शतकीय साझेदारी की थी. उस मैच में रोहित ने शतक और विराट कोहली ने अर्धशतक जड़ा था.
