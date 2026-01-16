रोहित शर्मा और विराट कोहली न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में कई बड़े रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं. भारत बनाम न्यूजीलैंड तीसरा वनडे रविवार, 18 जनवरी को इंदौर के होल्कर स्टेडियम में खेला जाएगा, जो सीरीज डिसाइडर भी होगा. अभी सीरीज 1-1 से बराबर है.

रोहित शर्मा पिछले दोनों वनडे में फ्लॉप रहे हैं, उनका बल्ला नहीं चला है. विराट कोहली ने पहले मैच में 93 रनों की शानदार पारी खेली, लेकिन राजकोट में खेले गए दूसरे वनडे में वह भी सस्ते में पवेलियन लौट गए. उम्मीद है इंदौर में रोहित एक बड़ी पारी खेलेंगे, क्योंकि इसी टीम के खिलाफ इसी ग्राउंड पर उन्होंने 2023 में शतक जड़ा था.

न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा रन

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड पिछले मैच में कोहली ने तोड़ा था, उन्होंने सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ा. कोहली के अब 1773 रन हो गए हैं. अब रोहित शर्मा के पास मौका है कि इस लिस्ट में वीरेंद्र सहवाग को पीछे छोड़े. रोहित को इसके लिए सिर्फ 35 रन बनाने हैं. लिस्ट में देखें न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय.

विराट कोहली- 1773

सचिन तेंदुलकर- 1750

सहवाग- 1157

रोहित शर्मा- 1123

वनडे में सबसे ज्यादा रन

रोहित शर्मा वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में जैक कैलिस को पीछे छोड़ सकते हैं. लिस्ट में 8वें नंबर पर मौजूद कैलिस के 11579 रन हैं, रोहित शर्मा के अभी 11566 रन हैं. कैलिस को पीछे छोड़ने के लिए रोहित को सिर्फ 14 रन ही बनाने हैं.

न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक

विराट कोहली वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ इस फॉर्मेट में उनके साथ वीरेंद्र सहवाग भी टॉप पर हैं. दोनों के 6-6 शतक हैं. इंदौर में अगर कोहली ने शतक लगाया तो वह इस टीम के खिलाफ वनडे में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले अकेले भारतीय होंगे.

रोहित शर्मा तोड़ सकते हैं अफरीदी का रिकॉर्ड

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड अभी पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी के नाम है, उन्होंने 50 छक्के लगाए हैं. रोहित शर्मा न्यूजीलैंड के खिलाफ 49 छक्के लगा चुके हैं. इंदौर के होल्कर स्टेडियम में अगर रोहित ने 2 छक्के लगाए तो वह अफरीदी का ये बड़ा रिकॉर्ड तोड़ देंगे.