एक सीरीज में बिना आउट हुए सबसे ज्यादा रन, जो रूट ने बनाया गजब का 'वर्ल्ड रिकॉर्ड'

भारत के खिलाफ वनडे सीरीज में जो रूट ने इतिहास रच दिया है. उन्होंने पूरी सीरीज में बिना कोई शतक लगाए 249 रन बना डाले. उससे भी गजब की बात यह रही कि पूरी सीरीज में रूट को कोई भारतीय गेंदबाज आउट नहीं कर पाया. इसी के साथ उन्होंने बिना आउट हुए एक वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड बना दिया है.

भारत और इंग्लैंड का तीसरा वनडे मैच लॉर्ड्स मैदान पर खेला गया. इस मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कोरबोर्ड पर 388 रन लगा दिए. यह वनडे क्रिकेट के इतिहास में लॉर्ड्स मैदान पर बना सबसे बड़ा स्कोर है. जो रूट 48 गेंद में 74 रन बनाकर नाबाद लौटे.

जो रूट ने रचा इतिहास

जो रूट ने भारत के खिलाफ वनडे सीरीज के तीन मैचों में कुल 249 रन बनाए. रूट ने किसी वनडे सीरीज में बिना अपना विकेट खोए सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है. इससे पहले यह रिकॉर्ड इंग्लैंड के ही जोस बटलर के नाम था, जिन्होंने साल 2022 में नीदरलैंड्स के खिलाफ सीरीज में बिना आउट हुए 248 रन बनाए थे.

भारत के खिलाफ मौजूदा सीरीज की बात करें तो जो रूट ने पहले मैच में 76 रन बनाए, दूसरे मुकाबले में 99 रन बनाकर नाबाद लौटे और इंग्लैंड को 4 विकेट से जीत दिलाई. अब तीसरे वनडे में उन्होंने 74 रन बनाए. रूट तीनों पारियों में आउट नहीं हुए.

इस सीरीज में जो रूट के स्कोर: 76*, 99*, 74*

एक वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन (बिना विकेट खोए)

249 रन - जो रूट (बनाम भारत)

248 रन - जोस बटलर (बनाम नीदरलैंड्स)

241 रन - रिकी पोंटिंग (बनाम न्यूजीलैंड)

जो रूट बहुत गजब की फॉर्म में चल रहे हैं. साल 2026 में सबसे ज्यादा वनडे रन बनाने के मामले में वो दूसरे स्थान पर हैं. रूट ने इस साल सभी 6 वनडे पारियों में 50+ स्कोर किया है. उन्होंने अब तक 6 वनडे पारियों में 248 के औसत से 496 रन बना लिए हैं.

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