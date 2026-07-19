एक वनडे मैच में सबसे ज्यादा रन देने वाले तीसरे गेंदबाज बने गुरनूर बराड़, लॉर्ड्स में हुई पिटाई

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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटएक वनडे मैच में सबसे ज्यादा रन देने वाले तीसरे गेंदबाज बने गुरनूर बराड़, लॉर्ड्स वनडे में खूब हुई पिटाई

एक वनडे मैच में सबसे ज्यादा रन देने वाले तीसरे गेंदबाज बने गुरनूर बराड़, लॉर्ड्स वनडे में खूब हुई पिटाई

Gurnoor Brar: भारतीय तेज गेंदबाज गुरनूर बराड़ एक वनडे में सबसे ज्यादा रन खर्च करने वाले तीसरे गेंदबाज बन गए. इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स वनडे में उनकी जमकर पिटाई हुई.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 19 Jul 2026 08:03 PM (IST)
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भारतीय तेज गेंदबाज गुरनूर बराड़ (Gurnoor Brar) लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में काफी महंगे साबित हुए. उन्होंने 10 ओवर में 9.70 की इकॉनमी से 97 रन खर्चे. इस दौरान उन्हें कोई विकेट भी नहीं मिला. इस आंकड़े के साथ गुरनूर भारत के लिए एक वनडे में सबसे ज्यादा रन लुटाने वाले तीसरे गेंदबाज बन गए. 

गौर करने वाली बात यह है कि गुरनूर लॉर्ड्स में अपने करियर का सिर्फ छठा वनडे खेल रहे हैं. करियर के शुरुआती चरण में ही वह काफी असहज नजर आए. भारत के दिग्गज तेज गेंदबाज जसप्रीत इंजरी के चलते मुकाबले में नहीं खेल रहे हैं. ऐसे में युवा गेंदबाजों पर ज्यादा दबाव आया, जो आंकड़ों से साफ नजर आया. 

बता दें कि भारत के लिए एक वनडे मुकाबले में सबसे ज्यादा रन लुटाने का अनचाहा रिकॉर्ड तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार के नाम पर दर्ज है. भुवी ने 2015 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम (मुंबई) में खेले गए मुकाबले में 10 ओवर में 106 रन खर्च किए थे. इस दौरान उन्हें 1 विकेट मिला था. 

लिस्ट में विनय कुमार दूसरे पायदान पर हैं. उन्होंने 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेंगलुरु में 9 ओवर में 1/102 रन दिए थे. भुवनेश्वर और विनय ने ही अब तक 100 या उससे ज्यादा रन खर्चे हैं. 

भारत के लिए एक वनडे सबसे ज्यादा रन खर्च करने वाले गेंदबाज 

  • 1/106 (10 ओवर) भुवनेश्वर कुमार बनाम दक्षिण अफ्रीका, वानखेड़े 2015
  • 1/102 (9 ओवर) विनय कुमार बनाम ऑस्ट्रेलिया, बेंगलुरु 2013
  • 0/97 (10 ओवर) गुरनूर बरार बनाम इंग्लैंड, लॉर्ड्स 2026
  • 1/92 (10 ओवर) भुवनेश्वर कुमार बनाम न्यूजीलैंड, कानपुर 2017

इंग्लैंड ने लॉर्ड्स पर बनाया सबसे बड़ा टोटल 

लॉर्ड्स में जारी तीसरे वनडे में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया. हैरी ब्रूक की कप्तानी वाली इंग्लिश टीम ने 50 ओवर में 3 विकेट पर 387 रन बनाए. यह लॉर्ड्स के मैदान पर वनडे क्रिकेट का सबसे बड़ा टोटल रहा. टीम के लिए बेन डकेट ने शानदार शतकीय पारी खेलते हुए 135 गेंदों में 18 चौके और 1 छक्के की मदद से 141 रन बनाए. डकेट लॉर्ड्स के मैदान पर वनडे का सबसे बड़ा निजी स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज बन गए. 

 

यह भी पढ़ें: लॉर्ड्स वनडे में बेन डकेट की ऐतिहासिक पारी, इंग्लैंड ने भारत को दिया 388 रनों का लक्ष्य, कौन जीतेगा सीरीज?

Published at : 19 Jul 2026 08:03 PM (IST)
Tags :
IND Vs ENG 3rd ODI Gurnoor Brar
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