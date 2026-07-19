लॉर्ड्स में बेन डकेट की ऐतिहासिक पारी, इंग्लैंड ने भारत को दिया 388 का लक्ष्य, कौन जीतेगा सीरीज?

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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटलॉर्ड्स वनडे में बेन डकेट की ऐतिहासिक पारी, इंग्लैंड ने भारत को दिया 388 रनों का लक्ष्य, कौन जीतेगा सीरीज?

लॉर्ड्स वनडे में बेन डकेट की ऐतिहासिक पारी, इंग्लैंड ने भारत को दिया 388 रनों का लक्ष्य, कौन जीतेगा सीरीज?

England vs India 3rd ODI: इंग्लैंड के लिए तीसरे वनडे में ओपनर बेन डकेट ने 141 रनों की पारी खेली. वनडे क्रिकेट के इतिहास में लॉर्ड्स के मैदान पर किसी भी बल्लेबाज का यह सबसे बड़ा स्कोर है.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 19 Jul 2026 07:42 PM (IST)
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लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर खेले जा रहे वनडे सीरीज के निर्णायक मुकाबले में इंग्लैंड ने इतिहास रच दिया है. इंग्लैंड के लिए ओपनर बेन डकेट ने कमाल किया. उन्होंने 141 रनों की ऐतिहासिक पारी खेलकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया. साथ ही इंग्लैंड ने भी लॉर्ड्स के मैदान पर वनडे क्रिकेट का सबसे बड़ा स्कोर बना डाला. इंग्लैंड ने 50 ओवर में 3 तीन विकेट पर 387 रन बनाए. अब सीरीज जीतने के लिए भारत के सामने 388 रनों का लक्ष्य है. 

बेन डकेट ने रचा इतिहास, खेली सबसे बड़ी पारी 

इंग्लैंड के लिए बेन डकेट और जैकब बेथेल ने 30.1 ओवर में 192 रनों की ओपनिंग साझेदारी की. यह लॉर्ड्स के मैदान पर वनडे क्रिकेट में सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी है. जैकब बेथेल 93 गेंद में 11 चौकों और दो छक्कों की मदद से 91 रन बनाकर आउट हुए. उन्हें प्रसिद्ध कृष्णा ने आउट किया. वहीं बेन डकेट ने 135 गेंद में 141 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली. उनके बल्ले से 18 चौके और एक छक्का आया. यह वनडे क्रिकेट के इतिहास में लॉर्ड्स के मैदान पर किसी भी बल्लेबाज का सबसे बड़ा स्कोर है. बेन डकेट लॉर्ड्स के मैदान पर वनडे और टेस्ट, दोनों में शतक लगाने वाले दुनिया के छठे बल्लेबाज बन गए हैं. 

हालांकि, एक समय ऐसा लगने लगा था कि इंग्लैंड की टीम शानदार शुरुआत के बाद भी 350 तक रुक जाएगी, लेकिन जोस बटलर ने सिर्फ 13 गेंद में 41 रनों की धुआंधार पारी खेलकर स्कोर 400 के करीब पहुंचा दिया. बटलर ने 315 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 3 छक्के शामिल रहे. 

पूरी सीरीज में नाबाद रहे जो रूट 

भारत के खिलाफ इस सीरीज में इंग्लैंड के जो रूट सभी मैचों में नाबाद रहे. पहले दोनों वनडे में नॉटआउट रहने वाले रूट तीसरे मैच में 48 गेंद में 74 रनों पर नाबाद रहे. इस दौरान उनके बल्ले से 9 चौके निकले. 

भारत के लिए गुरनूर बराड़ सबसे महंगे साबित रहे. उन्होंने 10 ओवर में 97 रन दिए. वनडे क्रिकेट के इतिहास में किसी एक मैच में सबसे ज्यादा रन देने वाले बराड़ तीसरे भारतीय बन गए हैं. प्रसिद्ध कृष्णा ने 10 ओवर में दो मेडन के साथ 69 रन देकर दो विकेट झटके. 

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 19 Jul 2026 07:30 PM (IST)
Tags :
India Vs England Joe Root IND Vs ENG 3rd ODI Ben Duckett Lord's England Vs India 3rd ODI
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